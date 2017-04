Lyon : "faute professionnelle" pour Lopes, Genesio "agacé"... l'OL peut faire une croix sur le podium Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 03/04/2017 à 10h49 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Accroché par Rennes (1-1) dimanche malgré sa supériorité numérique pendant 85 minutes, l'Olympique Lyonnais a lâché des points évitables et ne pourra probablement plus rattraper l'OGC Nice, 3e avec 16 points d'avance et un match en plus à 7 journées de la fin du championnat. Le podium semble désormais inaccessible pour l'OL et Lacazette... Présent à 16 reprises sur le podium du championnat, l'Olympique Lyonnais fait figure de recordman en Ligue 1 sur les 20 dernières années. Mais cette saison, les Gones ont quasiment perdu tout espoir d'améliorer cette statistique. En effet, accroché à Rennes (1-1) dimanche, l'actuel 4e du championnat accuse désormais 16 longueurs de retard sur l'OGC Nice, 3e, et sur une qualification en Ligue des Champions. Un écart abyssal à 7 journées de la fin, même si l'OL compte un match en retard à disputer mercredi (19h) contre Metz. Plus que ce constat, c'est surtout la manière dont le club rhodanien a partagé les points avec les Rouge et Noir qui a déçu. B. Genesio - «on ne mérite pas de lutter pour le podium» En supériorité numérique durant l'essentiel de la rencontre à la suite de l'expulsion de Ramy Bensebaini dès la 5e minute, les hommes de Bruno Genesio ont manqué de réalisme (un peu) et surtout d'imagination et d'envie. Et Firmin Mubele a finalement égalisé pour les Bretons en fin de partie, initiant une fin de match stressante. «Je suis agacé, pour ne pas dire plus. Match nul ce soir, pour moi, c'est comme une défaite», a grondé l'entraîneur des Gones en conférence de presse. «C'est un match qui résume assez bien notre saison. Cette 4e place, oui, il va falloir s'accrocher, mais il y avait de la place en gagnant ce soir pour faire mieux que la 4e place. Mais sur ce qu'on montre ce soir, on ne mérite pas de lutter pour le podium.» La Ligue Europa, plus que jamais l'objectif Difficile de donner tort au technicien rhodanien. Cette saison, son équipe a perdu 17 points en Ligue 1 après avoir ouvert le score. Seul Montpellier a fait pire en dilapidant 25 unités. Pourtant, cette fois, l'OL ne jouait pas le samedi à 17h et contre un adversaire de faible standing, une configuration qui lui a fait tant de mal cette saison. Mais l'impression de gâchis reste la même. «C'est presque une faute professionnelle de notre part, surtout quand on joue à onze contre dix pendant plus de 80 minutes. On se doit de garder le résultat positif. Il faut réussir à rester attentifs jusqu'à la dernière minute, surtout à l'extérieur face à une équipe qui est poussée par son public», a pesté le gardien Anthony Lopes, seul Lyonnais à s'exprimer, en zone mixte. «On avait plus beaucoup de jokers avant ce match. Du coup, on se retrouve avec plein d'idées en tête peu positives», a également déploré le président Jean-Michel Aulas après la rencontre. «C'est une immense déception. Une de plus et je n'espère pas une de trop...» Plus que jamais, le chemin le plus court pour une qualification en Ligue des Champions passe par un sacre en Ligue Europa pour l'OL, qui affrontera le Besiktas en quarts de finale de la compétition les 13 et 20 avril prochains. D'après vous, l'OL a-t-il une chance de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS