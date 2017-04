Rapidement en supériorité numérique, Lyon a tout gâché ! - Débrief et NOTES des joueurs (Rennes 1-1 OL)

Malgré l'expulsion de Bensebaini à la 4e minute, Rennes a réussi à arracher le nul face à Lyon (1-1) ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Avec ce résultat, les Gones ont sûrement fait une croix sur le podium.

A l'image de Sio, les Rennais se sont bien battus.

Quel gâchis pour l'OL ! Malgré l'expulsion de Bensebaini à la 4e minute, Lyon a été accroché par Rennes (1-1) ce dimanche pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Avec un penalty raté et un but encaissé en fin de match, les Gones vont nourrir de gros regrets.

Avec nul, le club rhodanien peut quasiment dire adieu au podium (13 points de retard) et doit s'inquiéter pour sa 4e place si Bordeaux s'impose à Nice ce soir (21h). Valeureux, Rennes occupe la 9e position.

Bensebaini expulsé, Lacazette rate son penalty...

Dès le début de la partie, les Lyonnais obtenaient un penalty sur un tir de Darder détourné par Bensebaini de la main ! L'arbitre appliquait le règlement à la lettre en expulsant l'Algérien. Mais face à Lacazette, Costil réalisait un bel arrêt en détournant le ballon sur le poteau. En supériorité numérique, les Lyonnais dominaient largement sans pour autant se montrer dangereux à l'exception d'une tête non cadrée de Tolisso.

Cornet trouve la faille, Mubele sauve Rennes

Poussés par leurs supporters, les Bretons résistaient et affichaient une énorme solidarité face à des Gones peu inspirés. Au retour des vestiaires, les Gones parvenaient enfin à trouver la faille avec un centre de Morel en première intention pour Cornet, qui ajustait à bout portant Costil (0-1, 52e). Toujours dominateur, l'OL poussait et il fallait une belle parade de Costil sur un coup-franc de Valbuena pour maintenir Rennes dans le match.

Après une première frayeur pour Lyon sur une volée non cadrée de Sio, les Bretons se révoltaient et profitaient de la fébrilité des Rhodaniens pour revenir dans le match sur une frappe de Mubele à l'entrée de la surface (1-1, 82e) ! Dans la foulée, Prcic n'était pas loin de donner la victoire aux siens mais le Rennais butait sur Lopes ! Finalement, le score n'évoluait pas et Lyon pouvait s'en mordre les doigts !

La note du match : 5,5/10

Avec l'expulsion rapide de Bensebaini, ce match a été longtemps à sens unique. Et malgré les encouragements des supporters bretons, Rennes a passé la plupart de son temps à défendre face à une équipe de Lyon pas très inspirée. Finalement, l'ouverture du score des Lyonnais a réveillé cette partie et a permis une fin de match bien plus passionnante.

Les buts :

- Après une bonne combinaison entre Valbuena et Morel, le latéral gauche réalise un centre en première intention pour Cornet, qui ajuste à bout portant Costil (0-1, 52e).

- Sur un long ballon, Mubele parvient à prendre le dessus sur Morel. Profitant du laxisme de la défense des Gones, le Rennais décoche une frappe croisée à l'entrée de la surface pour tromper Lopes (1-1, 82e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Firmin Mubele (7/10)

Entré en jeu à la 43e minute, il a été bon ! Très généreux dans son couloir, il a multiplié les efforts et a été récompensé par ce but magnifique sur une frappe croisée à l'entrée de la surface. Sa vitesse et sa qualité technique ont posé de gros problèmes aux Lyonnais. Grâce à lui, son équipe a obtenu un point ! De par son état d'esprit, il a permis à Rennes de relever la tête malgré des passages difficiles face aux Gones.

RENNES :

Benoît Costil (6,5) : une belle copie pour le gardien de Rennes. Dès le début de la partie, il s'est distingué en prenant le meilleur sur Lacazette avec ce penalty détourné sur son poteau. Ensuite, l'international tricolore a répondu présent sur ses interventions avec plusieurs sorties bien senties, mais n'a rien pu faire sur le but à bout portant de Cornet.

Romain Danzé (3) : une partie difficile pour le capitaine des Bretons. Face au duo Valbuena - Morel, il a été en souffrance dans son dos et n'a jamais vraiment réussi à limiter les vagues dans son couloir... Puis il a été fautif sur le but encaissé venant de son côté. Pour ne rien arranger, ses relances ont été parfois hasardeuses.

Mexer (6) : si la défense de Rennes n'a pas été irréprochable en début de match, elle est montée en puissance au fil du match, notamment grâce à lui. Présent dans les duels, il s'est bien comporté avec plusieurs interventions devant Lacazette. A noter un retour très important sur Darder en fin de match.

Joris Gnagnon (6,5) : dans la lignée de ses récentes performances, le défenseur central a été solide. Mis à contribution en raison de l'infériorité numérique des siens, le jeune joueur a été sérieux avec plusieurs ballons récupérés et des relances propres. Après le but de Lyon, il a même tenté de sonner la révolte avec une belle présence offensive.

Rami Bensebaini (2) : un cauchemar pour l'Algérien ! Après seulement 5 minutes de jeu, il a clairement détourné un tir de Darder de la main dans sa surface alors que le ballon filait dans le but. En plus du penalty concédé, il a été logiquement expulsé... A noter que le défenseur avait également écopé d'un carton rouge à l'aller au Parc OL.

Morgan Amalfitano (4,5) : très nerveux en début de partie, il a passé son temps à râler, mais aussi à courir pour gêner les Lyonnais. Offensivement, il n'a pas vraiment eu le temps de se mettre en valeur. Touché à la cuisse, il a été remplacé à la 43e minute par Firmin Mubele (7), lire le commentaire ci-dessus.

Sanjin Prcic (6) : dans le coeur du jeu, le milieu a eu un rôle intéressant à la récupération. Avec la domination des Lyonnais, le Rennais a eu du boulot défensivement et il a été plutôt à la hauteur en stoppant plusieurs situations intéressantes pour les Gones.

Clément Chantôme (6) : très impliqué dans le match, le milieu n'a pas hésité à échanger quelques amabilités avec Sio pour bouger les siens. Et dans le jeu, si son apport offensif a été très réduit, il a été précieux défensivement avec une grosse activité et de nombreux duels remportés face à ses adversaires directs. Remplacé à la 58e minute par Afonso Figueiredo (non noté).

Benjamin André (4) : positionné au milieu pendant 4 minutes, il a ensuite reculé au poste de latéral gauche après l'expulsion de Bensebaini. Si ce n'est pas son poste de prédilection, le Rennais n'a pas démérité défensivement pendant de longues minutes... avant de craquer sur le but de Cornet en laissant le Lyonnais le devancer.

Yoann Gourcuff (3,5) : dans sa conservation du ballon, il a rendu des services à Rennes pendant des moments difficiles... mais il a encore du mal dans ses courses ! Lent, il a été régulièrement dominé par les défenseurs adverses et n'a pas pesé offensivement. Par contre, il faut souligner ses efforts défensifs.

Giovanni Sio (5) : quelle activité ! L'attaquant n'a pas eu beaucoup de ballons intéressants à négocier et s'est surtout contenté de défendre, mais il l'a fait avec un énorme coeur. Avec un pressing incessant, il a multiplié les courses et a apporté de cette manière. Bien sûr, pour un buteur, les occasions ont manqué... Remplacé à la 76e minute par Adama Diakhaby (non noté), qui a été bon.

LYON :

Anthony Lopes (5) : pas grand-chose à signaler pour le portier de l'Olympique Lyonnais. Très tranquille pendant 80 minutes, le Portugais a cédé sur la frappe lointaine de Mubele. Dans la foulée, il a tout de même sauvé les siens en s'interposant devant Prcic.

Rafael (5) : préféré à Jallet dans le couloir droit, le Brésilien s'est régalé avec la supériorité numérique de son équipe puisqu'il a pu prendre très régulièrement son couloir. Grâce à sa qualité technique, le latéral a bien combiné avec ses partenaires, mais a manqué de lucidité dans les derniers mètres.

Mapou Yanga-Mbiwa (3,5) : le défenseur central n'a pas dégagé une grande sérénité sur cette partie... Malgré plusieurs approximations, le Lyonnais a souvent réussi à se rattraper sur ses erreurs et a donc limité la casse. Mais tout de même, c'est clairement insuffisant.

Mouctar Diakhaby (5) : un match correct pour le jeune joueur de l'OL. Face à un Sio esseulé, il a été sérieux avec des interventions propres. Dans ses relances, il a été précis et a bien couvert sur les ballons en profondeur des Rennais. On pourra tout de même lui reprocher son attentisme sur l'égalisation.

Jérémy Morel (6,5) : le latéral gauche a parfaitement débuté son match avec cette passe pour Darder sur le penalty obtenu par les Gones. Par la suite, il a continué d'être offensif et a été récompensé de ses efforts par cette passe décisive sur l'ouverture du score de Cornet. Défensivement, il a été malheureusement fautif sur l'égalisation avec un laxisme énorme face à Mubele.

Lucas Tousart (5,5) : dans le coeur du jeu, le milieu a été intéressant à la récupération, mais s'est tout de même montré limité dans l'utilisation du ballon. Du coup, à 10 contre 11, son apport a été moindre et son profil ne collait pas forcément avec l'énorme domination des siens.

Corentin Tolisso (6) : malgré son envie, le Lyonnais a manqué de précision dans ses choix et a raté plusieurs passes plutôt faciles. Sur un corner, il s'est procuré une belle situation mais sa tête n'a finalement pas été cadrée. En seconde période, il a été souvent dans les bons coups avec notamment une frappe lointaine dangereuse.

Sergi Darder (4) : l'Espagnol a très bien débuté la partie avec un tir détourné de la main par Bensebaini pour obtenir un penalty... Mais c'était sa meilleure action du match ! Ensuite, le milieu a été trop approximatif avec des passes loupées malgré de belles situations. Physiquement, il n'a pas semblé en grande forme. Remplacé à la 78e minute par Nabil Fekir (non noté).

Mathieu Valbuena (6) : très disponible, le milieu offensif a touché énormément de ballons et a eu un certain déchet... mais au moins il a eu le mérite de faire bouger son équipe. Avec de bonnes combinaisons avec Morel tout au long de la partie, l'ancien Marseillais a été à l'origine du but de Cornet. Remplacé à la 69e minute par Memphis Depay (non noté).

Alexandre Lacazette (4) : malheureusement pour le Lyonnais, il a débuté le match en ratant un penalty... Du coup, ensuite, il a tenté d'en faire trop en dézonant énormément pour proposer des solutions aux siens. Le résultat ? Il n'a eu aucune occasion franche.

Maxwell Cornet (5) : dans le jeu, l'ailier de l'OL n'a pas été franchement brillant avec de nombreux ballons perdus... Mais le jeune joueur a été décisif avec ce but plutôt simple après une belle passe de Morel. Décisif sans être vraiment bon.

