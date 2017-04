Transfert : Monaco en passe de griller la concurrence pour le très convoité Tielemans

Considéré comme un futur crack, le milieu de terrain d'Anderlecht Youri Tielemans devrait agiter le prochain mercato estival. Et à l'heure actuelle, l'AS Monaco serait la formation la mieux placée pour accueillir la pépite belge de 19 ans !

Monaco en pole pour Youri Tielemans !

Liverpool, Chelsea, Everton, Milan AC, Juventus Turin, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais… A seulement 19 ans, le milieu de terrain d'Anderlecht Youri Tielemans affole déjà une bonne partie des cadors européens. Pourtant, à l'heure actuelle, c'est l'AS Monaco qui fait figure de prétendant le mieux placé pour rafler la mise !

Monaco a les atouts

En effet, le quotidien L'Equipe révèle ce lundi que le dossier serait tellement bien avancé que les concurrents de l'ASM pour la jeune pépite préféreraient se tourner vers d'autres profils ! «Aujourd'hui, Monaco est en pole», a confirmé un décideur européen au journal sportif. Si l'attaque de feu du club princier et ses excellents résultats cette saison représentent forcément des arguments de poids, le projet monégasque, qui n'a pas son pareil pour mettre en valeur les jeunes talents, doit forcément peser dans la balance.

Surtout qu'après avoir flambé en Jupiler League, l'international belge préférerait d'abord passer par un championnat intermédiaire avant de rejoindre un club plus huppé. Dernier atout de taille en faveur de l'actuel leader de Ligue 1 : sa proximité avec l'agent du joueur, qui vit sur le Rocher et qui a également géré l'arrivée puis le départ de Yannick Ferreira Carrasco.

Un transfert entre 20 et 25 M€ ?

Si cette piste bien engagée aboutit, Monaco frapperait donc un très joli coup. Car malgré son jeune âge, le Belge, lancé dans le grand bain à seulement 16 ans et 82 jours en 2013, compte près de 200 matchs en professionnel avec son club et la sélection. Technique et doté d'une frappe dévastatrice, le Diable Rouge affiche des statistiques impressionnantes avec 18 buts et 11 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues cette saison. Sa polyvalence pourrait également rendre de fiers services à l'ASM, qui va sans doute perdre Fabinho ou Tiémoué Bakayoko l'été prochain.

Pour parvenir à ses fins, le club du Rocher devrait débourser entre 20 et 25 millions d'euros pour un élément sous contrat jusqu'en 2020 avec les Mauves. Un montant conséquent pour un joueur de cet âge mais largement dans les cordes du club azuréen, qui s'offrirait sans doute l'occasion de réaliser une plus-value appréciable dans quelques années…

