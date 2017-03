OM : ses nouvelles exigences, les critiques, son avenir... Les confidences de Thauvin

Prêté par Newcastle l'été dernier, Florian Thauvin ne reviendra pas chez les Magpies. Le milieu offensif va rester à l'Olympique de Marseille grâce à l'option d'achat qui figure de son contrat. Mais le néo-international français ne regrette pas son passage en Angleterre, au contraire.

Florian Thauvin jouera bien à l'OM la saison prochaine.

Florian Thauvin (24 ans) n'est plus le même. Souvent pointé du doigt pour son irrégularité ces dernières années, l'ailier de l'Olympique de Marseille a franchi un cap important.

Auteur de la «meilleure saison» de sa carrière, selon ses propres mots, le milieu prêté par Newcastle doit notamment ses progrès à des moments plus difficiles. Comme ses quelques mois passés outre-Manche la saison dernière.

Un Thauvin plus mature

«Ça fait un moment que je fais un travail sur moi-même pour être constant à tous les matchs, a confié Thauvin à RMC. Mon passage en Angleterre m'a fait du bien et m'a fait comprendre certaines choses sur les exigences du haut niveau. J'espère être prêt pour ce nouveau statut. En tout cas, je ferai le maximum pour l'assumer.» C'est donc un joueur plus régulier et plus efficace qui enchante le Vélodrome cette saison, mais qui ne parvient pas encore à mettre tout le monde d'accord.

En cause, ses performances insuffisantes lors des grands rendez-vous. A en croire le principal intéressé, le problème est surtout collectif. «J'ai eu une baisse de forme début janvier et c'est le moment où sont malheureusement arrivés les gros matchs, s'est défendu le natif d'Orléans. J'ai quand même disputé un bon match à l'aller au Parc des Princes face au PSG, une bonne première période contre Monaco. Après on est tombé face à de grosses écuries et on a tous sombré collectivement. Et quand on sombre collectivement, vous êtes tout de suite moins bon individuellement.»

Option d'achat levée !

Mais peu importe la prestation de ses coéquipiers, Thauvin doit être en mesure de tirer les siens vers les haut lorsque les choses se compliquent. Surtout s'il veut devenir l'un des symboles du «Champions Project» du propriétaire Frank McCourt. En tout cas, le néo-international français sera bien là l'an prochain.

«C'était un prêt avec option d'achat quasi automatique, a révélé le Marseillais. Au bout de 3 matchs en tant que titulaire, j'appartenais à l'OM donc c'était presque un transfert. Pas de doute, je serai à l'OM la saison prochaine.» L'esprit tranquille, Thauvin peut donc se focaliser sur l'équipe de France et la cinquième place de Ligue 1 visée par le club phocéen.

