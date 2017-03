PSG : le cri du coeur de Ben Arfa

Pas dans les petits papiers d'Unai Emery et donc peu utilisé, Hatem Ben Arfa devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Mais l'ancien Niçois croit pouvoir encore s'imposer chez les champions de France et retourner ainsi la situation. A condition qu'on lui donne sa chance...

Hatem Ben Arfa ne veut pas quitter le PSG comme ça.

«J'ai décidé de m'exprimer sur ma situation au PSG. Sans filtre, sans tabou. Infos à venir...» Samedi soir, Hatem Ben Arfa promettait d'évoquer sa situation actuelle au Paris Saint-Germain. On pouvait s'attendre à ce que le milieu offensif craque et vide son sac, lui qui ne fait clairement pas partie des plans d'Unai Emery et doit se contenter de miettes cette saison (31 apparitions pour 9 titularisations seulement toutes compétitions confondues).

Mais maître de ses nerfs depuis l'été dernier, l'ancien Niçois est finalement resté fidèle à sa ligne de conduite. Ce dimanche matin, Ben Arfa s'est livré davantage sur sa situation actuelle au PSG. S'il sent bien qu'il finira par quitter Paris cet été, le Français aimerait toutefois qu'on lui donne une vraie chance de s'imposer afin de prouver qu'il vaut peut-être mieux que son sort de simple remplaçant.

"Si je ne suis pas bon, je partirai de moi-même"

"Je me doutais, en venant à Paris, que ça allait être compliqué, que je venais dans un grand club. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué que ça, reconnaît Ben Arfa. Mais je continue à me battre parce que c'est un club que j'aime profondément et que je sais que je peux vraiment aider cette équipe. A tous les matchs, je sens et je sais que je peux vraiment aider cette équipe. Je me régale parce que j'ai la chance de pouvoir jouer avec de très bons joueurs, style Verratti, etc. Donc c'est toujours un plaisir de s'entraîner avec des joueurs comme ça. Grâce à ça, j'arrive à garder ce plaisir."

"Moi je ne revendique rien ici, ni un temps de jeu, ni un poste précis. Je veux juste qu'on me donne ma chance et sentir qu'il y a une vraie concurrence dans cette équipe, poursuit le Parisien. Je suis un compétiteur, je suis un champion dans ma tête. J'aime la gagne et c'est compliqué d'accepter d'être remplaçant. On peut accepter d'être sur le banc si c'est temporaire ou que l'on peut changer quelque chose. Sinon, c'est comme si c'était une punition. Si on me donne ma chance et que je ne suis pas bon, je partirai de moi-même, je comprendrai. Mais j'ai besoin qu'on me donne cette chance."

"Je ne vais pas lâcher jusqu'à la fin de la saison. Après, on verra"

"Aujourd'hui, je n'accepte pas ma situation et c'est normal, conclut l'ancien Niçois. Ce serait bizarre, même grave, d'accepter ça. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas lâcher car on a des choses à faire. Après on verra. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la fin de saison, je continuerai à forcer mon destin." Un vrai cri du coeur et un message très clair adressé à son entraîneur Unai Emery. Pas sûr toutefois que cela amène l'Espagnol à vouloir le relancer. En attendant, Ben Arfa a prévu de se confier davantage encore ce dimanche matin.

Que pensez-vous des déclarations de Ben Arfa ? Emery doit-il essayer de le relancer ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.