Lyon : humiliés par Lorient, les Gones doutent au plus mauvais moment

Balayé par Lorient (1-4) samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a vécu une soirée cauchemardesque. Alors que la quatrième place semblait assurée, le club rhodanien pourrait avoir une mauvaise surprise d'ici la fin de la saison. D'autant plus que la double confrontation face à Besiktas en quarts de finale de la Ligue Europa se profile.

Gonalons et les Gones dans le doute après la gifle reçue par Lorient.

En ratant l'immanquable dans le but vide sur un service parfait de Jordan Ferri, Maxwell Cornet ne le sait pas à ce moment mais il vient de sonner la fin de l'Olympique Lyonnais face à Lorient, samedi. On joue la 30e minute et les Gones, qui dominaient outrageusement les débats, venaient tout juste d'ouvrir la marque par Corentin Tolisso.

La suite, on la connait : quatre buts encaissés et une humiliation face à Lorient, dernier au classement avant la rencontre. Une défaite qui passe mal pour Jean-Michel Aulas, abasourdi en zone mixte.

Une 4e place en danger ?

«C'est une double peine, d'une part on se met dans une situation où la quatrième place, synonyme de qualification européenne, n'est pas assurée et, d'autre part, on se met dans une situation psychologique difficile avant un match qui sera déterminant mais pour lequel on a les qualités pour pouvoir réussir» , a commenté le dirigeant lyonnais.

Effectivement, alors que la 4e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue Europa, semblait promise au septuple champion de France, voilà que Bordeaux, 5e, vainqueur de Metz (3-0) dans le même temps, est revenu à cinq petits points à six journées de la fin. De son côté, l'Olympique de Marseille, 6e, qui se rend à Toulouse, ce dimanche (15h), peut accentuer la pression sur l'OL et revenir à quatre points en cas de succès.

Jallet et Gonalons tirent la sonnette d'alarme

Mais il y a plus urgent. A quatre jours de la réception de Besiktas lors du quart de finale aller de la C3, les partenaires de Christophe Jallet ont préparé cette rencontre de manière catastrophique. Pour l'ancien Parisien, la gifle reçue au Parc OL peut néanmoins avoir du bon.

«C'est une belle mise en garde, une mise en alerte. C'est une très belle piqûre de rappel avant le match de Ligue Europa» , a analysé le latéral droit, rejoint par son capitaine, Maxime Gonalons, bien plus tranchant. «Nous avons un sentiment de honte. Il ne faut pas s'en cacher. Il faudra avoir des couilles pour rebondir car jeudi, contre les Turcs ce sera autre chose» , a pesté le milieu lyonnais. Le mois d'avril s'annonce aussi palpitant que dangereux pour l'OL !

