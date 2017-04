36 de Maxifoot - Baptiste Reynet (Dijon) : "Thiago Silva, c'est un très grand joueur !" Damien Da Silva - Interviews - 36 De Maxifoot, Mise en ligne: le 10/04/2017 à 19h01 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Baptiste Reynet a accepté de se prêter au jeu des 36 de Maxifoot. Au cours de la première partie de l'entretien, le gardien de Dijon parle ballon rond, évoquant notamment le Real Madrid, ses souvenirs à Dijon, Thiago Silva, ou encore son avenir. Baptiste Reynet réalise une belle saison avec Dijon. Retrouvez sur Maxifoot des interviews surprenantes et décapantes des principaux acteurs du foot où vous apprendrez tout sur leur vie hors des pelouses du championnat. Les interviews que l'on appelle les «36 de Maxifoot» sont découpées en deux parties : côté terrain (aujourd'hui), et côté vie privée (demain). Actuellement 19e au classement, Dijon se bat pour son maintien en Ligue 1 à 6 journées du terme de la saison, et peut compter sur les performances de son gardien Baptiste Reynet. Auteur d'un bel exercice sous les couleurs du DFCO, le portier de 26 ans se distingue et avait été notamment nommé dans notre effectif de rêve de la mi-saison. Meilleur gardien de Ligue 2 en 2016, le natif de Romans-sur-Isère confirme cette année dans l'élite du football français. Quelle est ton équipe française préférée ? Dijon (rires). Et étrangère ? Le Real Madrid. J'ai toujours bien aimé le Real, puis j'ai toujours été un fan de Zidane, donc étant donné qu'il y a joué et maintenant qu'il est entraîneur, ça renforce encore un peu plus mon attachement. Du coup, ton idole de jeunesse est évidente... Oui c'est aussi Zidane. Pour un gardien, c'est vrai que ce n'est pas commun. J'ai toujours beaucoup aimé le joueur, ce qu'il dégageait sur le terrain puis aussi en dehors. C'est très Français, mais c'est juste Zidane. Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? Je dirais Patrice Carteron puisque c'est lui qui m'a lancé dans le grand bain. Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? La montée avec Dijon l'an dernier. J'avais une dette envers le club, je me sentais redevable pour ce qu'il avait fait pour moi après mon échec à Lorient. En plus, vu qu'on était descendu pour ma première année en Ligue 1, j'avais à coeur de participer à une montée pour réinstaller le club dans l'élite. Et le pire ? C'est l'inverse, c'était la descente en Ligue 2. Quel est le joueur le plus chiant que tu aies croisé sur un terrain ? En tant que gardien, on n'est pas dans le coeur du jeu donc on n'est pas vraiment en contact. Je n'ai pas vraiment de souvenirs avec des attaquants qui m'ont chambré sur un terrain. Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? Dans ma carrière, j'aurais dit Gaël Kakuta. C'est un phénomène, il a un talent fou, il avait des supers qualités donc je dirais que c'est lui le meilleur joueur avec qui j'ai évolué. Quel joueur t'impressionne le plus en Ligue 1 ? Je suis fan de Thiago Silva. D'une part, il est capitaine du Paris Saint-Germain, c'est un très grand joueur. Puis la sérénité et ce qu'il dégage sur le terrain, ça m'impressionne beaucoup. Quel est le stade qui te fait vibrer ? Je vais dire Lens. Je trouve ça incroyable d'avoir une telle ferveur pour ce club, qu'il soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'est énorme donc c'est impressionnant. Et donc ils ont aussi les meilleurs supporters ? Oui, ils ont une superbe ambiance, j'y ai joué 2 ou 3 fois en étant en Ligue 2, c'était bien mieux que la plupart des clubs de Ligue 1. Qui est le joueur le plus technique à Dijon ? Le plus technique, c'est Fred Sammaritano... ou Marvin Martin (il hésite). Il y a duel entre les deux sur le coup. Et qui a les "pieds carrés" ? Le préparateur physique Benjamin Guy (rires). Quel est le meilleur gardien du monde pour toi ? Actuellement, c'est Neuer sans aucune discussion. Autant il y a de très grands gardiens comme De Gea, Buffon ou encore Casillas, mais c'est Neuer pour moi car je le trouve vraiment complet, je n'arrive pas à lui trouver un seul défaut. Certains vont dire «il prend trop de risque, il joue trop haut», mais je trouve que c'est un élément important du football moderne. Il a des qualités indispensables. A la place de Didier Deschamps, tu prendrais Karim Benzema en équipe de France ? Oui, si je suis sélectionneur je le prends car il fait partie des meilleurs attaquants français. C'est vrai que l'équipe de France a aussi besoin d'un joueur comme lui. Qui va gagner la Ligue des Champions cette saison ? Le Real Madrid (rires). Si tu étais le président de ton club, quelle recrue ferais-tu venir à Dijon ? (Rires) Je vais dire Neymar ! C'est un joueur de classe internationale, il est hors-norme. Il a l'avantage d'être plus jeune que Ronaldo et Messi donc il pourra plus durer dans le temps que les deux autres extraterrestres. Mais ça va être dur (rires). Et même si tu penses sûrement qu'au maintien, avec ta belle saison, tu as des plans pour la suite de ta carrière ? Pour l'instant non... C'est le maintien avant tout. Après, j'aimerais bien franchir un palier et pourquoi pas rejoindre un club qui peut jouer le Top 8 ou Top 10 en France. Je ne sais pas si ça sera l'année prochaine ou plus tard, mais c'est un objectif que je me fixe. Après je ne dis pas que ça sera l'année prochaine, si on reste en L1 avec Dijon et que le projet est cohérent, je ne vois pas l'intérêt, je ne vais pas partir pour partir... Ça sera seulement pour s'améliorer. Baptiste Reynet a sauvé à plusieurs reprises Dijon cette saison A demain pour la seconde partie du 36 de Maxifoot côté «vie privée» !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS