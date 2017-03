Monaco : Mbappé glisse un indice sur son avenir

Après sa première titularisation en équipe de France face à l'Espagne (0-2), mardi en amical, Kylian Mbappé a répondu à l'intérêt du Real Madrid. Les propos de l'attaquant de Monaco annoncent la couleur pour le prochain mercato estival.

Mbappé, révélation de la saison à Monaco

Kylian Mbappé traverse une saison extraordinaire. Epatant en Ligue 1 avec 12 buts inscrits en 22 matchs, l'attaquant de Monaco s'est aussi fait un nom en Europe avec des prestations abouties face à Manchester City en Ligue des Champions. Des performances qui ont logiquement attiré l'attention les cadors européens, prêts à dépenser des fortunes pour s'offrir la nouvelle coqueluche du football français.

Ramos ouvre la porte à Mbappé

Parmi les prétendants du Monégasque figure le Real Madrid. Et justement, le défenseur merengue Sergio Ramos a pu directement juger Mbappé lors du match amical entre la France et l'Espagne (0-2) mardi soir. Une rencontre au cours de laquelle le natif de Bondy fêtait sa première titularisation en sélection. «Mbappé est un joueur jeune, qui apporte beaucoup de vitesse, notamment sur les contres, ce qui est déterminant et décisif» , a déclaré le Madrilène.

«Aujourd'hui, le Real Madrid a de très bons joueurs. Le recrutement ne dépend pas de moi, je l'ai déjà dit. Mais il est évident que le Real Madrid a toujours les portes ouvertes pour les bons joueurs» , a-t-il poursuivi. Son entraîneur au Real, Zinedine Zidane, apprécie beaucoup le Monégasque, qu'il avait tenté d'attirer dans la capitale espagnole lorsqu'il dirigeait la réserve des Merengue.

Mbappé ne veut pas griller les étapes

Mais qu'en pense le principal intéressé ? Interrogé sur l'intérêt du Real, Mbappé a glissé un indice sur son futur. «Aujourd'hui, je suis à Monaco. Le Real Madrid, on verra plus tard. C'est un grand club et il faut y aller quand on est au sommet de son art. Je ne le suis pas encore» , a prévenu l'attaquant de 18 ans. Des propos qui en disent long sur les intentions d'un jeune joueur qui a la tête sur les épaules.

En cas de départ, Mbappé devrait donc privilégier un club qui lui permettra de continuer à progresser avec l'assurance d'obtenir un temps de jeu important. Un choix réfléchi opéré notamment par Ousmane Dembélé l'été dernier en rejoignant Dortmund. Reste à savoir si un départ est au programme l'été prochain. La semaine dernière, Marca annonçait que le jeune Monégasque avait l'intention de poursuivre son apprentissage sur le Rocher et ainsi ne prendre aucun risque avant la Coupe du monde 2018.

