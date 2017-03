Transfert : Monaco fixe le prix de Sidibé, trois cadors européens sur les rangs

Recruté pour 15 millions d'euros à Lille l'été dernier, le latéral polyvalent Djibril Sidibé réalise une belle saison avec Monaco. Alors qu'il n'a jamais caché son attirance pour la Premier League, l'international tricolore pourrait quitter le Rocher dans les prochains mois. Trois clubs sont notamment sur les rangs pour l'accueillir.

Sidibé plaît à trois grands clubs européens.

En l'espace de quelques mois, Djibril Sidibé (24 ans) est passé de joueur prometteur à titulaire en équipe de France. Déjà auteur de prestations intéressantes du côté de Lille, le latéral polyvalent a poursuivi sur sa lancée en rejoignant Monaco pour 15 millions d'euros l'été dernier.

Exclusivement aligné à droite de la défense par Leonardo Jardim, le Français attire déjà les foules et pourrait quitter le Rocher une année seulement après son arrivée.

25 millions d'euros pour Sidibé

A ce titre, L'Equipe nous révèle que le club princier a fixé le prix de départ du joueur à 25 millions d'euros. Une somme importante mais largement abordable pour les cadors du Vieux Continent, intéressés par les services du Français. En effet, le FC Barcelone, en quête d'un successeur à Daniel Alves depuis de nombreux mois, la Juventus Turin, qui pourrait se séparer de Stephan Lichtsteiner, mais également Chelsea, penseraient à lui pour renforcer leur effectif.

Sidibé à la croisée des chemins

Un dossier que les dirigeants monégasques devront gérer en plus des nombreux autres en cours, dont ceux de Kylian Mbappé, Bernardo Silva ou encore Tiémoué Bakayoko. Quant à Sidibé, l'heure est à la réflexion. S'il n'est pas contre poursuivre son aventure à Monaco, une expérience à l'étranger, au sein d'une grande formation où il pourrait avoir un temps de jeu important, ne lui déplairait pas non plus.

«Le risque, c'est d'aller dans un grand club, d'être remplaçant, de revenir en arrière, de se faire prêter... C'est toujours compliqué. Mon critère, c'est le temps de jeu. Après, si un club qui ne se refuse pas me veut et me garantit un temps de jeu assez conséquent, il y aura une réflexion. Mais pour l'instant, je suis très bien à Monaco. J'aimerais me stabiliser à mon poste de latéral droit pour être l'un des meilleurs au monde» , confiait récemment le joueur à RMC. Nul doute que ses futures performances en Ligue des Champions seront attentivement suivies par ses courtisans, plus que jamais à l'affût.

Selon vous, Sidibé est-il prêt pour rejoindre un grand club européen ? Quel choix pour le Français cet été ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...