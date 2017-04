Les 10 infos à savoir sur la journée : Arsenal s'éloigne de la C1, Benzema et le Real assurent, Lorient croit au miracle...

Les mauvaises opérations d'Arsenal et Manchester City, Benzema et le Real Madrid se rapprochent encore un peu plus du titre, Lorient quitte enfin sa place de lanterne rouge, Nakoulma ne s'arrête plus, le gros gâchis de l'OL, la tuile Varane, les Gomez en folie, le Celtic champion... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

La situation se complique pour Arsenal et Wenger.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Guingamp 1-0 Nancy (vendredi), Marseille 1-1 Dijon, Bastia 0-1 Lille (samedi), Rennes 1-1 Lyon, Nantes 2-1 Angers, Montpellier 0-1 Toulouse, Lorient 1-0 Caen.

Les principaux résultats à l'étranger : Arsenal 2-2 Manchester City (Angleterre), Real Madrid 3-0 Alavés (Espagne), Pescara 1-1 Milan AC (Italie), Leverkusen 3-3 Wolfsbourg (Allemagne), Heart 0-5 Celtic (Ecosse).

1. Un résultat contrariant pour Arsenal et City. Opposés dans le choc du week-end en Angleterre, les Gunners et les Citizens ont réalisé des mauvaises opérations après leur match nul (2-2). Devant à deux reprises grâce à des réalisations de Sané (5e) et Agüero (42e), les Skyblues ont vu Walcott (40e) et Mustafi (53e) remettre les pendules à l'heure pour les Londoniens.

Au classement, les hommes de Pep Guardiola restent 4es à un point de Liverpool mais avec un match en moins. De leur côté, les protégés d'Arsène Wenger, qui comptent également un match en retard à disputer, sont toujours 6es, à 7 unités de leur adversaire du jour, s'éloignant encore un peu plus de la Ligue des Champions. Le sprint finale s'annonce épique !

2. Benzema marque, le Real ne tremble pas. Le Real Madrid remportera-t-il sa première Liga depuis 2012 ? Jusqu'ici, c'est très bien parti. Face à Alavés, les joueurs de la capitale espagnole ont remporté un 21e succès en championnat (3-0). Comme à Bilbao avant la trêve internationale, Benzema a débloqué la partie (35e) avant qu'Isco (85e) et Nacho (88e) ne terminent le travail. Plus que 10 matchs à tenir pour les hommes de Zinedine Zidane !

3. Lorient, le maintien est possible ! Et si les Merlus se sauvaient ? Après leur remontada à Nancy (3-2), les Bretons ont confirmé face à Caen (1-0) grâce à un but plein de sang-froid de Moukandjo (29e). Réduit à dix après l'expulsion de Bellugou au retour des vestiaires, Lorient réalise un énorme coup en laissant la place de lanterne rouge à Bastia, revenant à hauteur de l'ASNL, 18e et barragiste, et à un point de Dijon, 17e.

4. Nakoulma porte encore Nantes ! Après son doublé à Montpellier (3-2) il y a trois semaines, Nakoulma a remis ça face à Angers (2-1). Deux réalisations importantes du Burkinabè (48e, 53e), la première en position de hors-jeu, la seconde sur une reprise de volée écrasée, qui permettent aux Canaris de remporter le derby et de dépasser au classement le SCO, qui a réduit l'écart au score par Diedhiou (53e). Le maintien est assuré pour le FCN !

5. Lyon peut s'en vouloir… Rapidement en supériorité numérique suite à l'expulsion de Bensebaini à la 4e minute, l'Olympique Lyonnais a manqué une incroyable occasion de faire le trou sur ses poursuivants à Rennes (1-1). Pourtant, Cornet a donné l'avantage aux Gones (52e) après le penalty raté par Lacazette suite à la faute de l'Algérien mais Mubele, grâce à son premier but sous ses nouvelles couleurs, a remis les pendules à l'heure pour les Bretons (81e). Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici.

Comme à l'aller, Bensebaini a laissé ses partenaires à dix face à Lyon

6. Milan s'éloigne de l'Europe, l'Atalanta est en folie. Les journées passent et les chances de revoir le Milan AC sur la scène européenne s'amenuisent. En déplacement à Pescara, les Lombards ont raté une belle occasion de se rapprocher des premières places en concédant le match nul (1-1) malgré un but de l'ancien Monégasque Pasalic. Tout le contraire de l'Atalanta, qui a réalisé un nouveau carton sur la pelouse du Genoa (5-0). Au classement, les joueurs de Bergame remontent à la 5e place et reviennent à deux unités de la Lazio Rome, 4e.

7. Le bon coup des Pitchounes. Après cinq matchs sans victoire en championnat, Toulouse a réalisé un joli coup à Montpellier (1-0). Un but de filou signé Delort (45e+1) qui permet au TFC de grimper à la 10e place, s'assurant du maintien après une période compliquée. Pour le MHSC, 15e, ça sera compliqué jusqu'au bout !

8. Varane, la tuile… Absent des terrains depuis le 22 février et une défaite à Valence (1-2), Varane effectuait son retour face à Alavés. A peine remis d'une blessure à une cuisse, le Français du Real Madrid a malheureusement rechuté, quittant ses partenaires dès la 10e minute, remplacé par Carvajal. Un gros coup dur pour l'ex-Lensois puisque sa participation pour la double confrontation face au Bayern Munich lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, les 12 et 18 avril prochains, semble plus que compromise.

9. Les Gomez étaient bouillants ! Il ne faisait pas bon d'être adversaire d'un Gomez ce dimanche. Et pour cause, Alejandro Gomez (Atalanta) et Mario Gomez (Wolfsbourg) ont chacun collé un triplé ! Le premier sur la pelouse du Genoa (5-0), dont un penalty, portant son total à 14 réalisations en Serie A cette saison, le second sur le terrain du Bayer Leverkusen (3-3), le tout en sept minutes (80e, 83e, 87e) avec lui aussi un penalty. Les homonymes ont régalé !

Alejandro Gomez a encore une fois été exceptionnel avec l'Atalanta

Que dire de Mario Gomez ?

10. Et de 48 pour le Celtic ! Grâce à son succès sur le terrain de Heart of Midlothian (5-0), le Celtic Glasgow s'est assuré son sixième titre de champion d'Ecosse consécutif ! Avec désormais 25 points d'avance sur le deuxième Aberdeen, les coéquipiers de Scott Sinclair, auteur d'un triplé, ne peuvent plus être rejoints à 8 journées de la fin. Absent pour cause de blessure aux ischios, Dembélé peut fêter son premier sacre dans le championnat écossais.

