Guingamp enfonce un peu plus Nancy - Débrief et NOTES des joueurs (EAG 1-0 ASNL)

En supériorité numérique pendant plus d'une heure, Guingamp a pris le dessus face à Nancy (1-0) ce vendredi, lors de la 31e journée de Ligue 1. Un succès logique pour les Bretons, assurés du maintien. Tout le contraire de la formation lorraine, plus que jamais menacée par une relégation en fin de saison.

Deaux et Guingamp ont remporté un succès précieux face à Nancy.

A Nancy, la fin de saison s'annonce pénible. Battus sur le fil par Lorient (2-3) deux semaines auparavant, les Lorrains, rapidement réduits à dix suite à l'expulsion de Modou Diagne, ont chuté pour la 8e fois en 9 journées à Guingamp (0-1) ce vendredi, en ouverture de la 31e levée de Ligue 1.

Une défaite terrible pour l'ASNL, 18e, sous la menace de Bastia et Lorient, qui comptent trois points de retard. Pour l'EAG, 8e avec 41 points, il s'agit d'une victoire importante puisque les hommes d'Antoine Kombouaré sont assurés du maintien et termineront la saison en roue libre.

Diagne plombe Nancy

Sereins, les Bretons exerçaient un bon pressing dans le camp nancéien sans toutefois parvenir à se montrer dangereux. Soporifique, la rencontre ne décollait pas malgré la belle ambiance au Roudourou. En dehors de quelques actions timides côté guingampais, rien à se mettre sous la dent durant les 25 premières minutes… jusqu'à l'expulsion de Diagne pour une faute par derrière sur Briand.

Un terrible coup dur pour les visiteurs, contraints de se recroqueviller encore un peu plus derrière pour éviter de perdre le fil du match. Mais les joueurs de l'EAG, en manque de confiance ces dernières semaines, ne parvenaient pas à déstabiliser le bloc adverse malgré une succession de corners peu avant la pause. Une situation qui agaçait profondément Antoine Kombouaré, assez impuissant sur le bord de la touche.

Privat libère l'EAG !

Bien plus entreprenants au retour des vestiaires, les partenaires de Briand campaient dans la moitié de terrain de l'ASNL. Alors que la pluie s'intensifiait depuis quelques minutes, Guingamp trouvait finalement la faille suite à une action de grande classe conclue par Privat (1-0, 59e). Mérité pour l'EAG, qui ne desserrait pas l'étreinte par la suite.

Il faut dire que les hommes de Pablo Correa, médusé dans les tribunes, ne proposaient rien et subissaient les événements jusqu'au coup de sifflet final. L'addition aurait même pu être plus salée mais Mendy, qui touchait le poteau, et Briand, qui butait sur N'Dy Assembé, n'ont pas réussi à alourdir la marque. Qu'importe, Guingamp peut sereinement terminer la saison avec ce succès. En revanche, Nancy poursuit son chemin de croix et tremblera jusqu'au bout...

La note du match : 4,5/10

Une chose est sûre : nous n'avons pas assisté à la plus belle rencontre de Ligue 1 cette saison, loin de là ! Une première période indigeste marquée par l'expulsion de Diagne qui a obligé les Lorrains à jouer très bas. Du mieux après la pause avec un joli but pour les Bretons, largement dominateurs.

Le but :

- Sur le côté droit, Martins-Pereira transmet le ballon à Deaux, qui remet intelligemment dans la course de Salibur. L'ailier breton résiste au retour de deux Nancéiens, lance Privat en profondeur qui ne manque pas son duel avec N'Dy Assembé (1-0, 59e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Lucas Deaux (6,5/10)

Une partie intéressante du joueur passé par Nantes, actif au milieu. Porté vers l'avant, il est impliqué sur le but inscrit par Privat grâce à sa délicieuse remise vers Salibur qui a complètement déstabilisé le bloc lorrain. Précieux !

GUINGAMP :

Karl-Johan Johnsson (5) : le gardien suédois n'a tout simplement rien eu à faire. Aucun arrêt à effectuer, le Scandinave n'en demandait probablement pas tant.

Jonathan Martins-Pereira (6) : le latéral polyvalent a été le plus actif de son équipe, comptabilisant déjà 10 ballons récupérés à la demi-heure de jeu ! S'il a eu du déchet, il est néanmoins à l'origine du but breton suite à sa remise pour Deaux. Une partie sérieuse.

Christophe Kerbrat (6) : rien à se mettre sous la dent pour le solide défenseur guingampais. Il faut dire que les offensives nancéiennes ont été assez timides tout au long de la partie.

Jeremy Sorbon (6) : idem pour l'ancien Caennais, qui s'est uniquement contenté de contenir ses adversaires.

Fernando Marçal (5,5) : le Brésilien a évolué un ton en dessous de ses coéquipiers. Peu entreprenant, il a réalisé quelques débordements sans grande conviction après la pause. En revanche, il a répondu présent défensivement.

Yannis Salibur (6) : assez moyen en première période, le talentueux élément offensif est parvenu à faire la différence après la pause. Après s'être procuré une grosse occasion, l'habituel attaquant a délivré une superbe passe décisive pour Privat peu avant l'heure de jeu. Au bon endroit, au bon moment ! Remplacé à la 91e minute par Baïssama Sankoh (non noté).

Lucas Deaux (6,5) : lire commentaire ci-dessus.

Etienne Didot (6) : le vétéran breton a touché 112 fois le ballon ce soir, soit le meilleur total de la partie. Et il faut dire qu'il a su l'utiliser à bon escient puisque la plupart de ses passes ont fissuré le bloc très bas proposé par Nancy. Un bon match.

Marcus Coco (4,5) : le jeune Breton a été plutôt décevant. Face à une équipe regroupée, le milieu latéral a eu énormément de mal à trouver des espaces pour faire la différence. Remplacé à la 62e minute par Niil de Pauw (non noté).

Jimmy Briand (5) : dans un début de match plus que moyen, l'ex-Lyonnais a été un des seuls à mettre du rythme. Malgré tout, il n'a jamais vraiment réussi à créer le danger comme il a l'habitude de le faire.

Sloan Privat (6) : de retour après deux mois d'absence, le joueur passé par Sochaux a réussi son come-back ! S'il n'a pas été en vue en première période, l'attaquant a sonné la révolte après la pause en pesant sur la défense lorraine avant de trouver la faille suite à une action de grande classe. Remplacé à la 68e minute par Alexandre Mendy (non noté), qui a réalisé une bonne entrée, touchant même le poteau en fin de partie.

NANCY :

Guy-Roland N'Dy Assembé (6) : après l'incroyable coup de gueule à l'encontre de Chernik, Pablo Correa a décidé de donner sa chance au Camerounais. Il a finalement été la seule satisfaction de son équipe, repoussant le danger pendant près d'une heure avec de nombreuses interventions décisives.

Joeffrey Cuffaut (non noté) : rapidement touché, le latéral droit de l'ASNL a dû céder sa place peu après la demi-heure de jeu. Remplacé à la 35e minute par Dialo Guideleye (4), à qui on peut difficilement reprocher quelque chose puisqu'il a dû passer son temps à défendre.

Modou Diagne (1) : 27 minutes, c'est le temps qu'aura passé le défenseur lorrain sur la pelouse. Expulsé pour un tacle par derrière sur Briand, il a mis ses partenaires en difficulté pour le reste de la partie.

Michaël Chrétien (3) : un match quelconque du défenseur marocain, qui n'a pas réussi à faire remonter le bloc pour empêcher les Bretons d'asseoir leur domination sans partage.

Vincent Muratori (4,5) : l'ancien Monégasque a passé son temps à défendre. Il faut dire qu'avec un élément en moins, il était difficile de faire autrement. A noter néanmoins ses 22 ballons récupérés au cours de la rencontre, soit le meilleur total de son équipe.

Julien Cétout (4) : efficace à la récupération mais trop imprécis dans ses transmissions, le milieu de terrain a livré un match globalement moyen. Il n'a jamais réussi à prendre les clés au milieu, battu dans l'engagement par les Guingampais.

Alou Diarra (5) : au coeur d'une première période très compliquée, l'ex-international tricolore a été le meilleur de son équipe puisqu'il est parvenu à stabiliser son bloc grâce à un positionnement intelligent. Le moins mauvais de son équipe après N'Dy Assembé. Remplacé à la 64e minute par Vincent Marchetti (non noté).

Christ Emmanuel Fait Maouassa (3,5) : une déception. Rarement dangereux, le virevoltant ailier a réussi quelques débordements qui n'ont jamais abouti. Il a complètement disparu après la pause.

Issiar Dia (2,5) : le meilleur buteur lorrain cette saison n'a pas existé ce soir. Déjà peu en vue avant l'expulsion de Diagne, il a complètement disparu après la demi-heure de jeu.

Youssouf Hadji (3) : le capitaine nancéien a vécu un véritable cauchemar. Peu de ballons touchés, aucune occasion à se mettre sous la dent, le Marocain a connu des jours meilleurs. Remplacé à la 73e minute par Junior Dalé (non noté).

Alexis Busin (3) : pour sa première titularisation de la saison en championnat, le jeune Lorrain n'a pas fait mieux que ses partenaires. Pourtant, la volonté y était, mais sans ballon, difficile de faire mieux...

GUINGAMP 1-0 NANCY (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 31e journée

Stade : Stade du Roudourou - Arbitre : J. Miguelgorry



Buts : S. Privat (59e) pour GUINGAMP

Avertissements : J. Martins-Pereira (77e) , pour GUINGAMP - F. Maouassa (16e) , V. Muratori (69e) , pour NANCY - Expulsions : M. Diagne (27e) , pour NANCY



GUINGAMP : K. Johnsson - J. Martins-Pereira , C. Kerbrat , J. Sorbon , Fernando Marçal - Y. Salibur (B. Sankoh, 90+3e) , L. Deaux , E. Didot , M. Coco (N. De Pauw, 63e) - J. Briand , S. Privat (A. Mendy, 70e)



NANCY : G. N'Dy Assembé - J. Cuffaut (D. Guidileye, 36e) , M. Diagne , M. Chrétien , V. Muratori - J. Cétout , A. Diarra (V. Marchetti, 64e) , F. Maouassa - I. Dia , Y. Hadji (M. Dalé, 73e) , A. Busin



