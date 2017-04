PSG : Létang, par ici la sortie !

Olivier Létang est tout proche de quitter le Paris Saint-Germain. Le directeur sportif du club de la capitale a annoncé son départ imminent à des interlocuteurs samedi soir.

Létang devrait quitter le PSG

Après le fiasco face au FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé des changements à venir au sein du Paris Saint-Germain. Des changements attendus dans l'effectif mais aussi dans l'organigramme. Dans le viseur du président parisien, Patrick Kluivert et Olivier Létang notamment. Et le second devrait partir très prochainement.

Létang a annoncé son départ

Selon les informations du quotidien Le Parisien, le départ de Létang est imminent. Nos confrères assurent que le directeur sportif parisien a déjà annoncé qu'il ne sera bientôt plus au PSG à plusieurs interlocuteurs, dont des salariés de la LFP, croisés samedi au Parc OL lors de la finale de la Coupe de la Ligue remportée contre Monaco (4-1).

Un départ devenu quasiment inéluctable depuis plusieurs mois puisque l'arrivée de Kluivert au poste de directeur du football l'été dernier a considérablement diminué son influence dans la capitale. Promu directeur sportif à la surprise générale en octobre dernier, alors qu'il n'était qu'adjoint ces dernières années et que son départ était déjà attendu, Létang devrait donc être le premier à sauter. Reste à savoir si Kluivert suivra le même chemin ou s'il devra composer avec un nouveau collaborateur.

La piste Monchi relancée ?

On sait que Monchi est notamment annoncé dans le viseur du PSG et qu'il a assuré ne pas avoir encore signé à l'AS Rome après avoir annoncé son départ du FC Séville. «Croyez-moi, je n'ai rien signé avec personne. C'est vrai que la Roma a montré un intérêt, mais il n'y a pas qu'eux. J'ai été à Londres et je m'en excuse. Il n'y a rien de fait avec la Roma, j'ai écouté leur projet, c'est tout» , a indiqué l'Espagnol. La Roma semble tout de même tenir la corde mais Paris a visiblement encore une carte à jouer.

