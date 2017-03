Equipe de France : Giroud a Benzema dans le viseur

En difficulté à Arsenal, Olivier Giroud a encore répondu présent en équipe de France en inscrivant un doublé face au Luxembourg samedi (3-1). Et tant pis s'il ne parvient pas encore à faire taire totalement ses détracteurs. Avec 23 buts en sélection, l'attaquant français se rapproche désormais du total de Karim Benzema, qu'il souhaite dépasser.

Encore des critiques ?

Préféré à Kevin Gameiro et Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque de l'équipe de France au Luxembourg hier samedi, Olivier Giroud a justifié la confiance de Didier Deschamps en inscrivant un doublé. Un doublé qui lui a permis d'être l'un des meilleurs tricolores sur la pelouse.

Malgré ça, l'attaquant d'Arsenal n'a pas su faire taire totalement ses détracteurs. Sous prétexte que ses deux buts étaient faciles à marquer, que l'adversaire était modeste, etc. Peut-être. En attendant, il fallait les mettre et Giroud l'a fait. Malgré les critiques et ses difficultés en club, l'ancien Montpelliérain continue de répondre présent avec le maillot frappé du coq sur les épaules.

Benzema n'est plus qu'à 4 unités

«Tout le mérite lui en revient» , estime Deschamps, qui n'a pas manqué de saluer la prestation de son buteur après le match. «A chaque fois que je suis appelé en équipe de France, c'est un honneur. J'essaye de tout donner pour ce maillot bleu. Et là, c'est vrai que j'ai été récompensé. Je suis content d'avoir aidé l'équipe à prendre ces trois points importants» , a sobrement commenté Giroud de son côté.

Au Luxembourg hier, le Français a inscrit ses 16e et 17e buts de la saison, tous maillots et toutes compétitions confondues. Celui que la plupart de ses détracteurs veulent voir à sa place, Karim Benzema, en est à 16. Avec désormais 23 buts au compteur en Bleu, en 60 sélections, Giroud s'est hissé dans le top 10 des meilleurs buteurs en équipe de France. Avec désormais le Madrilène, et ses 27 buts en 81 sélections, dans le viseur.

«C'est très bien pour lui, il en a besoin. Encore une fois, il montre qu'il est présent avec les Bleus, soulignait son partenaire et capitaine Hugo Lloris après le match. Il commence à avoir des statistiques intéressantes à titre individuel, et surtout il a mis en valeur le travail de l'équipe.» Avec cette victoire et ce doublé, Giroud peut au moins éprouver le sentiment du devoir accompli.

