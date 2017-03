OM : McCourt raconte les coulisses de son arrivée

Propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis octobre dernier, l'homme d'affaires Frank McCourt s'est confié au magazine Forbes au sujet de son arrivée au sein du club phocéen. L'occasion pour lui de dévoiler les coulisses de cet achat et de réaliser un hommage appuyé à son président Jacques-Henri Eyraud.

Frank McCourt a une grande confiance en Eyraud.

«L'OM m'a trouvé. J'étais à un mariage dans le sud de la France avec des amis. Tous les gars autour de moi parlaient de l'OM parce que c'est une grosse équipe en France et la seule à avoir remporté la Ligue des Champions.»

Voici comment Frank McCourt a connu l'Olympique de Marseille. Loin d'être un passionné de football, le propriétaire du club phocéen a entendu parler de cette équipe par hasard lors d'un mariage. Par la suite, c'est Jacques-Henri Eyraud qui a été à l'origine de sa venue à l'OM.

McCourt raconte son arrivée à l'OM

Car si la curiosité de McCourt avait été piquée par toutes les discussions autour de Marseille à ce mariage, le Bostonien était loin de s'imaginer à la tête de l'actuel 5e de Ligue 1. Mais plus tard, il a été contacté par Eyraud. «L'été dernier, Jacques-Henri Eyraud m'avait proposé d'investir dans l'OM alors qu'il était engagé dans un autre projet de reprise. Par courtoisie pour un ami, je l'avais rencontré, c'était bien mais j'avais décliné car ça ne m'intéressait pas. Nous avions discuté de manière directe, j'étais très impressionné par lui», a confié McCourt à Forbes.

«Un peu plus tard, il m'a rappelé pour me dire 'pourquoi vous ne l'achèteriez pas ? Et je serai votre homme sur place'. Je lui ai alors dit que c'était intéressant puis je lui ai demandé 'serais-tu d'accord pour gérer sur le long terme, vivre à Marseille avec toute ta famille ?' Et il a dit oui», a-t-il raconté. Et ainsi, grâce à la proposition d'Eyraud, McCourt a pris officiellement les commandes de l'OM le 17 octobre dernier.

Un bel hommage à Eyraud

Homme à la base de ce projet, l'actuel président de Marseille dispose de toute la confiance de son patron. En effet, à l'occasion de cet entretien, McCourt a profité de cette opportunité pour rendre un hommage appuyé à Eyraud. «Je n'aurais pas pu le faire sans lui car je ne viens pas de France, je ne parle pas couramment le français, ça prend du temps de comprendre une culture», a-t-il insisté.

«La première chose que j'avais à faire, dans ma tête, était de montrer aux Français que je les respectais eux et leur culture, que j'arrivais avec un président dans lequel ils pouvaient croire et ça a très bien marché», s'est félicité le businessman. De quoi démontrer qu'Eyraud est bien l'homme fort du nouveau projet de l'OM.

