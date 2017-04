OM : pour son avenir, Kamara fait encore patienter ses dirigeants...

Considéré comme un grand espoir du centre de formation de l'Olympique de Marseille, le défenseur central Boubacar Kamara n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel. Malgré une proposition du club phocéen, le jeune espoir n'a toujours pas pris sa décision.

Boubacar Kamara n'a toujours pas signé pro avec l'OM.

«On est attaché à la formation et aux jeunes joueurs. Il y a des limites au-delà desquelles nous n'iront pas. Son entourage le sait. Ce sera à lui de décider si les perspectives que nous lui offrons sont exceptionnelles ou s'il peut trouver une autre aventure ailleurs. On sera ravi qu'il continue, mais on n'ira pas au-delà de nos limites.»

Fin mars, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a envoyé un message très clair à Boubacar Kamara. Malgré l'énorme potentiel du défenseur central de 17 ans, le dirigeant phocéen n'a pas l'intention de céder à tous les caprices du jeune élément, qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel malgré la proposition d'un bail de 3 ans.

Kamara joue la montre...

Un mois plus tard, la situation n'a toujours pas avancée alors que des grands clubs européens, comme Arsenal, Dortmund ou encore Manchester City, font toujours les yeux doux au Français. En attendant, le minot a encore brillé ce week-end en réalisant une performance aboutie face à Nantes (1-0) en quarts de finale de la Coupe Gambardella. Interrogé sur son avenir, Kamara a botté en touche.

«Je n'en sais pas plus. Pour l'instant, je suis à l'OM. Et on verra bien ce qui se passera en fin de saison», a lâché le gamin dans les colonnes du quotidien régional La Provence. En attendant, le défenseur met tout de même une sacrée pression sur les épaules des décideurs olympiens, qui ont clamé depuis de nombreux mois que sortir de bons joueurs du centre de formation de l'OM était une priorité.

En défense, l'OM en a franchement besoin

Sur le papier, Marseille ne peut clairement pas lancer le projet Frank McCourt avec un échec sur ce dossier. Un départ de Kamara serait un terrible aveu d'impuissance pour les dirigeants olympiens... Surtout qu'à ce poste, l'entraîneur Rudi Garcia n'a pas vraiment l'embarras du choix et aucun élément ne semble destiné à s'imposer sur le long terme chez l'actuel 6e de Ligue 1. Politiquement mais aussi sportivement, l'OM doit convaincre Kamara.

