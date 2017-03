Equipe de France : Didier Deschamps s'agace pour Benzema...

Écarté de l'équipe de France depuis octobre 2015 en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant Karim Benzema a demandé des explications au sélectionneur Didier Deschamps. Devant les médias ce vendredi, le technicien tricolore a botté en touche.

Didier Deschamps n'a pas souhaité répondre à Benzema.

«Certains disent que je n'aime pas l'équipe de France. Si c'était le cas, je l'aurais dit directement au sélectionneur parce que je suis un grand garçon. Mais aujourd'hui, je trouve ça injuste parce que je n'ai pas d'explication. Je suis un homme et j'aimerais avoir des explications, qu'on m'explique pourquoi on ne me sélectionne pas.»

Sur les ondes de la radio RMC jeudi, l'attaquant Karim Benzema a demandé des explications au sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps concernant sa mise à l'écart des Bleus depuis octobre 2015. Et ce n'est pas ce vendredi que le buteur du Real Madrid aura une réponse...

D. Deschamps - «ce n'est pas notre actualité»

Présent en conférence de presse avant le match contre le Luxembourg samedi (20h45) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le technicien tricolore a été bien évidemment interrogé sur les propos tenus par Benzema et il n'avait clairement pas envie de répondre. «Je ne vais pas répondre aujourd'hui. Ce n'est pas notre actualité, vous le comprendrez», a tout d'abord prévenu Deschamps.

«Notre actualité, c'est le match de demain et celui de mardi. Pour le staff et les 24 joueurs présents ici, notre priorité, c'est ce calendrier. Si je vais en parler plus tard ? Si je le décide. Ce n'est pas le sujet», a lancé le coach des Bleus après plusieurs relances. Un brin agacé par cette actualité, Deschamps a donc choisi de botter publiquement en touche.

Une résolution en coulisses ?

De toute façon, il serait étonnant de voir le sélectionneur de l'équipe de France répondre à Benzema dans les médias. Face à la demande du Lyonnais, la solution privilégiée par Deschamps et le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët devrait être un entretien privé pour avoir une franche discussion. Et ensuite seulement, le patron des Bleus commentera peut-être le cas de l'avant-centre de 29 ans devant la presse. En attendant, les Tricolores ont deux matchs à disputer...

Que pensez-vous de la réponse de Didier Deschamps ? Karim Benzema a-t-il un avenir en équipe de France ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...