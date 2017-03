PSG : des joueurs encore traumatisés et inquiets... Al-Khelaïfi va agir

L'élimination en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6) n'a toujours pas été digérée au Paris Saint-Germain. Les joueurs peinent à rebondir psychologiquement et même la victoire contre Lyon (2-1) ne suffit pas à rendre le sourire au vestiaire parisien.

Le président parisien Al-Khelaïfi s'inquiète pour ses joueurs

Le choc de dimanche face à l'Olympique Lyonnais était l'occasion pour le Paris Saint-Germain de se remettre à l'endroit après son naufrage à Barcelone (1-6) le 8 mars dernier en Ligue des Champions. Pourtant, malgré un succès 2-1 qui aurait dû redonner le sourire aux Parisiens, les joueurs du club de la capitale n'ont pas manifesté une grande joie dans le vestiaire après la rencontre.

«C'est inquiétant pour cette fin de saison»

D'après les informations de RMC, les Parisiens sont encore très marqués par ce terrible échec en Ligue des Champions, malgré les tentatives de réconfort de la part d'Unai Emery et de Patrick Kluivert. «C'est encore dans toutes nos têtes, on a du mal à se relever. C'est inquiétant pour cette fin de saison» , a confié un joueur resté anonyme à nos confrères.

Des propos assez inquiétants alors que le Paris SG a encore des titres à aller chercher cette saison puisque les hommes d'Emery sont encore en lice en championnat (2e à 3 points de Monaco), en Coupe de la Ligue (finale contre Monaco) et en Coupe de France (quarts de finale contre Avranches). Si bien que le président Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre les choses en main.

Al-Khelaïfi va discuter avec les joueurs

Toujours d'après la radio française, le patron du club de la capitale a prévu d'échanger avec les joueurs après la trêve internationale pour remobiliser l'équipe. Il a déjà téléphoné à plusieurs cadres de l'effectif pour faire passer son message. «On a des titres à gagner, on doit réagir, on doit faire oublier cette défaite terrible, confie un dirigeant parisien. Ils ne doivent plus y penser.»

En attendant, la trêve internationale va déjà faire du bien aux joueurs. «La sélection, ça va nous permettre de voir d'autres visages, de penser à autre chose. Au Camp, on a l'impression de penser à la même chose, on se retourne le cerveau et on se demande toujours comment on a pu laisser passer ça» , indique un international parisien. Le PSG est dans le dur et la gestion du vestiaire sera primordiale pour la fin de saison.

