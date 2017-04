Les 10 infos à savoir sur la journée : Griezmann dégoûte le Real, le Robbery est inoxydable, les Merlus mangent du Lyon...

Griezmann empêche le Real Madrid de s'envoler, le Barça chute à Grenade, Ribéry et Robben explosent Dortmund, Lorient marche sur Lyon, Chelsea file vers le titre, Monaco aussi, Bordeaux impressionne toujours, Nancy et Bastia retrouvent le sourire... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Griezmann a égalisé pour l'Atletico face au Real Madrid.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Lille 1-2 Nice (vendredi), Angers 0-1 Monaco, Nancy 3-0 Rennes, Caen 0-2 Montpellier, Dijon 1-2 Bastia, Lyon 1-4 Lorient, Bordeaux 3-0 Metz.

Les principaux résultats à l'étranger : Tottenham 4-0 Watford, Manchester City 3-1 Hull, Stoke 1-2 Liverpool, Bournemouth 1-3 Chelsea (Angleterre), Real Madrid 1-1 Atletico, Malaga 2-0 Barcelone (Espagne), Bayern Munich 4-1 Borussia Dortmund, RB Leipzig 1-0 Leverkusen, Schalke 4-1 Wolfsbourg (Allemagne), Juventus 2-0 Chievo (Italie).

1. Griezmann contrarie le Real. Sèchement battu à l'aller (0-3), l'Atletico Madrid a rectifié le tir face au Real Madrid au Santiago Bernabeu (1-1). Un score de parité pour les Rojiblancos, qui peuvent remercier Griezmann, buteur en fin de partie. Pourtant dominateurs et en tête après l'ouverture du score de Pepe, les Merengue gâchent une belle occasion d'assommer la concurrence.

Pourquoi ? Car le FC Barcelone a de son côté chuté à Malaga (2-0) ! L'attaquant formé au club, Sandro Ramirez, puis Jony, ont puni des Catalans sans inspiration et réduits à dix après l'expulsion de Neymar à la 65e minute. Du coup, les Blaugrana, qui comptent trois points de moins que leur rival, à qui il reste un match en retard à disputer face au Celta Vigo, ont peut-être dit adieu au titre...

2. Le Robbery a encore du jus ! Dans le choc de la journée en Bundesliga, le Bayern Munich a dompté le Borussia Dortmund (4-1) grâce à l'inévitable Lewandowski, double buteur, mais surtout grâce à ses deux vétérans, Ribéry et Robben. Tous les deux buteurs, les ailiers des Roten maintiennent une très belle forme avec le champion d'Allemagne, toujours plus proche du titre. De son côté, Guerreiro a réduit l'écart au score sur une frappe monumentale dans la lucarne d'Ulreich.

L'autre gagnant de la journée, c'est le RB Leipzig. Le promu, en infériorité numérique, a conforté sa deuxième place grâce à un but dans les derniers instants de Poulsen (90e) face au Bayer Leverkusen. Ça sent bon la Ligue des Champions !

3. L'énorme coup de Lorient à Lyon ! Mais quelle mouche a piqué les Merlus ? Sur une série de 5 défaites consécutives en championnat entre le 12 février et le 12 mars, les Bretons ont enchaîné un troisième succès de suite à Lyon (4-1). Pourtant menés après un but de Tolisso et proches de la correctionnelle suite à un raté mémorable de Cornet, les Lorientais ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser, prendre l'avantage et enfoncer le clou par Waris, d'une magnifique frappe enroulée, Marveaux et Moukandjo deux fois.

En remontant au 18e rang, celui de barragiste, Lorient réalise un superbe coup. Tout le contraire de Lyon, 4e, qui voit Bordeaux revenir à 5 petits points, alors que l'Olympique de Marseille peut revenir à 4 unités en cas de victoire sur Toulouse dimanche.

4. Chelsea s'en rapproche, les poursuivants ne lâchent pas. En Angleterre, les quatre premiers du classement ont fait le boulot. Avec sa victoire à Bournemouth (3-1) grâce à Smith contre son camp, Hazard et Marco Alonso, Chelsea file tout droit vers le titre. Mais Tottenham, qui a battu Watford (4-0) grâce à Alli, Dier et un doublé de Son, reste dans le coup et gênera les Blues jusqu'au bout.

De leur côté, Manchester City et Liverpool n'ont pas manqué leur rendez-vous. Les Citizens ont pris le dessus sur Hull (3-1) avec des buts d'El Mohamady contre son camp, Agüero et Delph tandis que Liverpool a renversé la vapeur à Stoke (2-1) par ses deux Brésiliens, Coutinho et Firmino.

5. Bordeaux met la pression sur l'OM... et Lyon ! Qui terminera à la 5e place ? Difficile de répondre à cette question. En tout cas, Bordeaux fait tout pour ! De nouveau impressionnants, les Girondins ont corrigé Metz (3-0) grâce à Malcom et un doublé de Vada, dont un but sur penalty. Une nouvelle victoire avec la manière des hommes de Jocelyn Gourvennec qui mettent la pression sur l'Olympique de Marseille, 6es avec deux points de retard avant la rencontre face à Toulouse, dimanche. Et peut-être même sur Lyon, 4e avec seulement 5 unités d'avance...

6. Nancy respire enfin ! Ils l'attendaient depuis le 5 février, ils l'ont eu ! Après neuf matchs sans victoire en championnat, les Lorrains ont giflé Rennes (3-0). Dalé et Dia à deux reprises ont puni des Bretons complètement à la ramasse et incapables de faire trembler une défense nancéienne pourtant en difficulté ces dernières semaines. Grâce à ce succès, les hommes de Pablo Correa sortent de la zone rouge et pointent au 17e rang !

7. La Juventus aussi n'est plus loin ! En attendant le résultat de l'AS Rome face à Bologne, dimanche, la Vieille Dame a assuré l'essentiel contre le Chievo Vérone (2-0). Un doublé signé Higuain permet aux Piémontais de prendre provisoirement neuf points d'avance sur la Louve et se rapprochent doucement mais sûrement d'un sixième titre consécutif !

8. Monaco est insubmersible ! Longtemps dominée par Angers, l'AS Monaco a finalement remporté un succès précieux (1-0) et se rapproche encore un peu plus du titre. Grâce à son capitaine Falcao, le club princier met la pression sur le Paris Saint-Germain, dans l'obligation de s'imposer contre Guingamp dimanche pour rester au contact des hommes de Leonardo Jardim. Contrairement à Dortmund, Monaco a parfaitement préparé le choc de mardi en C1. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici.

9. Pepe, le coup dur ! Voilà une information qui a dû rendre fou Zinedine Zidane. Déjà privé de Raphaël Varane, touché à une cuisse, l'entraîneur du Real Madrid va devoir faire sans son autre défenseur central, Pepe. En effet, le Portugais manquera un mois de compétition en raison de deux fractures aux côtes suite à un choc avec son partenaire, Toni Kroos. «Il a été diagnostiqué deux fractures aux septième et huitième côtes du côté gauche» , a communiqué le club madrilène à l'issue de la rencontre. Un terrible coup dur pour la Maison Blanche qui va donc faire sans le Lusitanien pour la double confrontation face au Bayern Munich lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, les 12 et 18 avril prochains.

10. Les bons coups de Montpellier et Bastia. A Caen, le MHSC a fait un pas de plus vers le maintien. Jamais affolés, les Héraultais, désormais 14es, ont battu les Normands (2-0) grâce à Sessègnon et Ikoné. Un résultat terrible pour les hommes de Patrice Garande, 16es, qui vont devoir batailler jusqu'au bout pour éviter la descente.

Derrière le SMC, Bastia a réalisé une énorme opération en gagnant à Dijon (2-1) grâce à Crivelli et Cahuzac alors que Lees-Melou a égalisé pour les Dijonnais, 19es, qui n'ont plus qu'un point d'avance sur les Corses, derniers mais toujours en vie !

Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1.

