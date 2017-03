Ligue 1 : Barton dézingue violemment le PSG et déplore certains comportements à l'OM...

Dans son autobiographie, le milieu de terrain de Burnley Joey Barton évoque son passage en prêt à l'Olympique de Marseille lors de la saison 2012-2013. Fracassant le Paris Saint-Germain, l'Anglais a également pointé du doigt le comportement de certains de ses anciens coéquipiers.

Joey Barton ne va pas se faire des amis à Paris...

Joey Barton, c'est un footballeur avec une grande gueule ! Déjà sous le feu des projecteurs en France dimanche avec des déclarations remarquées dans le JDD (voir article ici), l'Anglais fait encore l'actualité à l'occasion de la sortie de son autobiographie «Joey Barton, Sweet and tender hooligan» ce jeudi.

Dans ce livre, l'actuel milieu de terrain de Burnley revient sur sa période à l'Olympique de Marseille, où il a été prêté lors de l'exercice 2012-2013 par QPR. Et le joueur a profité de ce bouquin pour rappeler son attachement au club phocéen.

Barton s'en prend au PSG pour encenser l'OM

Et quoi de mieux pour flatter une équipe que de dézinguer son rival historique ? Jamais tendre avec le Paris Saint-Germain, Barton s'est violemment attaqué au champion de France en titre afin de mettre en avant la forte histoire marseillaise. «L'OM a été créé 71 ans avant le PSG, le club qui incarne l'arrogance et la domination économique de la capitale. L'OM est bien ancré dans le peuple avec quatorze millions de supporters de la Normandie à l'Afrique du Nord», a souligné le Britannique dans des propos rapportés par Le Phocéen avant de poursuivre sa comparaison.

«Le PSG est le jouet du petit bourgeois, le produit d'un opportunisme politique et un exemple parfait de l'absence de racines si commune dans le sport moderne. Un jour viendra où l'outil marketing ne sera plus aussi rentable, l'argent ne rentrera plus et les mercenaires s'en iront, a-t-il prévenu. Il ne restera qu'une coquille vide à l'endroit où on aurait dû sacraliser une communauté et une tradition.» Des propos chocs qui devraient faire bondir les plus fidèles fans parisiens. Mais peu importe pour Barton.

Certains de ses anciens coéquipiers ne sont pas épargnés...

Si l'ex-Marseillais conservera de très bons souvenirs de son passage à l'OM, tout n'a pas été parfait. Loin de faire dans la langue de bois, Barton n'a pas épargné certains de ses anciens coéquipiers en déplorant leur comportement avec les fans. «J'étais surpris de la distance entre mes nouveaux coéquipiers et les supporters. Ils se montraient méfiants et hautains. Je pensais qu'il n'y avait qu'en Angleterre que les gars issus de la classe populaire qui avaient réussi oubliaient d'où ils venaient», a fustigé l'homme de 34 ans.

«Il y avait des centaines de personnes à l'entraînement tous les jours. Des vieux, des jeunes, qui venaient de toute la France en espérant une petite reconnaissance, un signe, un geste. Mais la plupart des joueurs passaient en voiture sans s'arrêter», a-t-il soufflé. Si Barton ne fera jamais l'unanimité, l'Anglais a le mérite de tenir un discours tranchant et direct. Dans un football de plus en plus policé, ça change...

