Equipe de France : Lloris, un grand... Bientôt un très grand ?

Face à l'Espagne ce mardi en amical (21h), Hugo Lloris va égaler le record de sélections en équipe de France de Fabien Barthez (87). Alors qu'il est régulièrement cité parmi les meilleurs à son poste, le capitaine des Bleus évolue pourtant dans un club assez modeste en rapport à ses qualités, Tottenham. Une erreur bientôt réparée ?

Hugo Lloris va égaler Fabien Barthez et ses 87 sélections.

«On a la même façon de voir le sport, je l'adore humainement et c'est pour tout cela que ça me fait plaisir que ce soit un mec comme Hugo qui me dégage.» La déclaration est signée Fabien Barthez. Dans les colonnes de L'Equipe ce mardi, le champion du monde 98 et champion d'Europe 2000 évoque son record de sélections chez les Bleus (87), qui sera égalé ce mardi face à l'Espagne (21h) par Hugo Lloris. A seulement 30 ans, le capitaine des Tricolores devrait ensuite porter très loin ce record.

«Ca veut dire qu'il est aussi bon que moi et s'il en a plus, c'est qu'il aura été meilleur sur la longévité, estime Barthez, qui n'a pas oublié qu'il était considéré comme le meilleur gardien du monde à sa meilleure époque. J'espère qu'il va finir à 120 et quelque.» «Il est bon. Il n'y en a pas un autre qui lui arrive à la cheville» , ajoute encore l'ancien portier de l'Olympique de Marseille, de l'AS Monaco ou encore de Manchester United.

Au Real cet été ?

Si les qualités de Lloris sont unanimement reconnues depuis plusieurs années maintenant, le Français n'a pourtant pas encore atteint la dimension d'un Buffon, d'un Neuer ou d'un Casillas. Parce que contrairement aux trois monstres, il n'appartient pas (ou n'a pas appartenu pour l'Espagnol) à un poids lourd du football européen ? Peut-être. En cas tout cas, celui qui est l'un des principaux artisans de la 2e place des Spurs en Premier League n'a rien à envier aux tout meilleurs, assure Barthez.

«Il pourrait jouer dans n'importe quel club du top 5 européen, avance l'Ariégeois. Ce qui a freiné... Il y a tellement de monde autour de ces transferts...» "L'erreur" pourrait être réparée cet été. En cas de départ de son entraîneur Mauricio Pochettino, très sollicité (FC Barcelone, Paris Saint-Germain), Lloris pourrait lui aussi quitter Tottenham. Le Real Madrid serait prêt à l'accueillir. Enfin un club à sa dimension ?

Que pensez-vous de Lloris ? Fait-il partie pour vous des tout meilleurs ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.