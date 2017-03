Equipe de France : Cabaye veut retrouver les Bleus, grâce à l'OM ?

Annoncé sur les tablettes de l'Olympique de Marseille cet hiver, le milieu de Crystal Palace Yohan Cabaye ne cache pas son intérêt pour le club phocéen. Une formation plus ambitieuse que les Eagles et qui lui offrirait une meilleure exposition en vue d'un retour en équipe de France.

Yohan Cabaye garde l'équipe de France en ligne de mire.

Sans surprise, Yohan Cabaye (31 ans) avait perdu sa place en équipe de France en novembre dernier. Malgré son statut de cadre, l'homme aux 48 sélections ne faisait plus le poids. Pendant que le milieu de terrain se bat pour le maintien avec Crystal Palace, actuel 16e de Premier League, ses concurrents ont majoritairement goûté à la Ligue des Champions cette saison.

Cabaye ne lâchera rien

Et cela vaut aussi pour la jeune génération représentée par Adrien Rabiot, Tiémoué Bakayoko ou Corentin Tolisso. Du coup, Cabaye n'était pas surpris à l'annonce de la dernière liste du sélectionneur Didier Deschamps. «Cela fait toujours un petit pincement, c'est toujours assez frustrant même si je reste lucide. Je savais bien que mes chances de figurer dans cette liste étaient restreintes, a reconnu l'ancien Lillois sur beIN Sports. Mais cela donne aussi de la force pour continuer.»

Car le natif de Tourcoing n'a pas dit son dernier mot. «Je n'ai pas envie de lâcher et je ne lâcherai pas jusqu'à ce que ce soit fini pour moi. Je suis un batailleur» , a assuré Cabaye, qui ne veut pas entendre parler de retraite internationale. «Je ne ferai jamais ça, a-t-il prévenu. C'est une fierté de jouer en sélection. Si un jour je dis que j'arrête la sélection, les gens vont me dire : oui et alors ? Tu es qui pour dire que tu arrêtes la sélection ? J'ai trop d'amour et de respect pour ce maillot pour dire que j'arrête la sélection.»

L'OM ne le laisse pas insensible

Mais pour retrouver les faveurs de Deschamps, le joueur de Crystal Palace devra sûrement aller voir ailleurs. Du côté de l'Olympique de Marseille par exemple. Cité parmi les cibles olympiennes cet hiver, le milieu relayeur admet que le club phocéen et l'idée de retrouver son ancien entraîneur à Lille Rudi Garcia l'intéressent.

«Dans la vie, tout est possible. Je ne sais pas de quoi mon avenir est fait. Je suis ouvert à tout, a-t-il confié. Les appels du pied, ça fait plaisir. Rudi Garcia je le connais bien, l'OM a un beau projet.» Pourtant, Cabaye ne garde pas un excellent souvenir de son premier retour en Ligue 1, lors de son passage sur le banc du Paris Saint-Germain…

