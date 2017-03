Nantes : Conceiçao, six petits mois et puis s'en va ?

Nommé entraîneur du FC Nantes le 8 décembre dernier, Sergio Conceiçao n'a pas mis longtemps à relever les Canaris, aujourd'hui 11es du classement. Le club des bords de l'Erdre pourrait toutefois ne pas profiter très longtemps de l'apport du technicien portugais, qui a pour ambition de rejoindre un club plus important et ne s'en cache pas.

Conceiçao toujours sur le banc nantais la saison prochaine ?

Le 8 décembre dernier, Sergio Conceiçao était nommé entraîneur du FC Nantes en remplacement de René Girard, limogé un peu plus tôt. Un choix surprenant mais payant puisque les Canaris, alors 19es de Ligue 1 seulement, pointent aujourd'hui à la 11e place après 30 journées.

Cette réussite spectaculaire du technicien portugais n'est pas passée inaperçue. Il y a quelques semaines, l'ancien milieu de terrain a ainsi vu son nom circuler du côté de Leicester City pour succéder à Claudio Ranieri, licencié. Mais s'il ne comptait pas quitter Nantes avant le terme de la saison, Conceiçao pourrait ne rester que six petits mois sur les bords de l'Erdre.

«Nantes, une étape de ma carrière»

Interrogé par Ouest-France, le Portugais ne cache pas être très ambitieux et reconnaît que si un club plus important que le FCN vient frapper à sa porte cet été, il n'hésitera pas bien longtemps, lui qui a déjà dirigé cinq clubs depuis 2011 (Olhanense, Academica de Coimbra, SC Braga, Vitoria Guimaraes et donc Nantes).

«Pour l'instant, je me sens bien ici. J'ai fait trois mois seulement. Je vais tout faire pour rester là. L'autre jour, on m'a demandé pourquoi je changeais toujours de club. Mais parce que chaque fois, on va dans un club mieux, plus grand. C'est normal, a affirmé sans détour l'entraîneur des Canaris. Moi, je ne me fixe pas de limite, je suis vraiment ambitieux. Je sais que Nantes est une étape de ma vie, de ma carrière. Je ne sais pas si c'est un an, deux, cinq ou dix ans, mais je veux arriver dans un grand club.»

Le week-end dernier, Conceiçao déclarait pourtant se voir encore à Nantes la saison prochaine. Mais on sait qu'en football plus qu'ailleurs, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Autant dire que si Leicester ou un autre club anglais lui transmet une proposition cet été, le Portugais devrait dire «merci et au revoir» au président Waldemar Kita...

