Equipe de France : Mbappé à la hauteur, Bakayoko déjoue... Quel bilan pour les bleus des Bleus ? Romain Lantheaume - Equipe De France, Mise en ligne: le 29/03/2017 à 13h14 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'équipe de France a accueilli 5 nouveaux visages en ce mois de mars. Si Benjamin Mendy et Kylian Mbappé ont marqué des points, les débuts internationaux de Corentin Tolisso un peu, et Tiémoué Bakayoko surtout, se sont révélés plus compliqués. Florian Thauvin n'a quant à lui pas eu sa chance. Bilan individuel. Mbappé a paru aussi à l'aise en Bleu qu'à Monaco. C'était la principale attraction de ce rassemblement de l'équipe de France. Avec les premières convocations de Benjamin Mendy, Corentin Tolisso, Tiémoué Bakayoko, Florian Thauvin et Kylian Mbappé, cinq nouveaux venus allaient découvrir la maison bleue ce mois-ci lors du match éliminatoire du Mondial 2018 face au Luxembourg (3-1) samedi dernier et en amical contre l'Espagne (0-2) mardi. Parmi ces nouveaux visages, Mbappé était assurément le plus attendu. Restant sur 13 buts en 12 matchs avec l'AS Monaco, l'attaquant de 18 ans a prouvé qu'il avait largement les épaules pour porter le maillot frappé du coq même s'il n'a pas débloqué son compteur, en perdant un duel face au gardien adverse lors de chaque match. Incisif dans ses prises de balle, ses accélérations et ses combinaisons, le natif de Bondy a peut-être un peu trop cherché systématiquement à faire la différence individuellement dans un match compliqué face à la Roja. Mbappé voulait faire comme Zizou... Mais ses déclarations d'après-match à l'issue de sa première cape ( «Zidane l'a mis au fond sur son premier ballon, pas moi, ça prouve que j'ai encore beaucoup de choses à faire») puis de sa première titularisation en Bleu ( «je ne peux pas être satisfait quand on sort de ce match avec une défaite») ont une fois de plus démontré sa maturité exceptionnelle. S'il continue sur sa lancée avec l'ASM, nul doute qu'on le reverra en juin. Même impression positive laissée par son coéquipier du club princier, Mendy, qui a rendu une belle copie face au Luxembourg en prenant bien son couloir gauche et en multipliant les centres, dont un décisif pour la tête de Giroud. Son déchet technique et quelques approximations défensives nuancent un peu le bilan mais le latéral a sans doute fait le trou sur Layvin Kurzawa, dans le dur face à l'Espagne. Bakayoko du rêve au cauchemar Débuts plus mitigés en revanche pour le milieu de terrain Tolisso, qui a dû, il est vrai, se coltiner un entrejeu espagnol rayonnant mardi. Trop discret pour sa première, le Lyonnais a néanmoins semblé un peu moins crispé en seconde période. A revoir dans un autre type de match, mais en aura-t-il la possibilité à court terme avec la concurrence à son poste ? Même question pour Bakayoko, qui a vu son rêve virer au cauchemar en entrant en jeu après la pause contre la Roja. Avec une remise complètement ratée puis un ballon perdu plus haut, le milieu de terrain de l'ASM est impliqué sur les deux buts adverses… L'ancien Rennais pourrait longtemps regretter sa perte de balle «qui (nous) met dans la merde» et qui l'a «un peu fait sortir de (mon) match», même si ses projections vers l'avant se sont avérées intéressantes. Un mot enfin pour Thauvin, le plus âgé des nouveaux mais qui devra attendre pour fêter sa première cape. Premier arrivé au rassemblement, l'ailier de l'Olympique de Marseille a démontré son sérieux mais il est aussi apparu le moins à l'aise dans la vie de groupe. Et vous, à qui attribueriez-vous vos bons et mauvais points ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





