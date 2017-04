L'équipe type de L1 - 16e journée (après Metz-Lyon)

Auteur d'un doublé face à Bastia, le Monégasque Radamel Falcao est le joueur de la journée. Ses coéquipiers Almamy Touré et Thomas Lemar, puis les Montpelliérains Laurent Pionnier et Morgan Sanson notamment, se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 16e édition de l'équipe type de Maxifoot.

Radamel Falcao a été excellent face à Bastia.

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Rappel des résultats de cette 16e journée (du 02 au 04/12/2016) : Caen 3-3 Dijon, Montpellier 3-0 PSG, Bordeaux 0-1 Lille, Monaco 5-0 Bastia, Guingamp 2-0 Nantes, Angers 2-2 Lorient, Rennes 2-0 ASSE, Marseille 3-0 Nancy, Nice 3-0 Toulouse + le match en retard du 05/04/2017 : Metz 0-3 Lyon.

A noter que le match entre Lyon et Metz (3-0) n'a pas entraîné de modifications dans cette équipe type.

Remplaçants :

12. Jérôme Prior (Bordeaux)

13. Paul Lasne (Montpellier)

14. Tiémoué Bakayoko (Monaco)

15. Ellyes Skhiri (Montpellier)

16. Yann Karamoh (Caen)

17. Kylian Mbappé (Monaco)

18. Loïs Diony (Dijon)

En détails :

Joueur de la journée : Radamel Falcao (AS Monaco)

Son retour en forme ne fait plus aucun doute ! Impliqué sur 4 des 5 buts de l'AS Monaco face à Bastia, l'attaquant a été particulièrement brillant en signant une passe décisive pour Lemar avant d'inscrire un magnifique doublé. Loin d'être perturbé par l'enquête Football Leaks, le Colombien a réalisé l'un de ses meilleurs matchs sous les couleurs du club de la Principauté.

Laurent Pionnier (Montpellier)

Si Montpellier l'a emporté, c'est aussi grâce à son gardien ! Car si la domination du Paris Saint-Germain a été globalement stérile, le portier a sorti trois arrêts magnifiques sur une tête de Nkunku, une frappe de Di Maria et un tir de Lucas. Déterminant.

Almamy Touré (Monaco)

Titularisé dans le couloir droit, le latéral a effectué une magnifique performance. Irréprochable défensivement avec de nombreux duels remportés face aux attaquants corses, il a multiplié les montées tranchantes sur son côté et a participé activement à la domination de l'ASM dans le jeu. Un atout dans la démonstration monégasque.

Vitorino Hilton (Montpellier)

À l'exception d'une petite mésentente avec Congré sur l'occasion de Di Maria, le Brésilien a été vraiment bon. Bien aidé par cette défense à 5, le capitaine du MHSC a remporté de nombreux duels face à Cavani et a apporté une grande sérénité aux siens. A 39 ans, il a été fabuleux en muselant les attaquants adverses.

Dante (Nice)

Un défenseur central qui réalise deux passes décisives, ce n'est pas courant ! Brillant défensivement avec de nombreux duels remportés, le Brésilien a surtout excellé dans ses relances avec deux ouvertures lumineuses sur les réalisations de Pléa et Belhanda. La grande classe.

Marçal (Guingamp)

Une très belle performance pour le latéral gauche de Guingamp. Dans tous les bons coups, il a été particulièrement précieux offensivement en combinant parfaitement avec Briand dans son couloir. Malgré deux énormes occasions ratées face à Riou, le Brésilien a été un véritable poison pour les Nantais en étant impeccable défensivement.

Florian Thauvin (Marseille)

Comme souvent cette saison, l'ancien Bastiais a encore été le meilleur Marseillais de la rencontre. Percutant, il a provoqué le danger à chaque accélération ! Et que dire de son but… Quelle frappe dans la lucarne ! On regrettera quand même son manque d'efficacité face au but, lui qui s'est créé de nombreuses occasions franches.

Maxime Lopez (Marseille)

Lorsqu'un Marseillais cherche une solution, c'est simple, il n'a qu'à chercher la pépite olympienne. Toujours aussi disponible, le milieu offensif a régalé ! Jeu court, jeu long, dribbles, volume de jeu… Le jour de son 19e anniversaire, il a mérité l'ovation du Vélodrome.

Morgan Sanson (Montpellier)

Après une première période correcte avec quelques ballons perdus, le milieu a été incroyable après la pause ! Dans tous les bons coups, il a été un énorme problème pour les Parisiens avec notamment cette passe décisive pour Skhiri. Grâce à sa justesse technique, le Français a été très précieux pour conserver le ballon et a été encore décisif sur le dernier but avec un magnifique geste avant de lancer Boudebouz.

Thomas Lemar (Monaco)

Mais quelle forme pour l'ailier de l'AS Monaco ! Récemment appelé en équipe de France, l'ancien Caennais a encore confirmé son énorme potentiel en étant l'un des hommes forts du festival de l'ASM. Buteur sur un service de Falcao, il a ensuite délivré deux passes décisives, pour le Colombien puis pour Carrillo sur corner. Un match plein.

Younès Belhanda (Nice)

Dans une telle forme, le Marocain est tout simplement intenable ! Véritable poison pour le jeune Michelin, l'ancien Montpelliérain a régalé par ses gestes techniques, notamment une feinte de corps exceptionnelle. Sur une belle ouverture de Dante, il a signé un contrôle et un enchaînement parfait avant de lober idéalement Lafont. Une action à l'image de sa partie : superbe. En seconde période, il a été encore incroyable avec une louche magnifique sur le 3e but des Aiglons.

Classement (au 05/04/2017) : Glik laisse Lacazette à distance...

1. Glik (Monaco) : 29 points

2. Lacazette (Lyon) : 25 points

3. Fabinho (Monaco) - Silva (Paris-SG) : 24 points

5. Silva (Monaco) : 23 points

6. Sidibé (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) - Cyprien (Nice) : 17 points

9. Enyeama (Lille) - Falcao (Monaco) - Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

12. Sabaly (Bordeaux) - Reynet (Dijon) : 15 points

14. Fernando Marçal (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Mbappe , Lemar , Mendy (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 14 points

20. Boudebouz (Montpellier) - Balotelli (Nice) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 13 points

24. Dante (Nice) - Ruffier (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 12 points

27. Diony (Dijon) - Gonalons (Lyon) - Touré (Monaco) : 11 points

30. Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Payet (Marseille) - Seri (Nice) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

35. Kamano , Lewczuk (Bordeaux) - Basa (Lille) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Rolando , Gomis (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Souquet , Belhanda (Nice) - Di María , Aurier (Paris-SG) : 9 points

47. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Perrin (St-Etienne) : 8 points

50. Leca , Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Pelé (Marseille) - Jemerson (Monaco) - Trapp , Rabiot , Meunier (Paris-SG) - Lafont (Toulouse) : 7 points

59. Crivelli (Bastia) - Contento , Malcom (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Moukandjo (Lorient) - Darder , Depay (Lyon) - Cabella , Sakai (Marseille) - Moutinho , Germain (Monaco) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Nakoulma (Nantes) - Baysse , Eysseric (Nice) - Maxwell , Lucas , Marquinhos (Paris-SG) - Gnagnon , Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Braithwaite , Trejo (Toulouse) : 6 points

84. Rodelin , Santini (Caen) - Salibur (Guingamp) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

94. Michel , Mangani , Traoré (Angers) - Carrasso , Pallois , Laborde (Bordeaux) - Tavares , Abeid (Dijon) - Deaux (Guingamp) - Koffi (Lorient) - Yanga-Mbiwa , Ghezzal (Lyon) - Anguissa , Lopez (Marseille) - Roussillon , Lasne (Montpellier) - Dupé , Gillet , Rongier , Riou (Nantes) - Cardinale , Sarr (Nice) - Pastore , Matuidi (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

120. Diedhiou , Ndoye , Cissokho (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Vercoutre , Yahia , Guilbert (Caen) - Bernard , Lees Melou , Marié (Dijon) - Benezet , Coco , Sorbon (Guingamp) - Sliti , Benzia , Sankhare , Corchia , Soumaoro , J. Alonso (Lille) - Waris , Cafú , Le Goff , Lecomte (Lorient) - Diakhaby , Mammana , Jallet , Ferri , Morel (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Diabaté , Vion , Jouffre , Falette (Metz) - Boschilia , Carrillo , Dirar (Monaco) - Hilton , Pionnier , Mounié (Montpellier) - Cuffaut , Diarra , N'Dy Assembé , Badila (Nancy) - Lima , Sala , Thomasson (Nantes) - Kimpembe (Paris-SG) - Costil , Baal , André (Rennes) - Hamouma , Moulin , Veretout , Beric , Lacroix (St-Etienne) - Diop , Somália (Toulouse) : 3 points

180. Bamba (Angers) - Toulalan , Vada (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Fanni (Marseille) - Draxler (Paris-SG) - Delort (Toulouse) : 2 points

188. Tait (Angers) - Diallo , Danic (Bastia) - Ounas , Ménez , Prior (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Xeka (Lille) - Cabot (Lorient) - Tousart (Lyon) - N'Jie , Hubocan (Marseille) - Milán , Didillon , Sarr , Bisevac (Metz) - Skhiri , Mbenza (Montpellier) - Ait Bennasser , Chernik , Dalé , Dia (Nancy) - Bammou , Thomsen (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - N. Mubele , Danzé , Saïd , Sio (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Adou , Durmaz , Jean (Toulouse) : 1 points

Classement par club (au 05/04/2017) : Lyon ne rattrape pas le trio de tête

1. Monaco - 199 points

2. Paris-SG - 135 points

3. Nice - 117 points

4. Lyon - 108 points

5. Marseille - 82 points

6. Bordeaux - 70 points

7. St-Etienne - 55 points

8. Lille - 50 points

9. Montpellier - 49 points

10. Guingamp, Toulouse - 48 points

12. Dijon - 47 points

13. Angers - 44 points

14. Rennes - 34 points

15. Nantes - 33 points

16. Bastia - 28 points

17. Caen - 27 points

18. Lorient - 23 points

19. Nancy - 22 points

20. Metz - 21 points

C'était l'équipe type définitive de la 16e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche pour découvrir l'équipe type de la 32e journée !