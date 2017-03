Transfert : Arsenal joue avec le feu avec Alexis Sanchez et Özil

Si l'avenir d'Arsène Wenger est sur toutes les lèvres, Arsenal doit aussi gérer les cas Alexis Sanchez et Mesut Özil, en fin de contrat dans un an et qui n'ont toujours pas prolongé. Après des premières discussions qui n'ont mené à rien, les Gunners ont prévu de reprendre les négociations seulement cet été. En plein marché des transferts...

Arsenal pourrait bien voir partir Alexis Sanchez et Mesut Özil cet été.

Il y a ceux qui veulent qu'il reste, et les autres, plus nombreux, qui souhaitent son départ après 20 ans de bons et loyaux services. L'avenir d'Arsène Wenger fait l'objet de toutes les conversations chez les supporters d'Arsenal. Pourtant, les fans des Gunners devraient peut-être se préoccuper davantage du sort de leurs deux stars : Alexis Sanchez (28 ans) et Mesut Özil (28 ans).

Car la situation contractuelle de l'attaquant chilien et du meneur de jeu allemand, tous les deux en fin de contrat en juin 2018, a de quoi faire peur. S'ils ne prolongent pas d'ici le début du prochain exercice, il y a fort à parier qu'ils quittent Arsenal durant l'été, la direction du club londonien ne prenant pas le risque de les voir partir libres un an plus tard.

Le précédent van Persie

Malgré le précédent Robin van Persie, qui avait quitté Arsenal pour Manchester United en 2012, à un an du terme de son contrat, pour même pas 30 millions d'euros, les Gunners ont décidé de remettre les négociations pour une prolongation à plus tard, après des premières discussions qui n'ont mené à rien. Autant dire qu'ils jouent vraiment avec le feu.

«Pour le moment, nous n'avons pas d'accord avec Alexis Sanchez. Nous avons décidé de nous concentrer sur la fin de la saison et d'en parler cet été. C'est la même situation avec Özil, a admis Wenger sur beIN Sports. Si vous ne trouvez pas d'accord et que les négociations durent, ce n'est pas bon. Il est préférable alors d'arrêter là et de se rasseoir pour discuter pendant l'été.»

La presse anglaise voit déjà Alexis Sanchez au PSG

Mais en plein marché des transferts, ne sera-t-il pas déjà trop tard ? La presse anglaise est ainsi persuadée qu'Alexis Sanchez, après une nouvelle campagne européenne décevante et des relations parfois tendues avec ses partenaires, ne sera plus un Gunner la saison prochaine.

Arsenal ne souhaitant pas le vendre à une autre écurie de Premier League, c'est le Paris Saint-Germain qui fait aujourd'hui figure de grand favori pour récupérer l'ancien Barcelonais. Özil intéresse lui le Bayern Munich, la Juventus Turin et, plus surprenant, Fenerbahçe. D'ici cet été, d'autres prétendants pourraient se manifester.

Que pensez-vous des cas Alexis Sanchez et Mesut Özil ? Les voyez-vous quitter Arsenal cet été ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.