Lyon : Aulas fait le point sur l'avenir de Genesio

Bruno Genesio sera-t-il encore l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Alors que l'OL s'est loupé en championnat, le président Jean-Michel Aulas donne la tendance pour l'avenir de son coach.

Pour le moment, Aulas compte toujours sur Genesio

Avec encore huit matchs de championnat à disputer et 16 points de retard sur la troisième place de Nice (avec un match en moins), l'Olympique Lyonnais a sans doute dit adieu au podium pour la fin de saison. Un échec pour le club rhodanien, trop inconstant avec 11 défaites déjà concédées en Ligue 1. Forcément, l'avenir de Bruno Genesio fait débat, lui qui n'échappe pas aux critiques concernant ses choix tactiques notamment.

Aulas ne peut «rien affirmer»

Dans une interview accordée au Républicain Lorrain, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur l'avenir de son entraîneur. «On ne peut rien affirmer pour le moment» , glisse le président de l'OL, n'excluant ainsi pas un départ. Mais la tendance reste à la stabilité. «Logiquement, il sera là la saison prochaine. Sa présence n'est pas liée au résultat en Ligue Europa (Lyon affronte Besiktas en quarts de finale, ndlr). Bruno fait un parcours admirable, même s'il est arrivé avec des a priori négatifs.»

Sur quels critères Aulas s'appuiera-t-il pour prendre une décision concernant le futur de son coach ? «Pour moi, il existe trois éléments essentiels dans les qualités d'un entraîneur. Un, qu'il s'entende bien avec le président. Deux, qu'il ait tactiquement le niveau pour réagir à des situations difficiles. Je participe à toutes les causeries et je peux affirmer que Bruno et son staff sont des travailleurs acharnés dans ce domaine. Et trois, c'est la relation avec les joueurs» , explique JMA.

Genesio toujours complice avec les joueurs

«On ne peut pas être entraîneur d'une équipe pro ambitieuse, avec des stars, sans être complice avec les joueurs. A Lyon, on a une équipe talentueuse mais pas toujours facile à gérer. Il y a des ego, des personnalités...» , poursuit Aulas. Les derniers échanges médiatiques entre Genesio et son attaquant Nabil Fekir sont-ils le signe d'un manque de complicité ? Non à en croire le patron des Gones : «Bruno a su garder cette complicité. C'est un bon entraîneur. Il progresse. La probabilité qu'il soit toujours là est très grande.»

On l'aura compris, Aulas ne souhaite pas mettre son entraîneur sous pression pour la fin de saison alors que Lyon croit à un exploit en Ligue Europa et entend conserver sa 4e place directement qualificative pour la Ligue Europa. En revanche, il existe tout de même une incertitude, comme l'a expliqué JMA, et un entraîneur de qualité sur le marché ou une fin de saison ratée seraient des éléments à prendre en compte dans la réflexion du président lyonnais.

