Falcao rapproche Monaco du titre - Débrief et NOTES des joueurs (Angers 0-1 Monaco)

Dominée pendant une heure, l'AS Monaco a finalement pris le dessus sur une solide équipe d'Angers (1-0) ce samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1. Une victoire cruciale pour les Monégasques qui en plus de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain, préparent au mieux leur rendez-vous face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, mardi.

Falcao a permis à Monaco de conforter sa place de leader.

Une victoire de champion ! Longtemps en difficulté sur la pelouse d'Angers, les hommes de Leonardo Jardim ont finalement remporté un précieux succès (1-0) ce samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1.

Une courte victoire offerte par le capitaine Falcao, qui permet aux Monégasques de renforcer leur place de leader, prenant quatre points d'avance sur Nice, 2e, et provisoirement 6 unités de plus sur le Paris Saint-Germain, qui a la pression avant la réception de Guingamp, dimanche (21h). Surtout, Monaco prépare au mieux son quart de finale aller en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, mardi.

Monaco méconnaissable

La partie débutait sur un gros rythme avec deux équipes portées vers l'avant. A deux reprises, Falcao n'était pas loin de trouver la faille mais le Colombien était trop court pour reprendre le ballon de la tête. En face, Diedhiou posait lui quelques soucis aux défenseurs adverses mais ses tentatives manquaient de conviction. Gênés par un Toko Ekambi en très grande forme, les Monégasques affichaient un visage assez moyen et ne parvenaient pas à progresser sur le terrain.

Preuve que les hommes de Leonardo Jardim n'étaient pas dans le coup, c'étaient les Angevins qui avaient la possession du ballon et qui gagnaient la plupart des duels. Pire encore, sur une erreur d'appréciation de Touré, Toko Ekambi se procurait une incroyable occasion mais le Camerounais manquait de lucidité pour ajuster Subasic. Le portier croate sauvait même les siens en remportant son duel avec Diedhiou, complètement seul, peu avant la pause.

Monaco peut remercier Falcao !

Au retour des vestiaires, Capelle réalisait un magnifique sauvetage devant Bakayoko, seul devant Letellier après un cafouillage dans la surface. Une première alerte pour les Angevins qui craquaient finalement sur la tentative qui suivait puisque Falcao, sur un service parfait de Dirar, ne ratait pas la cible du plat du pied (0-1, 61e). Libérés, les visiteurs auraient pu doubler la mise dans la foulée mais butaient à trois reprises sur un Letellier exceptionnel, décisif devant Germain, Lemar et Falcao !

Émoussés physiquement, les joueurs du SCO tentaient de revenir dans la partie mais en face, Monaco avait laissé passer l'orage. Et pouvait surtout compter sur une réussite insolente puisque Traoré touchait le poteau à bout portant sur une action très dangereuse en fin de partie ! La chance du champion ? Peut-être... En tout cas, Monaco, sous pression jusqu'à la dernière minute, évite le piège angevin et se rapproche encore un peu plus du Graal !

La note du match : 6/10

Si Monaco a déçu en première période, le leader de Ligue 1 s'est comporté en patron après la pause, prenant finalement le dessus après l'heure de jeu sur une belle équipe d'Angers. Du suspense, des occasions, une belle ambiance, nous avons assisté à un match intéressant.

Le but :

- Lancé en profondeur sur le côté droit, Dirar prend son temps, fixe son vis-à-vis, le crochète et sert Falcao en retrait. D'un plat du pied droit parfait, le Colombien trompe Letellier au premier poteau (0-1, 61e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Falcao (7/10)

Première titularisation en Ligue 1 pour le Colombien depuis le 25 février. Il a globalement été moyen en première période, à l'image de son équipe, mais en grand attaquant qu'il est, le Cafetero ne s'est pas manqué sur sa première occasion de la partie en crucifiant Letellier d'un plat du pied. S'il n'est pas loin du doublé dans la foulée, son but sort les siens d'une sacrée galère ! Remplacé à la 82e minute par Joao Moutinho (non noté).

ANGERS :

Alexandre Letellier (7) : en dehors de deux frayeurs en début de rencontre, le gardien angevin n'a pas eu grand-chose à faire en première période. S'il est battu sur la réalisation de Falcao à l'heure de jeu, il peut se targuer d'avoir réalisé trois parades décisives quelques minutes plus tard devant le Colombien, Germain et Lemar puis en fin de partie devant Touré. Une belle prestation !

Vincent Manceau (6) : une partie sérieuse du latéral droit, qui a parfaitement contenu Bernardo Silva. Discipliné, il a réalisé le match qu'il fallait face à un des meilleurs joueurs du championnat.

Ismaël Traoré (6) : il n'est pas directement impliqué sur le but encaissé et aurait pu être le héros en fin de partie si sa déviation n'avait pas touché le poteau... Un match solide par ailleurs.

Romain Thomas (5,5) : un match correct du taulier de la défense angevine, qui a récupéré un nombre très important de ballons. Par contre, il n'est pas irréprochable sur le but encaissé et aurait pu sortir plus vite sur Falcao...

Pierrick Capelle (5) : replacé au poste d'arrière gauche en l'absence de Cissokho, il a réalisé un sauvetage très important juste après la pause devant Bakayoko. Malheureusement, il se fait avoir par Dirar sur le but de Falcao, pas assez méchant au duel.

Cheikh Ndoye (5) : présent dans l'impact physique, le capitaine du SCO s'est néanmoins montré assez maladroit dans ses transmissions, manquant de justesse technique là où il en fallait pour gêner un peu plus les Monégasques.

Baptiste Santamaria (6) : une partie intéressante de la sentinelle angevine, qui a réalisé pas mal de passes vers l'avant assez déstabilisantes pour les joueurs de Monaco. Remplacé à la 81e minute par Gilles Sunu (non noté).

Thomas Mangani (5) : face à son ancien club, le milieu s'est montré beaucoup trop timide, n'apportant pas offensivement. C'est dommage, car il y avait la place pour faire bien plus mal.

Kévin Bérigaud (5) : s'il n'a pas été dangereux offensivement, l'ancien Montpelliérain a réalisé un match sérieux, empêchant Mendy de trop prendre ses aises dans son couloir. Mais c'est devant qu'on l'attendait, surtout... Remplacé à la 64e minute par Jonathan Bamba (non noté).

Famara Diedhiou (4,5) : l'attaquant a posé de gros soucis aux défenseurs asémistes, souvent trop lourds et pris de vitesse. Malheureusement pour lui, il a trop vendangé pour espérer autre chose qu'une défaite aujourd'hui avec deux occasions gâchées en début de match.

Karl Toko Ekambi (6,5) : une belle prestation du Camerounais ! Intenable dans son couloir gauche, le natif de Paris a fait mordre la poussière à Touré, complètement débordé en première période. Il aurait même pu ouvrir la marque sur une frappe trop croisée à l'entrée de la surface. Moins en vue après la pause, il a été diminué physiquement. Remplacé à la 61e minute par Nicolas Pépé (non noté).

MONACO :

Danijel Subasic (6,5) : le meilleur Monégasque en première période. Le Croate a repoussé plusieurs tentatives adverses, remportant notamment un duel crucial devant Diedhiou avant la pause. Grâce à ses interventions, il a permis aux siens de rester dans le match et peut remercier son poteau en fin de rencontre sur le tir dévié par Traoré.

Almamy Touré (4) : préféré à Sidibé, le latéral droit a vécu une première demi-heure très compliquée face à Toko Ekambi. Il a eu énormément de mal à retrouver ses esprits et a globalement déçu.

Kamil Glik (6) : le Polonais a eu énormément de soucis à contenir les vifs attaquants angevins en première période. Mais son expérience a parlé et il a finalement calmé les ardeurs d'un Diedhiou moins en vue au retour des vestiaires.

Jemerson (6) : comme Glik, le Brésilien a souffert devant la rapidité des attaquants angevins. Et comme l'ancien joueur du Torino, il a gardé la tête froide pour laisser passer l'orage.

Benjamin Mendy (5,5) : peu de montées pour l'international tricolore, un peu plus timide qu'à l'accoutumée. Malgré tout, il a réalisé un match solide défensivement.

Nabil Dirar (6,5) : Lemar sur le banc, le Marocain avait une carte à jouer. Il a été un des moins décevants en première période, n'hésitant pas à multiplier les efforts défensifs pour aider un Touré à la dérive sur certaines actions. Il est récompensé au retour des vestiaires avec une passe décisive pour Falcao. Remplacé à la 90e minute par Djibril Sidibé (non noté).

Tiémoué Bakayoko (5,5) : moins impérial que d'habitude, le milieu a eu une influence limitée. Malgré tout, il est resté solide dans les moments difficiles traversés par son équipe.

Fabinho (5) : l'autre membre du tandem au milieu a également connu un match assez compliqué, souvent gêné dans l'impact physique par ses adversaires et peu inspiré dans ses transmissions.

Bernardo Silva (4,5) : un tout petit match du Portugais, qui a semblé moins bien physiquement et pas forcément inspiré dans ses choix. Remplacé à la 65e minute par Thomas Lemar (non noté).

Valère Germain (5) : en confiance après son doublé contre Lille en Coupe de France, l'attaquant a réalisé un match assez moyen. Il s'est distingué avec quelques bons gestes en début de match avant de baisser le pied significativement.

Falcao (7) : lire commentaire ci-dessus.

ANGERS 0-1 MONACO (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 32e journée

Stade : Stade Raymond Kopa - Arbitre : B. Varela



Buts : - Falcao (61e) pour MONACO

Avertissements : T. Mangani (77e) , C. N'Doye (84e) , pour ANGERS - N. Dirar (77e) , pour MONACO



ANGERS : A. Letellier - K. Bérigaud (J. Bamba, 64e) , I. Traoré , R. Thomas , V. Manceau - C. N'Doye , B. Santamaria (G. Sunu, 81e) , T. Mangani - K. Toko Ekambi (N. Pepe, 62e) , F. Diedhiou , P. Capelle



MONACO : D. Subasic - A. Touré , K. Glik , Jemerson , B. Mendy - N. Dirar (D. Sidibé, 90e) , T. Bakayoko , Fabinho , Bernardo Silva (T. Lemar, 65e) - V. Germain , Falcao (João Moutinho, 83e)



Bernardo Silva a eu un peu plus de mal à Angers

Falcao, buteur, remercie Dirar, passeur décisif

Le soulagement de Jardim à l'issue de la rencontre

Les Monégasques savent qu'ils ne sont plus très loin du titre