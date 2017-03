Toulouse : pour Lafont et Diop, la porte pourrait s'ouvrir cet été...

Joyaux issus du centre de formation du Toulouse FC, le gardien Alban Lafont et le défenseur central Issa Diop pourraient bien quitter les Violets l'été prochain en cas de belle offre. Le TFC compte en effet assouplir sa politique de départs et le duo ne manque pas de prétendants…

Avec Diop et Lafont, le TFC devrait toucher le jackpot.

Pépites du Toulouse FC, le gardien Alban Lafont et le défenseur central Issa Diop semblent vraiment inséparables : débuts chez les professionnels le même jour (28 novembre 2015, contre Nice, 2-0) puis prolongations de contrat simultanées jusqu'en 2020 en juin dernier. Et le duo pourrait même pousser le parallèle jusqu'à quitter la Haute-Garonne en même temps l'été prochain !

En effet, d'après l'édition du jour de L'Equipe, les deux Pitchounes, dans le viseur de plusieurs cadors européens, ne seront pas forcément retenus en cas de belle offre. Réputé dur en affaires, ce qui lui a joué des tours par le passé, le président du TFC Olivier Sadran entendrait désormais casser cette image.

Dupraz compte sur Diop

Et pour démontrer ce changement de cap, le dossier Diop (20 ans) tombe à pic ! L'été dernier, l'actuel 12e de Ligue 1 avait refusé une proposition de 13 millions d'euros du RB Leipzig pour son international Espoirs tricolore. Mais le riche promu allemand, bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions, compterait revenir à la charge dans quelques mois avec un «assaut d'envergure» d'après le journal sportif. Puis Manchester City et Arsenal, qui supervisent régulièrement le joueur, pourraient s'immiscer dans la course.

Reste qu'un départ n'est pas encore acté pour autant puisque le coach toulousain, Pascal Dupraz, envisage de faire du jeune roc sa tête d'affiche la saison prochaine en le nommant capitaine. De son côté, Diop ne veut pas précipiter les choses, mais il sait qu'il devra rejoindre un club plus huppé pour changer de dimension.

Mondial U20 en vue

La question devrait aussi se poser pour Lafont. Plus jeune gardien jamais titularisé en Ligue 1 à 16 ans et dix mois, le portier désormais âgé de 18 ans a confirmé ses débuts prometteurs et figure sur les tablettes de plusieurs écuries de Premier League, dont Arsenal, mais aussi de la Juventus Turin et de la Lazio Rome voire de l'Olympique de Marseille.

Or, d'après L'Equipe, les dirigeants toulousains pourraient se laisser tenter par un transfert suivi d'un prêt aux Violets. Cette option permettrait au TFC de compter un an de plus sur son jeune dernier rempart, tout en lui permettant de poursuivre sa progression dans un contexte favorable. Avant d'aborder ces questions, le duo devrait prendre part au Mondial U20 du 20 mai au 11 juin prochains en Corée du Sud. Une compétition susceptible de faire encore grimper sa cote !

D'après-vous, le TFC doit-il céder Alban Lafont et Issa Diop dès cet été ?