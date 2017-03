PSG : face au buzz et aux critiques après sa vidéo, le clan de Ben Arfa intervient !

Dimanche, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa a publié une vidéo pour revenir sur sa situation actuelle au sein du club de la capitale. Depuis, le Tricolore a été beaucoup moqué sur les réseaux sociaux et les critiques ont été nombreuses concernant cette sortie. Des réactions incompréhensibles pour son entourage.

Hatem Ben Arfa ne fait pas l'unanimité avec cette vidéo...

Si Hatem Ben Arfa voulait faire parler de lui avec cette vidéo, la mission est accomplie ! Dimanche, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a publié un entretien sur les réseaux sociaux pour faire le point sur sa situation et a demandé sa chance à l'entraîneur Unai Emery.

Mais autant le dire tout de suite, si le fond de son message a été entendu, la forme a été beaucoup plus commentée ! Très moqué sur les réseaux sociaux pour la mise en scène dans cette vidéo (avec notamment les passages au bord de l'eau), l'international tricolore a été aussi critiqué par les observateurs pour sa façon de faire.

O. Dacourt - «il passe pour une victime, on dirait confession intime»

Il faut reconnaitre que dans le milieu du football, Ben Arfa vient de réaliser une grande première en «vidant son sac» d'une manière assez originale avec cette vidéo confession. Mais pour le consultant de Canal + Olivier Dacourt, l'ancien Niçois n'a pas adopté la bonne tactique pour parvenir à faire changer d'avis Emery.

«Ça fait huit mois que c'est difficile pour lui, là c'est comme s'il disait au club c'est soit Emery soit moi. C'est mettre la pression sur Emery, c'est dire vous choisissez, sinon je pars. Mais là, il passe pour une victime, on dirait confession intime... Après si tu ne te bats pas à l'entrainement», a soufflé l'ex-milieu de terrain. Très discret dans les médias depuis le début de la saison, Ben Arfa ne pouvait-il pas faire autrement pour convaincre l'Espagnol de lui donner sa chance ? Cette décision ne va-t-elle pas définitivement le griller ?

Son clan ne comprend pas les critiques...

Dans l'entourage de Ben Arfa, ces questions n'ont visiblement pas de sens. Selon eux, le natif de Clamart n'avait aucun but précis avec cette vidéo, mais souhaitait seulement répondre aux interrogations de ses fans. «Hatem a juste voulu répondre à tous les messages, tous les courriers de ses soutiens qu'il reçoit depuis plusieurs mois. Quand on entend qu'il s'est tiré une balle dans le pied en faisant ça, on ne comprend pas. Ça fait longtemps qu'on lui a tiré une balle dans le pied», a confié l'entourage de HBA à la radio RMC.

Avec un statut de remplaçant et un temps de jeu de plus en plus réduit (15 minutes en mars), Ben Arfa n'avait de toute façon pas grand-chose à perdre sportivement au PSG en effectuant une telle sortie. Par contre, au niveau de son image, cette vidéo n'a pas vraiment servi les intérêts du Parisien...

