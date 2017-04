Nice se rapproche de la Ligue des Champions ! - Débrief et NOTES des joueurs (Nice 2-1 Bordeaux)

Au terme d'une partie vivante, Nice a renversé Bordeaux (2-1) lors de la 31e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les Aiglons comptent désormais 16 points d'avance sur Lyon, 4e, et entrevoient la Ligue des Champions.

Mario Balotelli a été décisif à deux reprises pour Nice.

Nice va visiblement vibrer l'an prochain avec la musique de la Ligue des Champions ! Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, l'OGCN a dominé Bordeaux (2-1) ce dimanche grâce à un bon Mario Balotelli, buteur et passeur décisif.

Avec ce résultat, le Gym, 3e, compte désormais 16 points d'avance sur Lyon, qui peut en engranger 24 jusqu'à la fin de la saison avec son match en retard, et se rapproche donc de la C1. Avec une rencontre en plus, Nice met même la pression sur Paris, 2e, en revenant à un point. Par contre, Bordeaux réalise une mauvaise opération en restant 6e à un point de Marseille, 5e.

Le festival de Laborde, Balotelli décisif

Dès le début de la partie, les Niçois partaient vers l'avant et Souquet trouvait le poteau à la suite d'un tir sur un corner ! Mais dans la foulée, Laborde réalisait un festival en effaçant deux défenseurs avant de tromper Cardinale (0-1, 9e). Le duo Dante et Le Marchand est clairement fautif. Loin de se laisser abattre, les Aiglons repartaient à l'attaque et Souquet obtenait un penalty sur une faute peu évidente de Toulalan. Sans trembler, Balotelli transformait sa tentative en force (1-1, 16e).

Dominateurs, les Niçois maîtrisaient le ballon et parvenaient à faire la différence sur une magnifique frappe enroulée d'Eysseric à l'entrée de la surface (2-1, 27e). Quel retour du Gym ! Par la suite, les Girondins se réveillaient et Cardinale réalisait deux parades magnifiques sur un ballon mal dégagé par Le Marchand puis un tir à bout portant de Vada !

Kamano gâche deux occasions, Bordeaux va avoir des regrets...

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre ne retombait pas avec de bonnes intentions chez les 22 acteurs. Sur un corner, Cardinale se trouait et Kamano ratait l'immanquable en ne cadrant pas devant le but vide ! Après un moment plus difficile, Nice était tout proche de faire le break mais Carrasso réalisait une superbe parade sur un tir de Balotelli.

Quelques minutes plus tard, Kamano loupait encore une énorme occasion en ne cadrant pas sa tentative devant Cardinale après une nouvelle erreur de Le Marchand. Malgré plusieurs vagues des Girondins jusqu'à la fin de la partie, le Gym résistait et empochait un succès précieux en ce sprint final !

La note du match : 6,5/10

Un bon match de football ! Avec un rythme intéressant, les deux équipes se sont rendues coups pour coups avec des occasions des deux côtés. Dans le jeu, le spectacle proposé par Nice, avec une belle maîtrise du ballon, a été plaisant. Il y a eu de la vie dans cette rencontre !

Les buts :

- Après un cafouillage de Dante, Laborde s'empare du ballon à l'entrée de la surface. Ensuite, l'attaquant réalise un festival en effaçant deux défenseurs de l'OGCN avant de tromper Cardinale d'une frappe puissante (0-1, 9e).

- Lancé dans son couloir droit, Souquet joue très bien le coup en poussant son ballon dans la surface et en se laissant tomber après un léger contact avec Toulalan... L'arbitre désigne très gentiment le point de penalty. D'un tir en force sur la gauche, Balotelli ajuste Carrasso (1-1, 16e).

- A la suite d'une perte de balle évitable de Vada dans son camp, Balotelli sert Eysseric à l'entrée de la surface. Le Niçois se retourne et enroule une superbe frappe dans le petit filet opposé de Carrasso (2-1, 27e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Mario Balotelli (7,5/10)

L'Italien a été encore décisif. Buteur sur penalty en début de match, il a récupéré le ballon puis a signé une passe décisive pour Eysseric. Et sinon ? De bons appels, de la disponibilité et une participation intéressante au jeu. Présent sur les deux buts de son équipe, l'avant-centre a répondu présent et a été essentiel dans cette victoire précieuse.

NICE :

Yoan Cardinale (6) : sur la première occasion concédée, le gardien a été contraint de s'incliner sur la frappe puissante de Laborde... Mais ensuite, il a bien aidé les siens avec deux belles parades sur un ballon mal dégagé de Le Marchand puis surtout sur un tir à bout portant de Vada. Précieux malgré une erreur sur un corner qui aurait pu couter cher.

Arnaud Souquet (7) : une belle performance pour le latéral droit de l'OGC Nice ! En grande forme dans son couloir, il a été un poison offensif pour les Bordelais. Après une première frappe sur le poteau à la suite d'un corner, il a réussi à obtenir un penalty en étant très malin en cherchant le contact avec Toulalan. Sur le reste de la partie, il a eu une activité importante.

Dante (4,5) : le défenseur central a été clairement coupable sur l'ouverture du score de Laborde avec la perte du ballon puis un duel perdu. Une erreur qui terni sérieusement sa performance, malgré un match totalement correct par la suite.

Maxime Le Marchand (3,5) : tout comme le Brésilien, le défenseur central s'est raté sur le but de Laborde en étant bien trop facilement éliminé dans la surface. Mais à l'inverse de son partenaire, il n'a pas vraiment relevé la tête par la suite avec de rares interventions et un dégagement devisé qui a inquiété Cardinale. Encore en seconde période, il a donné une énorme occasion à Kamano...

Dalbert Henrique (5,5) : dans son couloir gauche, le latéral a été toujours aussi présent. Intéressant dans ses centres, il a apporté du danger en combinant bien avec ses partenaires. Défensivement, il a été convenable.

Ricardo Pereira (5,5) : positionné au milieu de terrain, le Portugais peine clairement à retrouver son meilleur niveau. Plutôt discret dans le jeu, il a été moins percutant qu'à son habitude malgré un bon travail défensif.

Vincent Koziello (6,5) : dans le contrôle du jeu de son équipe, le milieu a vraiment rappelé pourquoi il était l'une des plaques tournantes de Nice l'an dernier. Mobile, actif et précis, il a parfaitement orienté le jeu des siens.

Jean Michaël Seri (5,5) : plutôt bon ces dernières semaines, le milieu de terrain a été un peu décevant ce dimanche. Bien sûr, il a eu un impact à la récupération, mais on l'a connu bien plus inspiré dans ses transmissions. Un déchet trop important.

Younès Belhanda (5) : un match moyen pour le maître à jouer de Nice. Présent entre les lignes, il a fait de bons décalages sur certaines séquences, mais a manqué de régularité en s'effaçant par moment. Dans les moments durs du Gym, il n'a pas été un point de repère pour les siens. Remplacé à la 77e minute par Mickaël Le Bihan (non noté).

Valentin Eysseric (7,5) : juste dans le jeu, l'ailier a bien combiné avec ses partenaires sur son côté et a réalisé des différences intéressantes. Puis sur une récupération de Balotelli, il a décoché une superbe frappe à l'entrée de la surface pour donner l'avantage aux siens. Une superbe inspiration. Remplacé à la 88e minute par Malang Sarr (non noté).

Mario Balotelli (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

BORDEAUX :

