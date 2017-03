PSG : pourquoi Rabiot n'est pas pressé de prolonger

Devenu un cadre de l'équipe cette saison, le Paris Saint-Germain fait le forcing pour prolonger Adrien Rabiot. Mais le milieu de terrain, actuellement sous contrat jusqu'en 2019, souhaite attendre la fin de saison avant de rempiler. Ou non...

Adrien Rabiot veut attendre la fin de saison avant de discuter.

A 21 ans, Adrien Rabiot a franchi un cap cette saison. Devenu titulaire au milieu de terrain, en plus d'avoir goûté à une première sélection en équipe de France en novembre dernier, le jeune Parisien représente l'avenir du Paris Saint-Germain. La direction du club francilien l'a bien compris et souhaite prolonger au plus vite son nouveau cadre.

Le directeur du football du PSG, Patrick Kluivert, a ainsi réaffirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines à la mère de Rabiot, qui s'occupe également de ses intérêts, que le champion de France souhaitait faire rempiler l'international tricolore rapidement. Mais endépit de ces sollicitations répétées, le clan Rabiot n'est pas pressé de prolonger.

Al-Khelaïfi compte renforcer l'équipe dans tous les secteurs cet été

Sous contrat jusqu'en 2019, le milieu de terrain parisien souhaite attendre la fin de saison et faire ainsi le bilan avant de signer, ou non, un nouveau bail avec le PSG, affirme L'Equipe ce mardi. Rabiot, on le sait, a toujours eu des ambitions très fortes et cherchera à mesurer si, à son goût, il fait réellement partie des tauliers de l'équipe à présent et le sera encore la saison prochaine.

Car les déclarations fortes de Nasser Al-Khelaïfi après la déconvenue barcelonaise, le président parisien ayant l'intention de renforcer considérablement l'équipe dans tous les secteurs, peuvent aussi constituer une petite menace pour l'ancien Toulousain, sachant que Marco Verratti et Blaise Matuidi sont intouchables.

Par ailleurs, en attendant la fin de saison avant d'entamer d'éventuelles négociations, le clan Rabiot jouera peut-être de futures sollicitations de clubs étrangers aux moyens financiers colossaux pour obtenir la meilleure revalorisation salariale possible. Cette hypothèse n'est pas à exclure non plus...

