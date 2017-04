Nice : le nouveau Balotelli tombe à pic !

Souvent critiqué pour son manque d'implication, l'attaquant de l'OGC Nice Mario Balotelli a parfaitement répondu présent à Lille (2-1 pour les Aiglons) vendredi en championnat. Auteur d'un doublé, l'Italien a mis les ingrédients nécessaires à la réussite du Gym. Une prestation qui confirme sa forme du moment.

Mario Balotelli a inscrit ses premiers buts à l'extérieur en L1.

Comme un symbole de son renouveau, Mario Balotelli (26 ans) a enfin ouvert son compteur à l'extérieur en Ligue 1 vendredi. L'attaquant auteur d'un doublé a permis à l'OGC Nice de renverser Lille (2-1) au terme d'une prestation remarquée.

Au-delà de ses buts, c'est surtout l'investissement de l'Italien qu'il faut souligner. Cette implication que l'entraîneur Lucien Favre lui demande depuis des mois.

A l'entraînement aussi, Balotelli a changé

D'ailleurs, le technicien ne s'était pas gêné pour le recadrer à plusieurs reprises. Même son coéquipier Valentin Eysseric (25 ans) avait partagé ses regrets. «Il faut peut-être qu'il pense un peu plus collectif et travaille un peu plus pour nous», confiait le milieu offensif en février dernier, lâchant tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas.

Mais depuis quelques rencontres, Balotelli semble enfin motivé, prêt à se rendre disponible et à faire les efforts défensifs. Tout ce que Favre attend de son buteur. «A l'entraînement il s'investit plus, et c'est absolument indispensable pour l'équipe et aussi pour lui, s'est réjoui le coach des Aiglons après la victoire à Lille. Il est plus en mouvement, fait plus de courses de retour, même s'il peut encore s'améliorer, c'est positif.» En effet, l'Italien peut, et veut, mieux faire.

L'Italien en veut plus

«Je suis content parce qu'on a gagné. C'est le plus important. Je suis content d'avoir marqué mais je n'ai pas pu en mettre trois. Moi, je voulais mettre un triplé. Mais je reste à deux» , a regretté la recrue phare de l'été dernier en français, au micro de la chaîne du club azuréen. En tout cas, ce nouveau Balotelli arrive au bon moment pour le Gym, qui a également retrouvé de la fluidité dans son jeu. Avec un «Super Mario» à ce niveau, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain feraient bien de se méfier…

