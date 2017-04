Lyon : Lacombe recadre Fekir et tremble pour Lacazette...

Bernard Lacombe ne se montre pas tendre envers Nabil Fekir, désireux d'évoluer à un poste axial et non sur un côté. Le conseiller spécial de Jean-Michel Aulas s'agace de cette attitude. Il espère également que l'OL conservera Alexandre Lacazette l'été prochain.

Lacombe, le conseiller spécial d'Aulas à l'OL

Bernard Lacombe n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. Alors lorsque le conseiller spécial de Jean-Michel Aulas s'exprime dans les médias, ses propos sont souvent croustillants. Dans un entretien accordé à RMC, le dirigeant de l'Olympique Lyonnais ne s'est pas montré tendre à l'égard de Nabil Fekir (23 ans) et craint beaucoup le départ d'Alexandre Lacazette (25 ans).

Lacombe ne comprend pas Fekir

Depuis plusieurs semaines, le cas Fekir fait débat. Toujours pas revenu à son meilleur niveau depuis son retour de sa grave blessure, l'attaquant lyonnais n'apprécierait pas de jouer sur un côté dans le 4-3-3 mis en place par Bruno Genesio. Et s'il assure qu'il jouera là où son entraîneur voudra le mettre, le Gone a réclamé à être repositionné dans l'axe.

«Quand tu es joueur, tu dois écouter ce que l'entraîneur va te demander de faire. Là, dire 'je veux jouer là', c'est quand même un peu… Je ne comprends pas, c'est une autre mentalité qu'à notre époque et complètement déplacé de dire : 'Je veux jouer derrière l'attaquant'» , s'est agacé Lacombe. Pour l'ancien attaquant, Fekir n'a actuellement pas la capacité physique pour faire les efforts réclamés sur un côté, mais ce n'est pas à lui de demander un changement de poste, et donc de système.

Lacombe a d'ailleurs eu une discussion avec son joueur. «Bien sûr que j'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit : 'Tu sais Nabil, la première chose que tu as à faire, c'est de retrouver un état physique qui te permette de pouvoir éliminer les joueurs, comme tu pouvais le faire à une certaine époque'. Il me dit toujours que ça va. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une vérité sur le terrain» , lâche le dirigeant lyonnais.

Lacazette, Lacombe craint de perdre un «immense joueur»

En revanche, Lacombe est bien plus élogieux au moment d'évoquer Lacazette. «Il y a eu des moments, tu lui donnais un ballon moyen, dans sa prise de balle il s'orientait vers le but et bonifiait la passe. Alex, si tu le vois tous les jours à l'entraînement, c'est un immense, immense joueur. Franchement. J'aimerais qu'il reste chez nous, parce ce qu'il fait est vraiment énorme» , confie-t-il. Mais la tendance est tout de même à un départ en fin de saison.

Si le président Jean-Michel Aulas espère récolter au moins 60 millions d'euros avec la vente de son buteur, Lacombe estime qu'un départ serait un énorme coup dur. «Le départ d'Alex sera très compliqué pour notre club, parce que même si on va peut-être prendre beaucoup d'argent, c'est un immense joueur et je pense qu'on se rendra compte de son départ une fois qu'il sera à l'extérieur. Là, ce sera beaucoup plus compliqué pour nous, à moins qu'on fasse un bon choix sur la recrue qui sera là» , explique-t-il. Lacazette est annoncé notamment du côté de l'Atletico Madrid.

