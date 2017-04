OM : 10 joueurs poussés vers la sortie, 7 autres pas sûrs de rester !

L'été de tous les chantiers. L'Olympique de Marseille devrait modifier la moitié de son effectif durant l'intersaison. Au moins 10 joueurs seront invités à quitter le club cet été. 7 autres se poseront la question de savoir s'ils poursuivent l'aventure ou non. Etat des lieux à trois mois du mercato estival.

Doria, Rekik... Ils seront nombreux à quitter l'OM cet été !

L'Olympique de Marseille s'apprête à vivre un été des plus mouvementés. Parce que Rudi Garcia n'en peut plus. Il y a plusieurs semaines déjà, l'entraîneur du club phocéen pestait contre «un effectif fait en dépit du bon sens». Un grand coup de balai va être passé durant l'intersaison. Dix joueurs ne seront plus Marseillais la saison prochaine, c'est une quasi-certitude.

L'Equipe les liste ce mardi : On y retrouve, sans surprise, Abou Diaby (30 ans, 2 matchs en L1 cette saison), un pari perdu de Vincent Labrune. Le gardien numéro deux, Brice Samba (22 ans, aucun match disputé), en fin de contrat, ne sera pas prolongé. Prêté par Toulouse, Zinedine Machach (21 ans, 10 apparitions en L1 cette saison) ne sera pas conservé. Prêté lui par Anderlecht, Aaron Leya Iseka (19 ans, 8 apparitions en L1 cette saison) retournera en Belgique. L'OM ne veut plus non plus du défenseur néerlandais Karim Rekik (22 ans, 10 matchs en L1 cette saison).

Fanni, Bedimo et Hubocan libérés ?

Toujours en défense, Rod Fanni (35 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison), Henri Bedimo (32 ans, 14 matchs en L1 cette saison) et Tomas Hubocan (31 ans, 12 matchs en L1 cette saison) n'ont pas convaincu Rudi Garcia, qui ne compte plus sur eux. Pour mieux les aider à partir, l'OM pourrait même les laisser libres. En attaque, Bouna Sarr (25 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) et Saîf-Eddine Khaoui (21 ans, 9 apparitions en L1 cette saison) devront eux aussi plier bagages. Cette liste de départs programmés, qui comprend déjà dix noms, pourrait encore s'agrandir.

Car 7 autres joueurs ne sont pas sûrs d'être encore Marseillais la saison prochaine. Leur situation est tout de même différente, car l'entraîneur olympien souhaite les conserver, mais avec un rôle de joker qui pourrait les amener à vouloir bouger durant l'été.

L'OM veut conserver Gomis et Vainqueur, mais...

Dans cette autre liste, on retrouve Bafetimbi Gomis (31 ans, 25 matchs et 16 buts en L1 cette saison). L'OM souhaite le conserver, sauf que le joueur prêté par Swansea aimerait conserver un salaire proche de celui qui est le sien actuellement, à savoir 420.000 euros brut mensuels. Cela fait cher pour un futur numéro deux au poste d'avant-centre. Garcia veut également conserver William Vainqueur (28 ans, 22 matchs en L1 cette saison), prêté par la Roma. Mais le club de la Louve n'a toujours pas été approché dans ce sens et plusieurs formations étrangères ont déjà fait part de leur intérêt pour l'une des satisfactions de la saison marseillaise.

Appelé à redevenir gardien remplaçant, Yohann Pelé (34 ans, 31 matchs en L1 cette saison) pourrait vouloir tourner la page. Comme les défenseurs centraux Doria (22 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison) et Rolando (31 ans, 23 matchs et 4 buts en L1 cette saison), qui verront débarquer au moins deux nouveaux concurrents à leur poste cet été. Rémy Cabella (27 ans, 25 matchs et 2 buts en L1 cette saison) se posera lui aussi très certainement des questions, Garcia n'en faisant pas un titulaire en puissance même s'il l'apprécie. Enfin, Franck Zambo Anguissa (21 ans, 27 matchs en L1 cette saison) ne disposera plus que d'une année de contrat cet été et n'a toujours pas été approché pour prolonger. Si un club vient frapper à sa porte avec la promesse d'une place de titulaire, un départ n'est pas à exclure.

Au total, l'OM pourrait donc renouveler un peu plus de la moitié de son effectif cet été. Mais ce grand ménage est nécessaire si le club phocéen veut retrouver les sommets le plus vite possible.

