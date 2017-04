Equipe de France : dépité, Lacazette ne comprend pas Deschamps...

Absent de la dernière liste de Didier Deschamps, Alexandre Lacazette a fait part de son incompréhension quant aux choix du sélectionneur de l'équipe de France. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais regrette aussi de ne pas avoir eu droit à des explications.

Lacazette a mal vécu sa non-convocation en Bleu.

«Il fait ce qu'il faut. Après, j'ai des choix à faire. Les trois autres attaquants axiaux c'est parce qu'ils sont déjà venus et ils ont de la complicité, et j'ai choisi Kylian parce que je voulais le voir.» Le mois dernier, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, justifiait l'absence d'Alexandre Lacazette de sa dernière liste, lui préférant, Kevin Gameiro, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

A. Lacazette – «je n'ai pas eu les raisons»

Malgré cette brève explication, la pilule a du mal à passer du côté de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. «La liste était le jour du match (contre l'AS Roma, en 8e de finale retour de Ligue Europa, ndlr), à 14h, juste avant la sieste. Je n'ai pas vraiment dormi. J'étais très déçu car je n'ai pas eu les raisons», a déploré le buteur de 25 ans dans un entretien accordé au Progrès. «On m'a demandé de marquer, j'ai marqué, on m'a demandé d'être bon en Coupe d'Europe, je pense l'avoir été. Si j'ai la chance d'être rappelé, j'essaierai de saisir ma chance.»

Giroud a répondu présent

Locomotive de l'Olympique Lyonnais, le Gone brille par sa régularité cette saison avec 30 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues et un statut de deuxième meilleur buteur en Ligue 1. A posteriori, difficile pourtant de donner tort au sélectionneur puisque Gameiro affichait lui aussi un état de forme intéressant, en plus de sa complémentarité avec l'inévitable Griezmann, tandis que Giroud, en difficulté à Arsenal, a renvoyé l'ascenseur à DD en signant un doublé au Luxembourg (3-1). Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, vous étiez d'ailleurs une courte majorité à valider le choix du sélectionneur à 52,1% contre 47,9% sur les 21 759 votes recensés.

Si les cas Adil Rami et Dimitri Payet ont prouvé que le technicien de 48 ans ne se montre pas forcément rancunier après des sorties plus ou moins critiques à son égard, cette situation devrait en tout cas inciter Lacazette, annoncé proche de l'Atletico Madrid, à rejoindre un club plus huppé la saison prochaine.

