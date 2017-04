Marseille n'avance plus... - Débrief et NOTES des joueurs (TFC 0-0 OM)

Inefficaces, Toulouse et l'Olympique de Marseille se sont neutralisés (0-0) ce dimanche, lors de la 32e journée de Ligue 1. Un résultat logique qui n'arrange pas du tout la formation phocéenne, toujours 6e et désormais distancée par Bordeaux, 5e, après ce troisième résultat nul de rang.

Toulouse et Marseille ont beaucoup gâché au Stadium.

En cas de victoire au Stadium, Toulouse et l'Olympique de Marseille avaient l'occasion de réaliser un superbe coup au classement. Trop imprécis devant les buts, les deux équipes ont finalement partagé les points du match nul (0-0) ce dimanche, lors de la 32e journée de Ligue 1.

Une très mauvaise opération pour les Phocéens, qui restent 6es, à un point de Bordeaux, 5e, et qui ratent l'occasion, avec ce 3e résultat nul de rang, de revenir à quatre unités de l'Olympique Lyonnais, 4e. De leur côté, les Pitchounes grimpent au 8e rang, à six points de leur adversaire du jour.

Pelé décisif

Conquérants, les Toulousains débutaient très haut et empêchaient les Marseillais de se relancer. Si Sanson se procurait la première occasion du match, les visiteurs pouvaient remercier Pelé, qui renvoyait sur la barre un tir dangereux de Braithwaite. Pas du tout aidé par une défense très lourde, le portier remettait ça sur une nouvelle tentative de Delort puis sur une frappe tendue de Jean.

Battus dans l'engagement et incapables de poser le jeu, les Olympiens subissaient les assauts toulousains, de plus en plus intenses au fil des minutes. Inoffensive, la ligne d'attaque de l'OM peinait à bousculer l'arrière-garde violette, parfaitement en place, au grand dam de Rudi Garcia, sans solution sur le bord de la touche. Heureusement pour le coach marseillais, Delort et Braithwaite manquaient de précision au moment de conclure, laissant un OM moribond encore dans le coup à la pause.

L'OM pousse… en vain

Dès le retour des vestiaires, Vainqueur donnait des frissons à Lafont à deux reprises. Bien mieux, les Phocéens obligeaient les locaux à reculer et poussaient pour faire la différence. Si les débats s'équilibraient, l'atmosphère était de plus en plus pesante au Stadium puisque les deux équipes se procuraient des opportunités dangereuses sans parvenir à trouver la faille.

A l'approche du dernier quart d'heure, la partie s'enflammait avec des contres rapides menés par les deux formations mais l'efficacité n'était clairement pas au rendez-vous aujourd'hui. Même Payet, sur un coup franc parfaitement placé, ne trouvait pas le cadre en fin de rencontre. Malgré la bonne volonté des acteurs de la partie, le match aurait pu durer des heures que les filets n'auraient pas encaissé de but. Toulouse et Marseille peuvent s'en vouloir !

La note du match : 5,5/10

Belle ambiance au Stadium, plein pour fêter le 80e anniversaire du club toulousain. Il y a globalement eu un bon rythme tout au long de la partie avec des occasions des deux côtés. Mais l'imprécision des attaquants a empêché les fans de voir un but aujourd'hui. C'est dommage.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Oscar Trejo (6,5/10)

Encore une fois, l'Argentin a livré une belle copie. Facile techniquement, le milieu offensif n'a pas hésité à se balader entre les lignes pour mettre hors de position ses adversaires. Il est à l'origine de la plupart des grosses occasions de son équipe et a même été très efficace à la récupération. Un bon match. Remplacé à la 82e minute par Ola Toivonen (non noté).

TOULOUSE :

Alban Lafont (6,5) : peu mis à contribution, le jeune gardien a subi deux gros chocs avec Lafont en première période. Après la pause, il a eu bien plus de travail, sortant notamment plusieurs arrêts devant Vainqueur et Payet. Un match solide.

Kelvin Adou (5,5) : une partie correcte du latéral droit, à qui on peut néanmoins reprocher un manque d'audace sur le plan offensif.

Issa Diop (5) : décevant. Oui, Gomis n'a rien fait aujourd'hui, mais le jeune défenseur central s'est souvent mis en difficulté tout seul. Sa faute largement évitable en fin de partie sur Sanson aurait pu coûter très cher avec un maître artificier comme Payet.

Christopher Jullien (6) : le jeune défenseur central a réalisé un match très sérieux, récupérant un nombre important de ballons dans les pieds marseillais.

François Moubandje (5,5) : le Suisse a réalisé un match moyen. S'il s'est montré entreprenant en première période, il a été très imprécis dans ses transmissions. Malgré tout, il réalise une bonne prestation défensive.

Alexis Blin (4) : très, trop discret. Avec seulement 28 ballons touchés, le milieu de terrain a donné l'impression de se cacher, ratant de nombreuses transmissions pourtant simples tout au long de la partie.

Yann Bodiger (5,5) : au contraire, lui a été bien plus présent dans l'animation et l'impact physique mais a malheureusement pour le Téfécé été aussi imprécis dans ses passes.

Corentin Jean (5,5) : le joueur prêté par Monaco a posé beaucoup de problèmes à Evra grâce à sa vivacité. Malheureusement, il a baissé le pied au fil de la rencontre. Remplacé à la 65e minute par Jimmy Durmaz (non noté).

Oscar Trejo (6,5) : lire commentaire ci-dessus.

Martin Braithwaite (6) : très actif dans son couloir gauche, le Danois aurait pu ouvrir la marque rapidement mais son tir a été dévié sur la barre par Pelé. Dangereux en première période, le capitaine a néanmoins été beaucoup trop imprécis pour faire la différence. Un match intéressant malgré tout.

Andy Delort (5,5) : disponible, l'ancien Caennais a fait mal à la défense marseillaise. En pivot, dans la profondeur, l'attaquant a été un poison constant durant les 30 premières minutes avant de disparaitre, doucement mais sûrement. Remplacé à la 86e minute par Somalia (non noté).

MARSEILLE :

Yohann Pelé (6,5) : le gardien retrouvait son ancien club et n'a pas mis longtemps pour se mettre en évidence, repoussant sur la barre un premier tir de Braithwaite. Décisif sur les quelques occasions toulousaines durant la première période, le dernier rempart a réalisé un match solide. Le meilleur joueur son équipe aujourd'hui.

Hiroki Sakai (4,5) : le Japonais a énormément souffert face à Braithwaite, qui l'a souvent mis dans le vent sur ses accélérations. Il se reprend en seconde période mais n'a jamais réussi à apporter devant.

Rolando (5,5) : même si l'OM n'a pas pris de but, le Portugais a réalisé un match moyen en se faisant avoir à de nombreuses reprises par Delort. Sa lenteur aurait pu poser des problèmes à son équipe mais les attaquants toulousains n'étaient pas dans un bon jour, fort heureusement pour lui.

Grégory Sertic (6) : après un début de match compliqué, le défenseur polyvalent s'est bien repris. Il s'est montré costaud dans les duels et très efficace à la récupération.

Patrice Evra (5) : titulaire pour la première fois depuis l'humiliation face au PSG le 26 février dernier, l'international tricolore a eu énormément de mal face à Jean, sauvant néanmoins les siens à la demi-heure de jeu sur un contre du Toulousain. Du mieux après la pause néanmoins. Remplacé à la 73e minute par Henri Bedimo (non noté).

Franck Anguissa (4) : une partie vraiment moyenne du milieu de terrain, qui a symbolisé l'apathie marseillaise de la première période. Son impact dans l'entrejeu a été trop faible pour gêner les Toulousains. Remplacé à la 46e minute par Maxime Lopez (4,5), qui n'a pas apporté grand-chose.

William Vainqueur (6) : une partie solide du milieu de terrain, qui est monté en puissance au fil des minutes. Il s'est procuré deux belles occasions au retour des vestiaires, sonnant la relative révolte marseillaise.

Morgan Sanson (5) : l'ancien Montpelliérain a été moyen, parfois trop tendre sur certaines phases. Certes, il a obtenu des coups de pied arrêtés intéressants, mais il a été globalement décevant.

Florian Thauvin (5) : un match assez timide de l'ailier marseillais, surveillé du début à la fin par Moubandjé. Il a été plus en vue lorsqu'il a changé d'aile mais quand ça ne veut pas... Remplacé à la 84e minute par Rémy Cabella (non noté).

Bafetimbi Gomis (3) : match très compliqué pour l'attaquant phocéen, qui s'est surtout distingué avec deux gros tampons sur Lafont. Pour le reste, rien à se mettre sous la dent en dehors d'une petite occasion après la pause, sur laquelle il tergiverse devant la ligne de but. A oublier...

Dimitri Payet (5,5) : le plus en vue des éléments offensifs marseillais. Si dans le jeu, il n'a pas brillé, ses centres à l'arrêt ont posé quelques soucis à la défense toulousaine. Ça reste néanmoins moyen à ce niveau.

