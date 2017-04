Pour la 4e place, Lyon se donne de l'air... - Débrief et NOTES des joueurs (Metz 0-3 OL)

A l'occasion d'un match à rejouer de la 16e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est imposé face à Metz (3-0) ce mercredi. Avec ce résultat, le club rhodanien conforte encore un peu plus sa 4e place au classement.

Alexandre Lacazette a libéré l'OL face à Metz.

Lyon a fait le boulot sur ce match en retard ! A rejouer en raison de jets de pétards sur la pelouse le 3 décembre dernier, cette rencontre de la 16e journée de Ligue 1 a été dominée par l'OL face à Metz (3-0) ce mercredi.

Sans être brillant, le club rhodanien a réussi à faire la différence sur des buts signés Lacazette, Ferri et Tolisso. Avec ce succès, les Gones confortent leur 4e place en prenant 7 points d'avance sur Marseille, 5e. Actuellement 14e, Metz va encore devoir grappiller quelques points pour assurer son maintien.

Les Messins bousculent les Lyonnais...

Dans une ambiance particulière en raison du huis clos dans le stade, les Messins se procuraient une première occasion à la suite d'un corner mais Milan ne cadrait pas sa tentative. Après un début de match plutôt à l'avantage des Lorrains, Fekir réveillait enfin les siens avec un tir puissant qui heurtait la barre adverse ! Fébriles défensivement, les Gones souffraient face à la vivacité de Nguette et étaient globalement dominés... Puis juste avant la pause, Diakhaby, à moins d'un mètre du but, ratait une opportunité en or avec un tir qui frôlait le poteau !

Lacazette ouvre le score, les remplaçants terminent le boulot !

Au retour des vestiaires, l'OL revenait avec de meilleures intentions et poussaient sur la cage de Didillon... mais en face, Nguette était un vrai poison pour les Gones et Lopes était encore contraint de s'employer face à l'attaquant messin. Très discret jusqu'à maintenant, Lacazette profitait d'une erreur de la défense centrale de Metz pour se présenter devant Didillon et ouvrir le score (0-1, 58e) ! Dans la foulée, Lyon était tout proche de faire le break mais Fekir perdait son duel face au gardien adverse.

Sans mettre un gros rythme, les Lyonnais géraient les débats face à des Messins visiblement émoussés. Puis sur un contre, l'OL réalisait le break avec un piqué parfait de Ferri devant Didillon (0-2, 87e). Malgré une frappe dangereuse de Hein, Lyon scellait définitivement cette partie avec un but de Tolisso sur un caviar de Fekir (0-3, 89e). Un succès précieux pour les Gones dans la course à la 4e place.

La note du match : 5/10

Ce n'était pas du très grand spectacle à Metz ce mercredi... Dans une ambiance particulière en raison du huis clos, le rythme a été plutôt faible avec deux équipes maladroites et peu inspirées. Même le premier but de Lyon n'a pas réveillé cette partie avec une intensité faible et des occasions rares malgré les deux autres réalisations des Gones.

Les buts :

- Sur un long ballon de Tousart, Lacazette profite d'une erreur de Milan pour se présenter devant Didillon. Sans trembler, le Lyonnais ajuste le gardien adverse d'un tir croisé pour ouvrir le score (0-1, 58e).

- Sur un contre, Valbuena réalise le bon choix en lançant Tolisso dans le coeur du jeu. Lucide, le milieu de l'OL décale dans la profondeur Ferri, qui trompe Didillon d'un piqué inspiré (0-2, 87e).

- Après un bon échange avec Valbuena, Fekir sert Tolisso devant le but de Didillon. Immédiatement, le milieu de terrain fusille le gardien adverse à bout portant (0-3, 90+1e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Alexandre Lacazette (6,5/10)

Absent des débats en première période, le buteur de l'OL a affiché un tout autre visage au retour des vestiaires. Sur sa première occasion, il a été lucide en ajustant Didillon pour ouvrir le score. Ensuite, il a été très disponible et a notamment donné un ballon magnifique pour Fekir, qui a raté son duel face au gardien. Décisif, c'est l'essentiel.

METZ :

Thomas Didillon (4) : dans l'ensemble, le gardien de Metz n'a pas eu grand-chose à faire sur cette partie. Bien aidé par sa barre sur une frappe dangereuse de Fekir, il a ensuite pu compter sur la maladresse des Lyonnais, à l'image d'un tir non cadré de Diakhaby alors qu'il se trouvait à moins d'un mètre du but. Sur les trois buts encaissés, il a été laissé à l'abandon par sa défense.

Iván (5) : dans son couloir droit, le latéral a eu une activité importante, en participant notamment aux offensives des siens. Malgré un certain déchet, il a été intéressant et a livré une copie plutôt correcte défensivement.

Guido Milán (3) : une déception sur cette partie. Déjà pris sur l'énorme occasion de Diakhaby en première période, il a été totalement fautif sur le but de Lacazette et n'a pas été irréprochable sur les deux autres... En attaque, il a été tout proche de marquer à la suite d'un corner, mais n'a pas réussi à cadrer sa tentative.

Simon Falette (3,5) : en charnière centrale, il a été moyen. Avec de nombreux ballons récupérés, il a remporté la majorité de ses duels et a été très présent pour couper plusieurs situations dangereuses en première période. Mais ensuite, il a coulé avec ses partenaires...

Franck Signorino (5) : une partie totalement convenable pour le latéral gauche. Face à Ghezzal, il n'a pas été vraiment en difficulté défensivement. Offensivement, il aurait pu mieux faire, mais son rôle était surtout défensif.

Chris Philipps (4,5) : dans l'entrejeu, le Luxembourgeois a formé un bon tandem avec Mandjeck pendant les 45 premières minutes. Présent à la récupération, il a dominé les Lyonnais dans ce secteur de jeu et a été plutôt correct dans ses relances. Sa seconde période a été bien plus difficile... Remplacé à la 72e par Boris Mathis (non noté).

Georges Mandjeck (5,5) : quel boulot ! Dans le coeur du jeu, il a été dominant grâce à son volume de jeu et sa puissance. A la récupération, il a été le patron, mais il s'est tout de même distingué par des ballons perdus sur des passes ratées qui auraient pu être décisives... Après la pause, il a été moins bon.

Florent Mollet (5) : par sa justesse technique, le milieu de terrain a été précieux pour son équipe, notamment avec plusieurs transversales. Sur ses centres, il a été dangereux et a bien participé au jeu de son équipe.

Renaud Cohade (4,5) : même s'il n'a pas un énorme volume de jeu, l'ancien Stéphanois était bien placé entre les lignes lyonnaises et il a brillé dans un rôle de meneur de jeu lors des 45 premières minutes. A son avantage techniquement, il a bien combiné avec ses partenaires, même s'il n'a pas réalisé de vraies différences. En seconde période, il a été par contre totalement dominé.

Kévin Lejeune (3,5) : un match plutôt décevant. Même s'il n'a pas démérité dans ses efforts, il a été clairement un cran en-dessous que ses coéquipiers. Avec un déchet technique important, il n'a pas été un gros problème pour les Gones. Remplacé à la 66e minute par Gauthier Hein (non noté).

Opa N'Guette (6) : positionné en pointe de l'attaque de Metz, le jeune joueur a surpris... dans le bon sens du terme ! Grâce à sa vivacité, il a été un véritable poison pour les défenseurs lyonnais et a forcé Lopes à deux arrêts importants.

LYON :

Anthony Lopes (6) : à l'exception d'une sortie ratée sur le premier corner du match, ce qui a conduit à l'occasion de Milan, le gardien de Lyon a été solide. Présent sur les tentatives de Metz, notamment deux frappes de N'Guette, le Portugais a été propre sur ses interventions.

Christophe Jallet (5,5) : sur son côté droit, l'international français n'a pas été en grand danger défensivement et a opposé une bonne résistance face à Mollet. Offensivement, il n'a pas affiché une vraie complémentarité avec Ghezzal et son apport a donc été limité malgré une seconde période bien plus tranchante.

Emanuel Mammana (6) : lors des moments difficiles de son équipe, c'est souvent lui qui a sauvé les siens. Sur les erreurs de ses partenaires, il a bien limité les dégâts en récupérant de nombreux ballons dangereux. Et en plus, il a été bon dans ses relances.

Mouctar Diakhaby (4) : si le défenseur a été encore dangereux offensivement, avec notamment un tir qui a frôlé le poteau sur un corner, il n'a pas dégagé une grosse sérénité en défense. Souvent en difficulté face à N'Guette, il a perdu des ballons bêtement et a mis l'OL en danger.

Jérémy Morel (5) : un match sans plus pour le latéral gauche. Si son duo avec Valbuena est toujours aussi intéressant, l'ancien Marseillais a manqué de précision dans ses transmissions. Défensivement, il a été correct.

Maxime Gonalons (5) : une performance terne pour le capitaine de l'OL. A la récupération, il a fait son boulot, mais dans le jeu il a été très limité. Et face à Metz, on attend forcément plus de lui dans la construction... Remplacé à la 84e minute par Corentin Tolisso (non noté), qui a délivré la passe décisive sur la réalisation de Ferri et a marqué l'ultime but.

Lucas Tousart (6) : sa passe décisive pour Lacazette a tout changé ! Si son match était correct jusqu'à cette action, on se demandait s'il était capable de faire la différence étant donné son déchet dans les passes... et il a répondu de la meilleure manière en seconde période en prenant le dessus sur ses adversaires directs.

Rachid Ghezzal (4) : un match raté pour l'Algérien. Incapable de faire la moindre différence, il a perdu la plupart de ses duels avec Signorino et a perdu un nombre très important de ballons. Une totale déception. Remplacé à la 76e minute par Maxwell Cornet (non noté).

Nabil Fekir (6,5) : même dans les périodes difficiles de son équipe, l'international tricolore aura eu le mérite de se bouger ! Auteur d'une belle frappe sur la transversale en première période, il a été très remuant et a posé de gros problèmes aux Messins. Malgré un duel perdu à l'heure de jeu face à Didillon, il a été bon avec notamment une passe décisive pour Tolisso.

Mathieu Valbuena (6,5) : une prestation intéressante pour lui. Actif dans son couloir gauche, il a bien combiné avec Morel et a réalisé quelques différences. Même s'il a été maladroit, on ne peut pas lui reprocher son activité et son apport a été essentiel en fin de match avec notamment son implication sur les 2 derniers buts.

Alexandre Lacazette (6,5) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 84e minute par Jordan Ferri (non noté), qui a scellé le succès des siens avec ce but sur un magnifique piqué.

METZ 0-3 LYON (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 16e journée

Stade : Stade Saint-Symphorien - Arbitre : R. Buquet



Buts : - A. Lacazette (59e) J. Ferri (87e) C. Tolisso (90+1e) pour LYON

Avertissements : F. Mollet (4e) , C. Philipps (36e) , G. Mandjeck (76e) , pour METZ - M. Diakhaby (57e) , pour LYON



METZ : T. Didillon - , Iván , G. Milán , , S. Falette , F. Signorino - C. Philipps (B. Mathis, 73e) , , G. Mandjeck - , F. Mollet , R. Cohade , K. Lejeune (G. Hein, 67e) - O. N'Guette ,



LYON : Anthony Lopes - , C. Jallet , , E. Mammana , M. Diakhaby , J. Morel - M. Gonalons (J. Ferri, 85e) , L. Tousart - , - R. Ghezzal (M. Cornet, 77e) , N. Fekir , M. Valbuena - A. Lacazette (C. Tolisso, 85e) ,



