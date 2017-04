L'équipe type de L1 - 32e journée

Auteur d'un doublé contre Guingamp, le Parisien Edinson Cavani est élu joueur de la journée. Les Bordelais Sabaly et Vada, les Montpelliérains Hilton et Sessègnon se sont aussi distingués à l'occasion de cette 32e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot.

Cavani a inscrit un nouveau doublé contre Guingamp.

Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Yohann Pelé (Marseille)

13. Erick Cabaco (Nancy)

14. Yannick Cahuzac (Bastia)

15. Guillaume Gillet (Nantes)

16. Sylvain Marveaux (Lorient)

17. Issiar Dia (Nancy)

18. Radamel Falcao (Monaco)

En détails :

Le joueur de la journée : Edinson Cavani (Paris)

S'il a touché la barre en début de partie, El Matador n'a touché que 9 petits ballons en première période. Une misère pour un buteur de sa trempe. Fort heureusement, il n'a jamais lâché et a finalement été le grand bonhomme de cette partie en délivrant une belle passe décisive pour Di Maria avant de doubler la mise quatre minutes plus tard. Dans la foulée, il manque trois grosses occasions de la tête avant de trouver la faille une nouvelle fois sur un service parfait de Di Maria. Un gros match du Sud-Américain, un de plus !

Benjamin Lecomte (Lorient)

Trompé par Tolisso, le portier breton a eu les mains assez fermes pour empêcher les Lyonnais de prendre le large. Des interventions décisives car cela a permis à ses partenaires offensifs de faire les différences nécessaires pour repartir du Rhône avec les trois points. On a retrouvé Lecomte !

Youssouf Sabaly (Bordeaux)

Encore une fois, le latéral droit a livré un match intéressant dans son couloir. Toujours disponible, il aurait même pu inscrire un but mais il a réalisé un mauvais choix au moment de terminer le travail. Qu'importe, son impact grandissant au fil des semaines fait un bien fou à Bordeaux !

Maxime Le Marchand (Nice)

Belle prestation du défenseur central azuréen, qui a multiplié les bons jaillissements et les interventions qui ont soulagé son équipe.

Vitorino Hilton (Montpellier)

Gros match du Brésilien, qui a parfaitement tenu sa défense malgré la pression caennaise. Une vraie partie de patron pour le vétéran héraultais, toujours aussi important du côté du MHSC.

Maxwell (Paris)

Entré en cours de jeu suite à la blessure de Kurzawa, il a montré à son partenaire qu'il avait encore énormément de boulot pour arriver à son niveau. Il est à l'origine du deuxième but avec sa récupération haute.

Angel Di Maria (Paris)

L'Argentin s'est montré impliqué puisqu'il a été l'élément offensif parisien le plus actif en première période. S'il s'est souvent montré individualiste en première période, El Fideo a rectifié le tir en délivrant un bijou de passe décisive à Cavani, qui lui avait offert l'ouverture du score 15 minutes plus tôt. Un gros match de sa part !

Valentin Vada (Bordeaux)

Si Bordeaux réalise une superbe année 2017 en championnat, c'est en partie grâce à son milieu de terrain ! En pleine confiance, l'Argentin monte clairement en puissance et a de nouveau fait parler la poudre en inscrivant un doublé, juste après avoir délivré une belle passe décisive à Malcom.

Stéphane Sessègnon (Montpellier)

Le Béninois a réalisé un match plein. Principal artisan de la domination héraultaise à Caen en première période, il libère son équipe sur un plat du pied parfait à l'entrée de la surface après un service millimétré de Boudebouz. Une superbe prestation !

Benjamin Moukandjo (Lorient)

Depuis son retour de la CAN, le Camerounais est un autre joueur. Cinq buts en six journées dont deux réalisations cruciales à Lyon où les Merlus se sont amusés. Leader technique et meneur d'hommes, l'attaquant a de nouveau été impressionnant et sans pitié sur les nombreux contres de son équipe. Une grande prestation de sa part !

Mario Balotelli (Nice)

Avant vendredi soir, le Niçois avait la particularité d'avoir inscrit ses 11 buts en Ligue 1 exclusivement à domicile, mais l'Italien a brisé la malédiction à Lille et confirmé sa bonne forme retrouvée en signant un doublé ! Disponible et intéressant dans ses déplacements, il a bien combiné et montré une belle complicité avec Eysseric qu'il sert sur un centre qui aurait pu être décisif. Seul raté de sa partie : sa reprise trop écrasée avant la pause.

Classement : la folle remontée de Sabaly !

1. Glik (Monaco) : 29 points

2. Lacazette (Lyon) : 25 points

3. Fabinho (Monaco) - Silva (Paris-SG) : 24 points

5. Silva (Monaco) : 23 points

6. Sabaly (Bordeaux) : 18 points

7. Sidibé , Falcao (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) - Cyprien (Nice) - Cavani (Paris-SG) : 17 points

12. Enyeama (Lille) - Balotelli , Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

15. Reynet (Dijon) : 15 points

16. Fernando Marçal (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Mendy , Lemar , Mbappe (Monaco) : 14 points

21. Boudebouz (Montpellier) - Kurzawa , Verratti (Paris-SG) : 13 points

24. Dante (Nice) - Di María (Paris-SG) - Ruffier (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 12 points

28. Diony (Dijon) - Gonalons (Lyon) - Touré (Monaco) : 11 points

31. Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Payet (Marseille) - Seri (Nice) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

36. Kamano , Lewczuk (Bordeaux) - Basa (Lille) - Moukandjo (Lorient) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Gomis , Rolando (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Belhanda , Souquet (Nice) - Aurier , Maxwell (Paris-SG) : 9 points

49. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Pelé (Marseille) - Perrin (St-Etienne) : 8 points

53. Leca , Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Jemerson (Monaco) - Rabiot , Trapp , Meunier (Paris-SG) - Lafont (Toulouse) : 7 points

61. Crivelli (Bastia) - Malcom , Contento (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Lecomte (Lorient) - Darder , Depay (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Moutinho , Germain (Monaco) - Ninga , Hilton (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Nakoulma (Nantes) - Baysse , Eysseric (Nice) - Lucas , Marquinhos (Paris-SG) - Gnagnon , Gourcuff (Rennes) - Braithwaite , Toivonen , Trejo (Toulouse) : 6 points

86. Vada (Bordeaux) - Santini , Rodelin (Caen) - Salibur (Guingamp) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Gillet (Nantes) - Dalbert Henrique , Pléa (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

98. Mangani , Traoré , Michel (Angers) - Pallois , Carrasso , Laborde (Bordeaux) - Tavares , Abeid (Dijon) - Deaux (Guingamp) - Koffi (Lorient) - Ghezzal , Yanga-Mbiwa (Lyon) - Anguissa , Lopez (Marseille) - Lasne , Roussillon (Montpellier) - Dupé , Riou , Rongier (Nantes) - Cardinale , Sarr (Nice) - Pastore , Matuidi (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

123. Cissokho , Diedhiou , Ndoye (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Vercoutre , Yahia , Guilbert (Caen) - Lees Melou , Marié , Bernard (Dijon) - Benezet , Coco , Sorbon (Guingamp) - Sankhare , J. Alonso , Soumaoro , Benzia , Corchia , Sliti (Lille) - Waris , Le Goff , Cafú (Lorient) - Jallet , Morel , Mammana , Diakhaby , Ferri (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Diabaté , Vion , Falette , Jouffre (Metz) - Boschilia , Dirar , Carrillo (Monaco) - Pionnier , Sessègnon , Mounié (Montpellier) - N'Dy Assembé , Diarra , Badila , Cuffaut (Nancy) - Sala , Thomasson , Lima (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - Costil , André , Baal (Rennes) - Moulin , Hamouma , Veretout , Beric , Lacroix (St-Etienne) - Somália , Diop (Toulouse) : 3 points

183. Bamba (Angers) - Toulalan (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Fanni (Marseille) - Dia (Nancy) - Draxler (Paris-SG) - Delort (Toulouse) : 2 points

191. Tait (Angers) - Cahuzac , Danic , Diallo (Bastia) - Prior , Ounas , Ménez (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Xeka (Lille) - Marveaux , Cabot (Lorient) - Tousart (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Didillon , Bisevac , Milán , Sarr (Metz) - Skhiri , Mbenza (Montpellier) - E. Cabaco , Dalé , Chernik , Ait Bennasser (Nancy) - Thomsen , Bammou (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - Sio , Saïd , Danzé , N. Mubele (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Adou , Durmaz , Jean (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Paris solide 2e, la belle remontée de Lorient

1. Monaco - 200 points

2. Paris-SG - 144 points

3. Nice - 123 points

4. Lyon - 108 points

5. Marseille - 83 points

6. Bordeaux - 76 points

7. Montpellier, St-Etienne - 55 points

9. Lille - 50 points

10. Guingamp, Toulouse - 48 points

12. Dijon - 47 points

13. Angers - 44 points

14. Rennes, Nantes - 34 points

16. Lorient - 30 points

17. Bastia - 29 points

18. Caen - 27 points

19. Nancy - 24 points

20. Metz - 21 points

C'était l'équipe type de la 32e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche prochain pour découvrir les meilleurs joueurs de la 33e journée !