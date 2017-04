PSG : après le sacre en Coupe de la Ligue, Paris envoie un vrai message pour la L1 ! Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 02/04/2017 à 10h13 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Revigoré par un brillant succès face à l'AS Monaco (4-1) en finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain va se lancer dans cette fin de saison avec l'ambition de conserver ses deux autres titres, la Coupe de France et la Ligue 1. Et cette démonstration face aux Monégasques est un vrai message envoyé par Paris à ses concurrents... Unai Emery veut se servir de ce titre pour la Ligue 1. Sur la scène nationale, le Paris Saint-Germain reste le patron ! Voici comment on pourrait résumer la démonstration réalisée par le club de la capitale samedi lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco (4-1) au Parc OL. Critiqué après une première partie de saison mitigée et le fiasco en 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6), le PSG a répondu de la meilleure des manières en envoyant un vrai message à ses concurrents avant le sprint final de la saison. Utiliser ce titre pour revenir en Ligue 1 Car plus qu'un sacre en Coupe de la Ligue, le 4e de suite, cette victoire représente un véritable match référence pour les Franciliens. Face à leur plus grand rival cette année en France, Paris a impressionné en surclassant complètement son adversaire. Pour l'entraîneur parisien Unai Emery, cette démonstration arrive au bon moment. «Moi, avant le match, j'avais dit que c'était bien de jouer contre Monaco parce que cette année Monaco est très fort et c'est le meilleur moment de jouer cette équipe pour montrer que nous aussi nous sommes bien. C'était important pour montrer notre progression. (...) On va continuer pour essayer de gagner le championnat, c'est l'objectif», a rappelé le technicien espagnol pour Canal +. Actuellement 2e du classement, le PSG compte trois points de retard - on pourrait dire 4 avec la différence de buts - sur Monaco à 8 journées du terme de l'exercice. Al-Khelaïfi est même confiant ! Malgré cette réalité, le PSG a pris un avantage psychologique samedi. Car si Monaco reste maître de son destin, on sait désormais que le champion de France en titre a digéré son échec européen pour se concentrer sur cette fin de saison. Pour preuve, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi se permet même d'être confiant. «On a mérité ce trophée. On a l'habitude de le gagner mais c'était un moment difficile pour nous après Barcelone. On a montré le vrai visage du PSG. Si on joue comme ça à chaque match, on ne perd contre personne. (...) Ça nous donne beaucoup de confiance. Je ne dis pas ça parce qu'on a gagné, mais c'est comment on a gagné malgré toutes les critiques. Le vrai objectif, c'est gagner le championnat. J'ai confiance, on va le gagner», a lancé le Qatari. Pour sauver la saison de Paris, ce titre en L1 sera essentiel... Que pensez-vous des propos d'Unai Emery et Nasser Al-Khelaïfi ? Le Paris Saint-Germain va-t-il remporter la Ligue 1 ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





