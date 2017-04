Transfert : et si Ghezzal rempilait à Lyon ?

En fin de contrat en juin, Rachid Ghezzal semblait se diriger tout droit vers un départ de l'Olympique Lyonnais. Mais l'ailier algérien a affirmé vendredi qu'il reste un espoir de le voir prolonger dans le Rhône, malgré des discussions au point mort.

Ghezzal ne ferme pas la porte à une prolongation.

Vers un dénouement inattendu dans l'interminable feuilleton Rachid Ghezzal ? En fin de contrat en juin prochain, l'ailier de 24 ans semblait parti pour quitter l'Olympique Lyonnais.

Après des mois de négociations infructueuses, les discussions se trouvent en effet à l'arrêt, ou presque. Mais l'international algérien a ouvert la porte à une poursuite de l'aventure avec son club formateur ce vendredi en conférence de presse.

R. Ghezzal - «des projets comme l'OL, on n'en trouve pas de partout»

«Il n'y a rien de signé. J'entends dire que j'ai déjà signé ailleurs mais ce n'est pas le cas. Pour moi, il y a encore un espoir que je prolonge. En tout cas, je ne partirai pas pour partir», a affirmé le Gone. «Moi, je suis là pour l'instant. (…) Si je pars, ce n'est pas pour l'argent. Il faut qu'il y ait un projet qui m'intéresse à la fois d'un côté sportif et financier. Et des projets sportifs et financiers meilleurs que l'OL, on n'en trouve pas de partout.» Malgré tout, le Fennec le reconnaît, les négociations patinent.

«Les discussions n'ont pas beaucoup avancé car il n'y en a pas eu beaucoup. Avec les autres clubs aussi d'ailleurs, cela n'a pas avancé», a clarifié le natif de Décines-Charpieu, qui ne nie donc pas des contacts. «Le coach, nous l'a dit aussi, qu'il fallait mettre nos avenirs de côté. On a de grandes échéances à venir et il faut se concentrer dessus. (…) On n'a pas encore cherché bien loin avec l'OL, on n'est pas rentré dans un conflit. Je pense que les deux parties sont surtout concentrées par les échéances à venir. Aujourd'hui, on n'est plus à une ou deux semaines près.»

Ghezzal joue la montre

Longtemps perturbé par des pépins physiques et sa situation contractuelle, le Gone affiche un niveau encore loin de celui de l'an passé avec seulement 2 buts et 2 passes décisives en 22 matchs de championnat cette saison. Malgré tout, l'OL semble prêt à de gros efforts pour le conserver. En janvier, le président Jean-Michel Aulas assurait notamment avoir soumis au joueur une proposition «qui avoisine les 300 000 euros par mois». Un chiffre sensiblement supérieur à ses émoluments actuels (100 000 euros), mais également au-dessus des espérances de l'intéressé l'été dernier.

Dans ce dossier, la balle se trouve donc dans le camp de Ghezzal qui semble temporiser en espérant peut-être faire monter les enchères puisqu'Arsenal, l'AS Monaco, Liverpool, Everton, West Ham et surtout le FC Séville sont annoncés sur les rangs. Désormais confronté à la concurrence de Memphis Depay, le gaucher prend son temps…

