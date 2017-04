Toulouse : Edouard viré et renvoyé à Paris !

Odsonne Edouard ne portera plus le maillot de Toulouse. Soupçonné d'avoir tiré sur un passant avec un pistolet à air comprimé, le jeune attaquant prêté par le PSG va être renvoyé dans la capitale, a annoncé son président Olivier Sadran.

Edouard ne rejouera plus pour Toulouse

Prêté par le Paris Saint-Germain à Toulouse cette saison, Odsonne Edouard devait profiter de cet exercice 2016-2017 pour confirmer son grand potentiel chez les professionnels et poursuivre sa progression en accumulant du temps de jeu en Ligue 1. Mais les 19 minutes disputées face à Nantes (0-1) le 14 janvier seront les dernières avec les Pitchounes.

Comme nous vous l'évoquions la semaine passée, Edouard est soupçonné d'être mêlé à une agression d'un passant du quartier Busca, touché par un projectile tiré depuis une voiture par un pistolet à air comprimé le 11 février dernier. L'enquête avait permis d'identifier le véhicule du joueur, placé sous contrôle judiciaire par le procureur de la République.

O. Sadran - «il repart à Paris»

Dans une interview accordée à RMC, son président Olivier Sadran assure qu'Edouard ne reportera plus le maillot de Toulouse. «Ce qu'a fait Odsonne est inadmissible et c'est un scandale. D'un, il ne jouera plus et de deux, il repart à Paris» , assure-t-il. Mais un autre joueur - qui serait Mathieu Cafaro (20 ans) d'après L'Equipe - va aussi quitter le club. «Il était avec un autre joueur qui lui aussi va être licencié, c'est inqualifiable» , a ajouté Sadran.

Avec un seul but inscrit en 17 matchs disputés toutes compétitions confondues, Edouard n'a pas réellement convaincu sur le terrain et devra désormais composer avec une réputation compliquée. Alors qu'il passera devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juin prochain, le champion d'Europe U17 risque jusqu'à trois ans de prison. Le natif de Kourou, en Guyane, a peut-être gâché le début d'une carrière prometteuse marqué notamment par des prestations très abouties dans les catégories de jeunes (U17, U18, U19) de l'équipe de France.

