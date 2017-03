Equipe de France : avec Mendy et Sidibé, le problème des latéraux enfin réglé ?

Et si Didier Deschamps avait enfin réglé le problème de ses latéraux ? Excellents avec Monaco, Benjamin Mendy et Djibril Sidibé ont confirmé en équipe de France hier samedi face aux, modestes il est vrai, Luxembourgeois. De là à les imaginer s'installer durablement chez les Bleus, il n'y a qu'un pas.

Benjamin Mendy a été convaincant pour sa première sélection.

On n'aura pas l'occasion de les revoir à l'oeuvre mardi contre l'Espagne. Parce que Djibril Sidibé (24 ans, 7 sélections), touché aux côtes, est d'ores et déjà forfait pour la rencontre amicale face à la Roja. Benjamin Mendy (22 ans, une sélection) pourrait lui en revanche de nouveau débuter, histoire de le voir face à un adversaire bien plus costaud que le Luxembourg, battu 3-1.

Même si le latéral gauche a déjà prouvé avec l'AS Monaco cette saison en Ligue des Champions qu'il était taillé pour le haut niveau. En attendant, les deux ont convaincu hier samedi. Mendy peut-être un peu plus que Sidibé. Car l'ancien Lillois a été fidèle à lui-même, en affichant quelques lacunes défensives, couplées à une grosse activité offensive avec une passe décisive parfaite pour Olivier Giroud et un penalty provoqué, puis transformé par Antoine Griezmann. Le tout en première période. C'est quand même beaucoup pour un arrière droit.

«On ne peut que briller dans cette équipe»

Pour sa première sélection, Mendy s'est lui aussi montré à la hauteur. Défensivement, le Monégasque a confirmé sa nouvelle dimension prise sur le Rocher. Dans son couloir, il a encore multiplié les courses et, après un certain déchet en première période, a fini par être récompensé de ses efforts après la pause en servant Giroud sur le troisième but tricolore.

«Je suis très satisfait de ma prestation, mais l'essentiel, ce sont les trois points. Avec un groupe comme ça, qui nous a bien intégrés et mis à l'aise, on ne peut qu'être bien et briller dans cette équipe, a réagi Mendy après la rencontre. Je suis quelqu'un comme ça, qui ne lâche pas, quoi qu'il arrive. En première période, j'ai eu du mal à lever les ballons. Mais j'ai continué et ça a fini par payer avec la tête d'Olivier Giroud.»

S'il maintient ce niveau, le Monégasque pourrait bien s'installer dans le couloir gauche de l'équipe de France, là où Patrice Evra était très critiqué sur la fin et où Layvin Kurzawa n'a pas encore su s'imposer. A droite, Sidibé jouit lui d'un crédit très important auprès du sélectionneur et semble être parti pour durer. Bacary Sagna, Christophe Jallet et Sébastien Corchia, appelé en renfort ce dimanche, risquent de devoir se partager les miettes.

Etes-vous convaincus par les deux latéraux monégasques ? Peuvent-ils s'imposer durablement chez les Bleus ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.