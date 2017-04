Transfert : intéressé par le PSG, Alexis Sanchez vaut cher

Sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2018, Alexis Sanchez ne devrait pas prolonger. L'attaquant des Gunners se dirige plutôt vers un départ chez l'un de ses nombreux prétendants, à l'image du Paris Saint-Germain dont les dirigeants apprécient son profil. Un intérêt réciproque.

Alexis Sanchez est intéressé par le projet du PSG.

Plus le temps passe et plus Alexis Sanchez (28 ans) se dirige vers un départ cet été. Alors qu'il arrive à un an de la fin de son contrat, l'attaquant d'Arsenal ne devrait pas prolonger.

Dans ces conditions, le club londonien ne le retiendra pas sachant que de nombreuses formations sont prêtes à l'accueillir, à l'image du Paris Saint-Germain.

«Alexis Sanchez est sensible à l'intérêt parisien»

Car le champion de France est déjà en contact avec Alexis Sanchez, révèle RMC. Mieux encore, le Chilien serait intéressé. «Alexis est sensible à l'intérêt parisien et au projet du PSG» , a confié un proche du Gunner. Au-delà de l'aspect sportif, on sait que le PSG a les moyens financiers de séduire sa cible, et de convaincre Arsenal qui réclamerait au moins 50 millions d'euros pour ce transfert ! Un peu cher pour un joueur sous contrat jusqu'en 2018…

Arsenal ne veut pas négocier avec Chelsea

Il faut dire que les enchères vont forcément grimper puisque plusieurs clubs sont sur le coup. Parmi eux, Chelsea semble avoir les faveurs de l'ancien ailier du FC Barcelone (voir ici). Mais de son côté, Arsenal ne voudrait pas renforcer la concurrence.

Un avantage pour Paris dont l'entraîneur Unai Emery et le président Nasser Al-Khelaïfi ont validé le profil de cet attaquant aussi efficace dans l'axe que sur un côté. Du coup, la direction francilienne aurait prévu une réunion avec le clan chilien à la mi-avril. Alexis Sanchez au PSG, cela pourrait donc se jouer dans les prochaines semaines…

