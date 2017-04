OM : Garcia a contacté Giroud, Zubizarreta étudie deux pistes offensives en Espagne !

En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Dans cette optique, Rudi Garcia a appelé l'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud, plusieurs fois. De son côté, Andoni Zubizarreta a supervisé deux attaquants en Espagne.

Giroud plaît à l'OM

L'Olympique de Marseille s'active en coulisses pour son futur mercato estival. Alors que le club phocéen a peut-être un coup à jouer avec Laurent Koscielny pour renforcer sa défense (voir ici), la grande priorité est de trouver un buteur. Si l'OM travaille sur les dossiers Mario Mandzukic (Juventus Turin) et Carlos Bacca (Milan AC), Rudi Garcia est passé à la vitesse supérieure pour Olivier Giroud !

Contact établi avec Giroud

L'intérêt de l'OM pour l'attaquant d'Arsenal se confirme puisque France Football assure ce vendredi que Garcia a personnellement appelé l'international français de 30 ans à plusieurs reprises pour établir le contact et sans doute lui exposer son projet. Le Gunner est-il sa priorité ? Difficile de l'affirmer mais Marseille souhaite visiblement avancer sur plusieurs dossiers pour ne pas se retrouver sans solution.

D'ailleurs, la tâche n'est pas simple pour Garcia sur ce dossier. «L'OM ? Un jour, pourquoi pas, il ne faut jamais dire non. Mais mon avenir à court et à moyen terme, je le vois en Angleterre» , indiquait récemment l'ancien Montpelliérain sur RMC. Sous contrat jusqu'en juin 2019, Giroud a toutefois vu sa situation se dégrader cette saison, avec seulement 12 titularisations toutes compétitions confondues, et pourrait bien revoir son jugement..

L'été prochain, Giroud devra faire un choix à un an de la Coupe du monde 2018. Et il ne peut pas se permettre de revivre une saison similaire à cet exercice 2016-2017. C'est sans doute l'un des arguments de Garcia. Mais la puissance financière des clubs anglais pourraient poser des problèmes à l'OM si des formations de Premier League se positionnent. Auteur de 13 buts en 30 matchs cette saison, le Français reste un attaquant efficace.

Deux attaquants de Liga supervisé

En parallèle, Marseille souhaite visiblement recruter aussi un attaquant de complément. D'après l'hebdomadaire, le directeur sportif Andoni Zubizarreta prospecte en Espagne et s'intéresse notamment à deux joueurs. Le premier, Sergi Enrich (27 ans), est le meilleur buteur d'Eibar, actuel 8e de Liga. Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, il en avait marqué 11 en 2015-2016. Après une carrière démarrée au Real Majorque (7 matchs entre 2009 et 2011), il file en D2 espagnole pour évoluer au Recreativo Huelva (7 buts en 2011-2012), à Alcorcon (3 buts en 2012-2013) et Numancia (26 buts entre 2013 et 2015), avant rejoindre Eibar.

Le second, Deyverson (25 ans), évolue à Alavés. Malgré un statut de titulaire régulier chez le 11e de Liga, ses statistiques ne feront pas rêver les supporters marseillais avec 6 buts en 30 rencontres cette saison. Le Brésilien n'a jamais dépassé la barre des 10 buts sur une saison lors de ses passages à Levante (9 buts en 33 matchs), Cologne (2 buts en 9 matchs) et Belenenses (11 buts en 33 matchs sur deux saisons). Mais cette recherche d'un joueur capable de jouer les doublures peut soulever des interrogations sur l'avenir de Bafétimbi Gomis, prêté par Swansea cette saison.

Pour vous, Giroud serait-il un bon choix pour l'OM ? Que pensez-vous des deux autres pistes étudiées ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...