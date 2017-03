L'Espagne et la vidéo font mal aux Bleus - Débrief et NOTES des joueurs (France 0-2 Espagne) Romain Rigaux - Equipe De France, Mise en ligne: le 28/03/2017 à 22h58 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'équipe de France a été dominée par l'Espagne (0-2) ce mardi soir en amical. Testée lors de cette rencontre, l'assistance vidéo a provoqué l'annulation d'un but pour les Bleus et a accordé un but, dans un premier temps refusé, aux Espagnols. Une défaite et des décisions logiques. La vidéo a bien aidé l'arbitre, mais pas les Bleus... Trois jours après sa victoire 3-1 au Luxembourg, l'équipe de France a perdu le sourire. La sélection tricolore s'est logiquement inclinée face à l'Espagne (0-2) ce mardi en amical au Stade de France. Dominés face à des Espagnols supérieurs techniquement ce soir, les Bleus ont déçu. Les Bleus courent après le ballon Les Espagnols monopolisaient rapidement le ballon dans cette rencontre. Les hommes de Didier Deschamps souffraient face à la technique et la qualité de passe supérieures de la Roja. Et Iniesta, par deux fois, faisait passer un frisson dans le Stade de France. D'abord sur une frappe au ras du montant puis sur une tentative repoussée par Lloris le long de son montant gauche. Si les Français ont réussi à se procurer deux occasions, sur une tête de Koscielny repoussée par Piqué devant sa ligne et une reprise du droit de Mbappé stoppée par De Gea, les 45 premières minutes ont été difficiles pour une équipe de France alignée dans un 4-4-2 en losange pas réellement convaincant. A la peine à la récupération et dans la construction, les Tricolores ont trop souvent couru après le ballon, le perdant trop vite ensuite sur les phases offensives. La vidéo annule un but des Bleus... En début de seconde période, les Bleus pensaient pourtant prendre l'avantage sur un but de Griezmann. Alors que le Stade de France scandait le nom de l'attaquant de l'Atletico Madrid, l'arbitre refusait finalement ce but après quelques secondes de concertation et l'aide de la vidéo. Une première en France. Toujours en difficulté, les Tricolores finissaient finalement par céder sur un penalty de Silva (0-1, 68e) suite à une faute de Koscielny après une perte de balle de Bakayoko, entré à la pause pour sa première sélection. ... et valide celui de l'Espagne Et la vidéo avait encore un rôle dans cette rencontre puisque après avoir refusé un but de Deulofeu, l'arbitre revenait sur sa décision et accordait le but (0-2, 78e). Une décision juste, encore une fois, puisque le joueur du Milan AC n'était pas hors-jeu. Décidément, la vidéo et la France commencent mal leur histoire... Un match à vite oublier pour les Bleus. Mais heureusement, ce n'était qu'un match amical et une piqûre de rappel pour les Tricolores. La note du match : 6/10 Un match de gala dans lequel la France n'a pas vraiment fait plaisir à ses supporters dans le jeu. Dominés par une équipe d'Espagne supérieure techniquement, les Bleus n'ont jamais réellement réussi à emballer cette rencontre pour inquiéter un peu plus son adversaire malgré le soutien de ses fans. De son côté, la Roja a proposé de belles séquences que les amoureux du ballon rond ne pourront qu'apprécier. Les buts : - Bakayoko manque sa relance et envoie le ballon dans les pieds de Deulofeu qui pénètre dans la surface et force Koscielny a faire faute sur une obstruction. Silva se charge du penalty et prend Lloris à contre-pied en tirant sur la gauche du gardien français (0-1, 68e). - Alba déborde côté gauche et centre devant le but pour Deulofeu qui surgit derrière Umtiti pour conclure du droit à bout portant (0-2, 78e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Gerard Deulofeu (7/10) L'entrée de l'attaquant du Milan AC a tout changé ! Tout d'abord, il provoque le penalty après avoir intercepté la passe de Bakayoko juste devant la surface des Bleus. Puis il met l'Espagne à l'abri en inscrivant le second but. Décisif ! FRANCE : Hugo Lloris (5,5) : le gardien français a été vigilant en première période pour s'imposer tout d'abord face à Iniesta puis pour capter un tir d'Isco. En seconde période, il doit s'incliner à deux reprises face à Silva, sur penalty, puis sur une frappe à bout portant de Deulofeu. Il ne pouvait pas grand-chose... Christophe Jallet (4) : match difficile pour le latéral droit lyonnais qui a eu du mal face aux montées d'Alba notamment. Quelques bonnes interventions en première période, mais le second but espagnol vient de son côté. Compliqué aussi en phase offensive avec trop de précipitation dans ses transmissions et la relance, ainsi que de nombreuses pertes de balle. Laurent Koscielny (5) : le défenseur d'Arsenal a répondu présent dans les duels en mettant rapidement de l'impact pour s'imposer face à Morata. Malheureux, il provoque le penalty qui permet à l'Espagne de prendre les devants. Samuel Umtiti (5) : le joueur du Barça a joué plutôt juste et réalise notamment un bon tacle devant son poteau pour repousser un centre dangereux. En revanche, il n'est pas assez prompt sur le second but espagnol en laissant Deulofeu marquer derrière lui. Layvin Kurzawa (4) : le latéral gauche parisien a été en difficulté sur son côté, où les Espagnols ont pris un malin plaisir à passer régulièrement. Offensivement assez peu en vue, il a tout de même réalisé un bon centre pour Mbappé en début de match. Corentin Tolisso (4) : pour sa première sélection, le milieu lyonnais a été plutôt timide avec une activité assez décevante à la récupération et beaucoup de difficulté à suivre Iniesta. Remplacé à la 79e par Thomas Lemar (non noté). N'Golo Kanté (4,5) : on a connu le milieu défensif de Chelsea plus présent dans l'entrejeu. Comme tous ses partenaires, il a beaucoup couru après le ballon. Adrien Rabiot (3,5) : le Parisien a été en difficulté ce soir. Il n'a pas mis assez d'impact dans les duels et n'a pas énormément pesé à la récupération. On l'a connu plus inspiré dans la construction et il a perdu plusieurs ballons face au pressing espagnol. Remplacé à la 46e par Tiémoué Bakayoko (3), dont la perte de balle amène le penalty pour l'Espagne. Difficile derrière de se relancer dans cette partie... Kylian Mbappé (6) : pour sa première titularisation chez les Bleus, l'attaquant monégasque a souvent été le seul Français qui semblait pouvoir créer le danger sur ses prises de balle et ses accélérations. Il s'offre même une très belle occasion en début de match. L'attaquant le plus dangereux du côté des Bleus ce soir. Remplacé à la 65e par Olivier Giroud (non noté). Kevin Gameiro (4) : il n'a pas ménagé ses efforts pour gêner la relance et effectuer le pressing mais il n'a pas eu souvent l'occasion de se mettre en évidence offensivement, hormis en début de match en effaçant Piqué avant de ne trouver personne sur son centre. Plusieurs fois lancé dans la profondeur, il n'a pas souvent réussi à aller au bout de ses actions. Remplacé à la 79e par Ousmane Dembélé (non noté). Antoine Griezmann (5) : positionné derrière les deux attaquants, le joueur de l'Atletico Madrid a souvent pris l'initiative sur les contres avec plusieurs passes inspirées. Malheureux sur son but logiquement refusé, il livre tout de même un match globalement moyen. ESPAGNE : David De Gea (6) : finalement assez peu inquiété durant la rencontre, le gardien de Manchester United réalise tout de même l'arrêt nécessaire face à Mbappé en début de match. Daniel Carvajal (6,5) : très présent dans son couloir droit, le Madrilène a posé de gros soucis à la défense française par ses montées incessantes conclues par des centres dangereux. Sergio Ramos (6) : match solide de la part du défenseur du Real Madrid. Présent dans les duels et rarement dépassé par ses adversaires. Gerard Piqué (6,5) : avec le Barcelonais, c'est une question d'anticipation. Il lit parfaitement le jeu pour réaliser un sauvetage devant sa ligne sur tête de Koscielny, puis pour stopper un contre français avec une interception inspirée. Jordi Alba (6,5) : à l'image de Carvajal, il a lui aussi été très bon ce soir avec un travail défensif impeccable et une belle présence offensive récompensée par une passe décisive pour Deulofeu. Remplacé à la 86e par Nacho (non noté). Koke (6) : un match sobre de la part du milieu de l'Atletico Madrid, bien présent dans le pressing pour récupérer haut le ballon et juste dans ses transmissions. Remplacé à la 74e par Ander Herrera (non noté). Sergio Busquets (7) : la sentinelle du Barça a encore fait parler sa lecture du jeu pour couper les offensives françaises avec notamment un tacle salvateur pour intercepter une passe de Gameiro en seconde période. Très solide dans les duels et techniquement inspiré dans ses gestes et ses transmissions. Isco (6) : le milieu du Real Madrid s'est beaucoup baladé sur le terrain pour combiner avec ses partenaires et faire quelques différences sur ses dribbles. En revanche, il n'a pas souvent su trouver la passe juste pour placer ses coéquipiers sur orbite. Remplacé à la 52e par David Silva (6,5), qui a encore régalé techniquement. Il marque sur penalty et il lance Alba sur le second but espagnol. Andrés Iniesta (7) : le milieu du Barça a joué un peu moins d'une heure, mais quel régal ! Toujours bien placé, juste dans ses transmissions et impressionnant techniquement, il a rayonné au milieu de terrain. Il s'offre les deux plus grosses occasions espagnoles de la première période. Remplacé à la 52e par Thiago Alcantara (non noté). Alvaro Morata (5) : malgré une belle débauche d'énergie pour multiplier les appels de balle et se rendre disponible, l'attaquant du Real Madrid a été bien contenu par les défenseurs français et assez peu dangereux. Remplacé à la 83e par Iago Aspas (non noté). Pedro (5,5) : un peu discret en début de match, l'ailier de Chelsea est monté en puissance au fil des minutes. Il a souvent bien libéré son couloir pour Carvajal et il a réalisé plusieurs débordements dangereux. Remplacé à la 67e par Gerard Deulofeu (7), décisif à deux reprises. Voir le commentaire ci-dessus. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

FRANCE 0-2 ESPAGNE (mi-tps: 0-0) - Amical

Stade de France - Arbitre : F. Zwayer

Buts : Silva (68e), Deulofeu (78e) pour l'ESPAGNE

Avertissements : Rabiot (19e), Jallet (55e) pour la FRANCE.



FRANCE : Lloris - Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Tolisso (Lemar, 79e), Kanté, Rabiot (Bakayoko, 46e) - Mbappé (Giroud, 65e), Gameiro (Dembélé, 79e), Griezmann.



ESPAGNE : De Gea - Carvajal, Ramos, Piqué, Alba (Nacho, 86e) - Koke (Herrera, 74e), Busquets, Iniesta (Thiago, 52e) - Isco (Silva, 52e), Morata (Aspas, 83e), Pedro (Deulofeu, 67e). Mbappé bute sur De Gea en début de match L'arbitre annule le but de Griezmann grâce à la vidéo Silva ouvre le score sur penalty (0-1, 68e) La joie de Silva après son but Deulofeu inscrit le 2e but espagnol (0-2, 78e) Avec la vidéo, l'arbitre valide finalement le 2e but espagnol Première sélection difficile pour Tolisso Un hommage à Raymond Kopa avant le coup d'envoi Les supporters français étaient derrière les Bleus





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS