Journal des Transferts : la Juve veut faire craquer Verratti, Hazard pourrait détrôner Pogba, l'OM avance sur deux dossiers... La Juventus veut faire craquer Paris pour Verratti, le Real Madrid prêt à une folie pour Hazard, l'OM travaille sur les dossiers Gomis et Vainqueur, Bakayoko tout proche de Chelsea, Isco joue avec les nerfs de ses dirigeants… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Verratti bientôt vers Turin ? Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. La Juventus fonce sur Verratti ! Alors qu'il n'a cessé de souffler le chaud et le froid ces dernières semaines, Marco Verratti dispute-t-il sa dernière saison au Paris Saint-Germain ? Une question à laquelle il est très difficile de répondre. S'il n'a jamais caché son attirance pour la Juventus Turin, le milieu de terrain a envoyé un signal que les dirigeants piémontais n'ont pas manqué. En effet, Tuttosport nous informe que la Vieille Dame préparerait une énorme offre de 80 millions d'euros pour enrôler l'ancien joueur de Pescara ! Selon le média transalpin, le directeur sportif Giuseppe Marotta aurait reçu l'aval du président Andrea Agnelli pour tenter de faire plier le club de la capitale par tous les moyens. Suffisant pour convaincre les dirigeants parisiens, qui ont toujours fermé la porte pour Verratti ? 2. Hazard prêt à dire oui au Real ? Si la presse anglaise annonçait samedi dernier une possible prolongation de contrat jusqu'en 2021, Marca annonce de son côté qu'Eden Hazard pourrait bien être le gros transfert de l'été. Alors que le Belge ne serait pas insensible à l'idée de rejoindre le Real Madrid, les Blues sont prêts à négocier pour vendre l'international belge ! En effet, les dirigeants de l'actuel leader de Premier League seraient enclins à honorer une promesse réalisée à Hazard l'an dernier : si une grosse offre du Real se présente, le départ de l'ancien Lillois sera accordé. Mais attention, le propriétaire de Chelsea Roman Abramovich n'a pas dit son dernier mot sur ce dossier en promettant un investissement de 200 millions d'euros à Hazard. L'objectif ? Permettre aux Londoniens de viser les sommets européens et retenir le Diable Rouge. Les 105 millions du transfert de Paul Pogba vers Manchester United peuvent trembler ! 3. L'OM avance ses pions pour Gomis et Vainqueur Auteur d'une belle saison sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Bafétimbi Gomis a convaincu ses dirigeants. Selon L'Equipe, l'OM souhaite conserver l'attaquant prêté par Swansea l'été prochain afin d'en faire un complément à l'éventuel grand attaquant supplémentaire recherché. Malgré un salaire de 400 000 euros brut mensuels élevé pour une doublure, le club phocéen estime pouvoir compenser avec un prix d'achat raisonnable. De son côté, William Vainqueur laissait entendre qu'il n'était pas contre prolonger son aventure à Marseille, où il n'est que prêté sans option d'achat par l'AS Rome cette saison. Alors que les décideurs marseillais semblaient ne pas avoir encore bougé dans ce dossier, le quotidien sportif assure que l'OM s'active en coulisses. D'après nos confrères, des démarches pour un transfert définitif vont être entreprises par l'OM. Les dirigeants phocéens assurent que le changement de directeur sportif de la Roma - avec l'arrivée attendue de Monchi - explique le retard dans les négociations. Le club de la Louve réclamerait 3 millions d'euros pour l'ancien Nantais. 4. Bakayoko à un pas de Chelsea ! Avec ses excellents résultats cette saison, l'AS Monaco pourrait voir partir quelques-uns de ses meilleurs éléments cet été. A commencer par Tiémoué Bakayoko, qui devrait d'ailleurs être le premier à quitter la Principauté. Son transfert vers Chelsea serait déjà bouclé. A en croire le média italien TMW, qui suivait ce dossier de près, Chelsea aurait convaincu Monaco de lui céder son milieu défensif contre un chèque de 40 millions d'euros. Encore une très belle opération financière pour l'ASM qui avait recruté Bakayoko à Rennes au cours de l'été 2014 pour 8 millions d'euros. 5. Isco joue avec les nerfs de ses dirigeants Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain ou encore de Chelsea, le milieu offensif Isco pourrait finalement prolonger son contrat, qui expire en juin 2018, avec le Real Madrid. Sauf que l'international espagnol se montrerait très gourmand afin de rempiler avec la Maison Blanche. En effet, l'institution ibérique aurait proposé à l'ancien joueur de Malaga de tripler son salaire annuel, passant ainsi de 2 à 6 millions d'euros. De son côté, le quotidien La Vanguardia assure qu'Isco souhaiterait être rémunéré à hauteur de 10 millions d'euros par an afin d'étendre son contrat jusqu'en juin 2024 ! Des exigences qui semblent démesurées au regard de son importance au sein de l'effectif merengue. Reste à savoir si le Real Madrid est prêt à le laisser filer gratuitement dans un peu plus d'un an en cas d'échec des négociations pour le prolonger. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 1er avril 2017 à 12h00. C'est officiel : - L'attaquant Yassine Benzia a prolongé son contrat jusqu'en juin 2021 avec Lille.

- Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Mahmoud Dahoud va rejoindre le Borussia Dortmund.

- Monchi a quitté son poste de directeur sportif du FC Séville.

- Danny Blind a été licencié de son poste de sélectionneur des Pays-Bas. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le Paris Saint-Germain suivrait de près l'attaquant polyvalent du FC Séville, Vitolo.

- Dans une situation difficile au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa pourrait lui faire le chemin inverse et rejoindre l'Andalousie.

- Le milieu de terrain Adrien Rabiot, pisté par Arsenal, attend d'avoir des garanties avant de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain.

- L'attaquant de Chelsea, Diego Costa, ne ferme pas la porte au Paris Saint-Germain et à l'Olympique de Marseille.

- L'Olympique de Marseille penserait aux milieux de terrain de Nice, Jean-Michaël Seri, et de Crystal palace, Yohan Cabaye.

- L'Olympique de Marseille lorgnerait le gardien de Liverpool, Simon Mignolet.

- L'Olympique de Marseille garde toujours un oeil sur le milieu de terrain de l'AS Rome, Radja Nainggolan.



- En fin de contrat en juin prochain, l'ailier Rachid Ghezzal pourrait quitter l'Olympique Lyonnais pour le FC Séville.

- En plus de Valence, Villarreal surveille de près la situation du défenseur de l'Olympique Lyonnais, Emanuel Mammana.

- Prêté à l'AS Rome, le milieu offensif Clément Grenier pourrait définitivement quitter l'Olympique Lyonnais pour la Louve.

- Déjà pisté par les deux clubs de Manchester, le milieu polyvalent Fabinho pourrait quitter Monaco pour l'Atletico Madrid.

- Le milieu offensif de Monaco, Thomas Lemar, intéresse fortement le FC Barcelone.

- Pour remplacer Bernardo Silva, annoncé sur le départ, Monaco penserait au milieu offensif de Bordeaux, Malcom.

- Prêté par le Paris Saint-Germain, le latéral droit Youssouf Sabaly pourrait être définitivement racheté par Bordeaux. Prix estimé : 3 millions d'euros.

- Prêté à Saint-Etienne par Aston Villa, le milieu de terrain Jordan Veretout n'a toujours pas décidé pour son avenir.

- Le Standard de Liège et l'Atalanta Bergame s'intéressent au milieu de terrain de Toulouse, Tongo Doumbia. A l'étranger : - Arsenal a fixé le prix de départ de son attaquant, Alexis Sanchez : 57,7 millions d'euros !

- A un peu plus d'un an de la fin de son contrat avec Arsenal, le milieu offensif Mesut Özil se dit ouvert à un retour en Bundesliga.

- Arsenal pense au portier du Sporting Portugal, Rui Patricio, pour remplacer David Ospina, sur le départ.

- Chelsea garde un oeil sur la situation de l'attaquant de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann.

- Peu utilisé à Chelsea, le défenseur central Kurt Zouma n'écarte pas un départ cet été.

- Chelsea penserait au gardien de Leicester, Kasper Schmeichel, en cas de départ de Thibaut Courtois, pisté par le Real Madrid.

- Manchester United suivrait le défenseur central Toby Alderweireld (Tottenham) et l'ailier Willian (Chelsea).

- Manchester United pourrait proposer 40 millions d'euros à l'Inter Milan pour son ailier, Ivan Perisic.

- Actuellement prêté au FC Séville, le milieu offensif appartenant à Manchester City Samir Nasri pourrait rejoindre Galatasaray.

- L'ailier de Manchester City, Jesus Navas, pourrait se diriger vers l'AS Rome à l'issue de son contrat.

- Liverpool et Manchester City sont sur les rangs pour recruter le gardien de l'Inter Milan, Samir Handanovic.

- Leicester a fixé le prix de départ de son ailier, Riyad Mahrez : 46 millions d'euros !

- En situation d'échec à Tottenham, l'attaquant Vincent Janssen pourrait filer à Galatasaray. De son côté, Georges-Kévin Nkoudou pourrait également quitter les Spurs.

- Sur le départ d'Everton, l'attaquant Romelu Lukaku donne sa priorité à la Liga.

- Southampton pourrait passer à l'action pour recruter le défenseur central de Liverpool, prêté à Crystal Palace, Mamadou Sakho.



- Les latéraux Daniel Carvajal et Marcelo ainsi que l'attaquant Karim Benzema devraient bientôt prolonger leur contrat avec le Real Madrid.

- Le milieu offensif du Real Madrid, James Rodriguez, intéresse le Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, l'Inter Milan, le Bayern Munich, la Juventus Turin et Liverpool.

- Le milieu offensif Marco Asensio pourrait quitter le Real Madrid. La Juventus Turin, Chelsea, Manchester United ou encore Arsenal sont notamment sur les rangs.

- L'attaquant du Real Madrid, Alvaro Morata, serait partant pour rejoindre Chelsea.

- Le latéral gauche du Real Madrid, Fabio Coentrao, pourrait retourner au Portugal.

- En difficulté à Barcelone, le milieu offensif Arda Turan intéresse Arsenal.

- Le FC Barcelone penserait au milieu de terrain de Chelsea, Nemanja Matic.

- Le défenseur central de Sao Paulo, Lyanco, devrait rejoindre le Torino.

- Le Bayern Munich s'intéresse toujours à l'ailier de l'Atletico Madrid, Yannick Ferreira Carrasco.

- Le gardien du FC Porto, Iker Casillas, serait ouvert à un départ vers la Premier League.

- Le défenseur central Simon Kjaer ne compte pas quitter Fenerbahçe de sitôt. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





