Transfert : Nicolas Pepe donne sa priorité à l'OM pour cet été

Très courtisé lors du dernier mercato d'hiver, l'attaquant d'Angers Nicolas Pepe n'a finalement pas bougé. Certainement vendu par le SCO l'été prochain, l'Ivoirien se verrait bien poursuivre sa carrière dans le sud de la France, à l'Olympique de Marseille.

Nicolas Pepe devrait quitter Angers cet été.

«J'ai essayé de vivre ça le plus calmement possible. En tout cas, je ne me voyais pas tout de suite en Angleterre. Je voulais rester au SCO car il ne faut pas croire que j'avais tout de suite un départ dans ma tête. Je voulais aussi aider le club à se maintenir, je n'avais pas envie de brûler les étapes. Et si départ il y avait, je voulais plutôt rester en France.»

Début février, l'attaquant d'Angers Nicolas Pepe était revenu sur son mercato d'hiver très agité. Considéré comme un jeune élément prometteur, l'international ivoirien avait été courtisé par l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et plusieurs formations anglaises. Moins de deux mois plus tard, son départ du SCO l'été prochain paraît inévitable.

Pepe n'est plus titulaire, mais Angers reste gourmand

En effet, avec la fin du contrat de Pepe à Angers en juin 2019, le SCO se retrouve en position de force afin de le vendre au prix le plus haut dans quelques mois. Réclamant 10 millions d'euros en janvier dernier, les dirigeants angevins ne devraient pas revoir leurs exigences financières à la baisse et comptent bien sur l'intérêt des clubs britanniques pour obtenir un tel chèque.

Cependant, ce montant risque de refroidir les autres prétendants de l'Africain, notamment en France. Refusant déjà de payer une telle somme pour l'Angevin cet hiver, l'OL et l'OM ne devraient pas accepter les conditions du SCO alors que Pepe a perdu sa place de titulaire lors de cette seconde partie de saison au profit de Jonathan Bamba.

L'Ivoirien donne sa priorité à l'OM !

De son côté, le joueur de 21 ans n'a toujours pas l'intention de brûler les étapes. Fidèle à ses précédentes déclarations, Pepe veut poursuivre son apprentissage en Ligue 1 et se verrait bien évoluer à Marseille selon le quotidien sportif L'Equipe. En discussions avec le club phocéen en janvier, l'Angevin aurait été séduit par le projet porté par le propriétaire Frank McCourt.

Si l'OM est réellement la priorité du joueur, les décideurs olympiens pourraient utiliser cet avantage pour négocier un prix bien plus abordable avec le SCO. En tout cas, à l'image du recrutement de Morgan Sanson en provenance de Montpellier, Pepe a le profil d'un jeune talent "made in L1" qui pourrait s'inscrire dans le projet marseillais.

Que pensez-vous de la situation de Nicolas Pepe ? Est-ce une bonne idée pour l'Olympique de Marseille ?