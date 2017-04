PSG : les difficultés avec Emery, le secret de son retour en forme, son avenir... Les confessions de Di Maria

Revenu à un meilleur niveau au Paris Saint-Germain depuis le début de l'année 2017, Angel Di Maria s'est confié sur sa saison. L'ailier parisien évoque ses difficultés et le déclic qui lui a permis de se relancer. L'Argentin parle aussi de son avenir à Paris.

Le passage sur le banc a fait du bien à Di Maria

Angel Di Maria a longtemps fait débat cette saison. Pour beaucoup d'observateurs, l'ailier de 29 ans ne méritait pas son statut de titulaire au Paris Saint-Germain lors de la première partie de la saison. Trop discret et pas assez décisif, l'Argentin enchaînait les prestations décevantes. Et visiblement, le changement d'entraîneur, avec l'arrivée d'Unai Emery, n'était pas étranger à ses difficultés.

«L'entraineur était sur mon dos en permanence pour que je m'améliore. Ca a été un peu dur avec lui. Parfois quand on change d'entraineur, c'est difficile de s'adapter rapidement à son état d'esprit» , a confié Di Maria dans un entretien accordé au Canal Football Club. Pourtant, Emery a longtemps continué de faire confiance à l'ancien Mancunien. Jusqu'à l'arrivée de Julian Draxler...

Le mercato a tout changé

Le recrutement de l'Allemand cet hiver a poussé Di Maria sur le banc durant plusieurs matchs. Un déclic pour l'Argentin ! Et il ne le cache pas. «Ici, je crois que j'étais trop tranquille. Quand ça arrive, il faut changer d'état d'esprit et réagir. Je crois que je ne faisais pas assez attention. Et quand Draxler et Guedes sont arrivés, je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre ma place. C'est là que j'ai réalisé et les choses se sont énormément améliorées» , affirme-t-il.

Désormais de retour à un bien meilleur niveau, Di Maria ne se voit pas évoluer ailleurs qu'au PSG la saison prochaine. «L'aventure, elle est ici. Mon aventure, c'est d'être à Paris et de gagner la Ligue des Champions. Espérons que l'année prochaine, nous aurons notre revanche et qu'on pourra recroiser le Barça» , a-t-il lâché. Sous contrat jusqu'en 2019, l'Albiceleste devrait donc encore porter les couleurs parisiennes en 2017-2018.

