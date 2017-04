Marseille rate le coche... - Débrief et NOTES des joueurs (OM 1-1 Dijon)

Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été accroché par Dijon (1-1) ce samedi. Malgré une domination réelle, le club phocéen ne méritait pas vraiment mieux et marque le pas dans la course à l'Europe.

Grégory Sertic a marqué contre son camp.

Marseille débute mal le sprint final ! Lancé dans la course à l'Europe, l'OM a marqué le pas en concédant un nul au Stade Vélodrome face à Dijon (1-1). Malgré une légère domination, le club phocéen ne méritait pas vraiment mieux face à une valeureuse équipe du DFCO.

Au classement, Marseille reste 5e mais se retrouve sous la menace de Bordeaux, 6e et en déplacement à Nice dimanche (21h). De son côté, Dijon, actuellement 17e, obtient un bon point pour le maintien.

Une main oubliée pour l'OM, Sertic marque un CSC...

Après un début de match plutôt rythmé, les Marseillais se procuraient une première opportunité sur une tête trop croisée de Thauvin. Avec la maîtrise du ballon, les Phocéens poussaient sans pour autant trouver la faille dans la défense du DFCO. Par la suite, Payet pénétrait dans la surface et frappait au but, mais sa tentative était déviée par la main de Lotiés... mais l'arbitre ne bronchait pas pour la plus grande colère de Garcia !

Payet relance le match, les gardiens prennent le meilleur !

Plus tranchants avant la mi-temps, les Dijonnais inquiétaient l'OM mais manquaient de lucidité dans les 30 derniers mètres... avant d'ouvrir la marque sur un but contre son camp de Sertic (0-1, 45+1e). Au retour des vestiaires, les Marseillais réagissaient immédiatement grâce à un sublime coup-franc aux 29 mètres de Payet dans la lucarne de Reynet (1-1, 48e) ! Magnifique ! De quoi enflammer cette partie ? Temporairement, oui ! Car dans la foulée, l'OM était tout proche de prendre l'avantage avec un poteau de Thauvin à la suite d'un cafouillage.

Bien que malmené, le DFCO ne déposait pas les armes et il fallait une bonne sortie de Pelé pour empêcher Tavares de marquer. Malheureusement, le rythme de la partie retombait sérieusement ensuite avec deux équipes peu inspirées. Dans les dernières minutes, l'OM poussait et Reynet effectuait deux belles parades face à Gomis puis Vainqueur ! Malgré une fin de partie décousue avec un arrêt de Pelé face à Tavares, le score n'évoluait pas.

La note du match : 5/10

Une partie globalement moyenne. Si les deux équipes avaient clairement des intentions, le rythme a été irrégulier, avec des moments forts mais aussi des faibles, et l'intensité n'a pas toujours été au rendez-vous. Malgré tout, le suspense a été présent sur cette rencontre avec de nombreuses occasions des deux côtés.

Les buts :

- Juste avant la pause, Dijon bénéficie d'un corner parfaitement tiré par Abeid. Au premier poteau, les Marseillais ne parviennent pas à dégager le ballon et c'est finalement Sertic qui le propulse au fond de ses propres filets (0-1, 45+1e).

- Sur un coup-franc obtenu par Lopez à la suite d'une faute d'Abeid, Payet s'élance à 29 mètres du but et enroule parfaitement sa frappe dans la lucarne de Reynet (1-1, 48e). Magnifique !

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Dimitri Payet (7/10)

L'homme le plus dangereux de l'OM sur cette rencontre ! Plutôt en forme dans son couloir, l'international tricolore a réalisé plusieurs différences et aurait dû obtenir un penalty sur une frappe déviée de la main par Lotiès. Par la suite, il a relancé les siens avec un coup-franc à 29 mètres du but adverse parfaitement placé dans la lucarne de Reynet. Sa montée en puissance est évidente.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (7) : pas forcément en grande difficulté sur les offensives de Dijon, le gardien a fait le boulot sur ses rares interventions, avec une bonne sortie en seconde période devant Tavares puis un bel arrêt sur une ultime frappe de l'attaquant adverse. Sur le but contre son camp de Sertic, il ne peut strictement rien faire en étant battu à bout portant par son propre partenaire.

Hiroki Sakai (4,5) : comme à son habitude, le Japonais a été généreux dans son couloir. Défensivement, il n'a pas été trop inquiété avec notamment une bonne intervention dans la surface devant Tavares. Mais offensivement, le latéral droit a été moins tranchant que d'habitude avec un centre totalement raté alors que Gomis était seul au centre.

Rolando (5) : un match correct pour le Portugais. Défensivement, il a été régulièrement bien placé sur les tentatives du DFCO et a remporté la majorité de ses duels avec Tavares. Par contre, dans ses relances, il a été en difficulté en perdant plusieurs ballons évitables.

Grégory Sertic (3,5) : une performance décevante pour le défenseur. Positionné dans l'axe, l'ancien Bordelais a été souvent en retard dans ses interventions et ne s'est pas distingué dans ses relances. Pire encore, il a été malchanceux avec ce but contre son camp sur un corner.

Henri Bedimo (4) : victime d'un gros tacle de Kwon en début de partie, le latéral gauche a été sacrément décevant sur cette rencontre. Incapable de faire la moindre différence offensivement, il a été en difficulté en défense, avec notamment plusieurs relances ratées qui ont provoqué des occasions pour Dijon. Sur le but, le ballon lui passe entre les jambes...

Morgan Sanson (6) : dans le coeur du jeu, le milieu de terrain a été plutôt intéressant avec de bonnes combinaisons avec ses partenaires. Même s'il aurait pu faire mieux à la récupération, il a été à son avantage grâce à sa qualité technique.

William Vainqueur (6) : à l'exception d'un bon mouvement en début de partie où il a bien décalé Thauvin, le milieu de terrain a été discret lors des 45 premières minutes. Mais au retour des vestiaires, il a retrouvé son activité habituelle avec de nombreux ballons récupérés et des courses vers l'avant. Remplacé à la 88e minute par Clinton Njie (non noté).

Maxime Lopez (4) : une déception sur cette rencontre. Pas assez trouvé par ses coéquipiers, il n'a pas réussi à se rendre disponible et son impact sur ce match a été proche du néant avec un déchet technique important. Un peu mieux en seconde période, il a notamment obtenu le coup-franc sur l'égalisation de Payet. Remplacé à la 75e minute par Rémy Cabella (non noté).

Florian Thauvin (5,5) : son séjour en équipe de France n'a pas modifié ses intentions. Toujours aussi volontaire, il a beaucoup tenté, mais n'a pas été en réussite avec une frappe déviée, un contrôle manqué alors qu'il pouvait partir au but puis un poteau sur un cafouillage. Dommage. Remplacé à la 81e minute par André-Franck Zambo Anguissa (non noté).

Bafetimbi Gomis (5) : avec un bandage très impressionnant au niveau du genou, l'attaquant réalisait son grand retour pour cette partie. Si sa puissance physique a été intéressante dans la conservation du ballon, il a été peu dangereux malgré une frappe intéressante captée par Reynet en fin de match.

Dimitri Payet (7) : lire le commentaire ci-dessus.

DIJON :

Baptiste Reynet (7) : difficile de réaliser le moindre reproche au gardien de Dijon. Bien aidé par son poteau sur une énorme occasion de Thauvin, il ne pouvait strictement rien faire sur le coup-franc parfait de Payet. Sur le reste du match, il n'a pas démérité avec notamment deux belles parades en fin de match face à Gomis puis Vainqueur.

Vincent Rufli (5,5) : dans son couloir droit, le latéral n'a pas passé une bonne journée face à un Payet tranchant. Malgré tout, il a été précieux sur plusieurs offensives de l'OM avec des tacles inspirés. En fin de match, il a été omniprésent.

Cédric Varrault (5,5) : malgré une faute grossière sur Sakai, le capitaine du DFCO a eu la chance de ne pas écoper d'un carton... Sur le reste de la partie, il a été totalement correct avec de bonnes interventions et un duel équilibré avec Gomis.

Jordan Lotiès (6) : le défenseur central peut également s'estimer heureux ! Sur une frappe de Payet, il a dévié le ballon de la main dans la surface et aurait dû concéder un penalty, mais l'arbitre en a décidé autrement. Outre cette action, il a globalement solide avec des interventions autoritaires.

Oussama Haddadi (6) : parfois pointé du doigt pour ses lacunes défensives, le latéral gauche a livré un bon duel face à Thauvin. A l'image de son intervention en première période sur le Marseillais, il a répondu présent tout en conservant un apport offensif intéressant.

Mehdi Abeid (5,5) : un match en deux temps pour le milieu de terrain. En première période, il a été bon avec de nombreuses interventions défensives et des relances propres. En plus, le joueur du DFCO a été impliqué sur l'ouverture du score en tirant le corner. Par contre, après la pause, il a été en souffrance et a multiplié les fautes, en concédant notamment le coup-franc sur l'égalisation de Payet.

Anthony Belmonte (5) : dans l'entrejeu, le milieu a livré une performance totalement correcte. Généreux dans ses efforts, il a été intéressant dans son pressing et a récupéré plusieurs ballons. Touché, il a été remplacé à la 60e minute par Jordan Marié (non noté).

Chang-Hoon Kwon (5) : auteur d'un vilain tacle sur Bedimo en début de partie, il a été chanceux de rester sur le terrain pour sa première titularisation en Ligue 1. Mais cette faute ne doit pas ternir sa performance intéressante. Sur son côté, il a multiplié les efforts et a posé des problèmes offensivement aux Marseillais grâce à sa vivacité. Moins disponible en seconde période, il a été remplacé à la 78e minute par Marvin Martin (non noté).

Pierre Lees Melou (4) : une partie ratée pour lui. Trop timide pendant une bonne partie de la rencontre, il a également eu un déchet important dans ses transmissions et n'a pas assez pesé sur le jeu offensif de son équipe. Remplacé à la 75e minute par Frédéric Sammaritano (non noté).

Júlio Tavares (5,5) : un match mitigé pour l'attaquant de Dijon. Dans le jeu, il a été vraiment intéressant en étant un bon point d'appui pour ses partenaires. De par sa puissance, il a même posé de gros problèmes aux défenseurs olympiens, mais il n'a pas été assez juste dans le dernier geste. A l'image d'un contrôle raté devant Pelé, il a manqué de lucidité, mais aussi de chance avec sa frappe détournée par le portier olympien en fin de partie.

Romain Amalfitano (5,5) : sans représenter un vrai danger pour l'OM, le Dijonnais a effectué un match totalement propre. Grâce à son pressing important, il a pesé sur les débats et s'est montré tranchant sur les offensives des siens.

