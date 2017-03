Lyon : à l'approche du mercato, Genesio cherche à rassurer Darder...

Présenté comme un futur grand joueur à son arrivée en 2015, Sergi Darder tarde à confirmer les espoirs placés en lui. Avec le passage en 4-2-3-1 de l'Olympique Lyonnais, l'Espagnol a même perdu sa place de titulaire. Mais à l'approche du mercato estival, Bruno Genesio a cherché à rassurer son joueur, auquel il continue de prédire un brillant avenir.

Relégué sur le banc, Darder acceptera-t-il de rester à Lyon ?

Après un forcing de plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais finissait par arracher Sergi Darder, aujourd'hui 23 ans, à Malaga à la fin du mois d'août 2015. Montant de l'opération : 12 millions d'euros. Le club rhodanien était alors persuadé d'avoir mis la main sur un futur très grand joueur. Mais près de deux ans plus tard, l'Espagnol n'a toujours pas répondu aux attentes placées en lui.

Avec le passage en 4-2-3-1 de l'équipe il y a quelques mois, le milieu de terrain a même perdu sa place de titulaire chez les Gones. Déjà possible partant en janvier dernier, Darder devrait encore faire figure de candidat au départ cet été, lui qui ne se satisfait évidemment pas de ce statut. Mais s'il l'a relégué sur le banc, Bruno Genesio continue de croire en son joueur.

Genesio le compare à Xabi Alonso

Et à l'approche du mercato estival, l'entraîneur de l'OL a tenu à rassurer l'Espagnol, auquel il continue de prédire un avenir brillant, allant même jusqu'à le comparer à son compatriote Xabi Alonso. «On a changé de système, on joue avec deux milieux devant la défense et un meneur de jeu, donc c'est un petit peu plus difficile pour lui de trouver sa place. La confiance, c'est un élément très, très important chez les joueurs. Peut-être que Sergi en a perdu un petit peu, avec le fait de ne pas jouer» , a expliqué Genesio sur beIN Sports, avant de poursuivre.

«Il faut qu'il continue à travailler, c'est un joueur qui est bourré de talent, assure le technicien rhodanien. Il ressemble un petit peu à Xabi Alonso dans son intelligence de jeu, dans sa faculté à trouver des passes difficiles, dans son anticipation. Ça reste un jeune joueur, il faut de la patience. En tout cas, j'ai complètement confiance en lui.» De quoi rassurer l'Espagnol sur les intentions de l'OL et de Genesio à son égard ? Pour cela, il faudra certainement donner aussi un peu plus de temps de jeu à l'ancien pensionnaire de Malaga d'ici l'été...

